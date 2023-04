Cyberpunk 2077: Patch 1.62 ist da, bringt euren PC mit neuen Features ins Schwitzen.

Ein neuer Patch für die PC-Version von Cyberpunk 2077 ist jetzt verfügbar.

Patch 1.62 umfasst einige neue Grafikspielereien, darunter den Overdrive-Modus, der euren PC ins Schwitzen bringen soll.

Was enthält der neue Patch?

Unter dem vollen Namen Ray-Tracing: Overdrive Mode erwartet euch hier vollständiges Path Tracing in Cyberpunk 2077. Und das ist entsprechend hardwarehungrig.

Das Ganze wird als "Technology Preview" angeboten: "Weil es so neu ist und sich grundlegend von dem unterscheidet, was wir bisher verwendet haben, wissen wir, dass es nicht von Anfang an perfekt sein wird und die Spieler auf einige Probleme stoßen könnten", heißt es. "Deshalb haben wir beschlossen, es eine Technology Preview zu nennen. Dies ist eine Zukunftsvision, die wir mit euch teilen wollen, und wir werden weiter an dieser Funktion arbeiten und sie verbessern."

Unterstützt wird dieser neue Modus von Grafikkarten der Nvidia-GeForce-RTX-40-Serie (4070 Ti und besser), ebenso von der Nvidia GeForce RTX 3090 (1080p, 30 fps).

Mit anderen Raytracing-fähigen Grafikkarten könnt ihr zumindest Path-Tracing-Screenshots erstellen. Wenn ihr eine entsprechende Grafikkarte mit mindestens 8 GB VRAM habt, die Option aber immer noch ausgegraut ist, solltet ihr die Auflösung reduzieren. Path Tracing für den Fotomodus lässt sich im Grafikmenü aktivieren.

Des Weiteren kommen auch noch andere Technologien ins Spiel. Nvidia DLAA ist ein KI-basierter Anti-Aliasing-Modus, der die Bildqualität auf RTX-Grafikkarten verbessern soll. Ebenso wird Intel Xe Super Sampling 1.1 unterstützt. Dabei handelt es sich um eine Upscaling-Technologie, die auf Machine Learning setzt, um eine verbesserte Performance bei hoher Bildqualität zu liefern.

Zu guter Letzt wurde auch noch der Benchmark verbessert, um mehr Informationen im Ergebnisbildschirm anzuzeigen.

