Cyberpunk 2077 ist endlich fertig - Über 3 Jahre nach Release beendet CDPR die Entwicklung

Die Entwicklungsarbeiten an Cyberpunk 2077 wurden eingestellt. Das Spiel ist damit offiziell beendet. Alle Arbeiter werden nun vom Titel abgezogen und in anderen Projekten eingesetzt. Vor mehr als 12 Jahren wurde das Spiel angekündigt und Ende 2020 erschien der Titel, der seinem Hype zunächst nicht gerecht werden konnte.

Der Tag ist gekommen, an dem Cyberpunk 2077 fertig ist

In einer Telefonkonferenz zum Finanzbericht gab CD Projekt Red das Ende von Cyberpunk 2077 bekannt. Auch einige Entwickler und andere Talente meldeten sich zu diesem Meilenstein zu Wort.

Alex Jordan, der Mr. Hands verkörpert sagte etwa: "Jetzt, da Cyberpunk 2077 offiziell abgeschlossen ist, möchte ich CDPR und Side Global meinen größten Dank dafür aussprechen, dass sie mich zu einem Teil dieser Welt gemacht haben, in die ich mich so verliebt habe. Ich werde dieses Projekt für immer mit mir tragen, durch mein Mr. Hands-Tattoo. Auf euch, Chooms. Wir sehen uns in den Heavy Hearts."

Nach dem steinigen Weg, den der Titel hinter sich gebracht hat, konnten viele zeitweise sicher nicht an ein Happy End glauben. Doch das Team hat sich trotz des unfertigen Spiels voller Probleme und des Shitstorms noch einmal hinter das Projekt geklemmt und die vielen Patzer wieder gut gemacht.

Die Erweiterung Phantom Liberty kam wunderbar bei Fans und kritikern an und inzwischen besitzt der Titel auch bei Steam 83 Prozent positive Bewertungen.