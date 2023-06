Cyberpunk 2077: Keanu Reeves spricht über Phantom Libertys Schwarzmarkt

Am 26. September erscheint die Erweiterung Phantom Liberty für Cyberpunk 2077. CD Projekt Red und Schauspieler Keanu Reeves stellen den düsteren Schwarzmarkt in einem neuen Distrikt vor, der mit dem DLC ins Spiel kommt.

Es ist ganz schön viel los in Dogtown

Night City ist bereits eine Schattenseite einer gar nicht so weit entfernten Zukunft. Geht man jedoch tiefer, so findet man sich in Dogtown wieder. In dieser noch viel düstereren Ecke von Night City gibt es einen Schwarzmarkt, den ihr euch im neuen Trailer einmal genauer ansehen könnt:

Nicht nur gefährliche Charaktere, Easter Eggs, Geheimnisse und einzigartige, starke und besonders seltene Cyberware warten auf euch. Diese Items bergen aber auch Risiken. Auch das Verhalten der Polizisten ist dynamischer, glaubhafter und abwechslungsreicher. Wenn Johnny Silverhand mal zu Johnny Langfinger werden sollte, greift die Polizei hart durch.

In einem Interview spricht auch Johnny Silverhands Schauspieler, Keanu Reeves, über den neuen, bedrohlichen und doch so spannenden Ort. Reeves beschreibt Dogtown als dystopisch, aber auch sehr spannungsreich. Überall gebe es Gewalt und Konflikte.

"Wir werden doch alle ein wenig wie Motten von Flammen angezogen", sagt Reeves und erklärt mit diesem Satz die Faszination des düsteren und gefährlichen Ortes. "Und in Dogtown gibt es jede Menge Feuer", fügt er hinzu.