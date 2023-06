Wie Cyberpunk 2077 vom Star zum Narr wurde - CD Projekt reflektiert den Start des Spiels

Auch, wenn es inzwischen weit über zwei Jahre her ist, an den Start von Cyberpunk 2077 erinnert sich die Gaming-Welt auch heute noch. Wie der Hype schnell nach dem Release verflog und die vielen technischen Probleme einen Schatten über die vielversprechenden Trailer legten. Ein Manager von CD Projekt spricht nun über diese Zeit.

Die düsterste Zeit für Cyberpunk 2077

In einem Interview erklärt Vizepräsident für PR und Kommunikation, Michał Platkow-Gilewski, gegenüber Gamesindustry.biz, "dass Cyberpunk zum Start viel besser war, als es aufgenommen wurde, und sogar die ersten Kritiken waren positiv".

"Dann wurde es zu einer coolen Sache, es nicht zu mögen. Wir sind rasch von einem Star zu einer Nullnummer geworden. Das war der schwierigste Moment. Wir wussten nicht, was los war. Wir wussten, dass das Spiel großartig ist, ja, dass wir es verbessern können, ja, dass wir uns dafür Zeit nehmen müssen, und wir einige Dinge neu aufbauen müssen."

Für Spieler und Kritiker waren die Gründe jedoch eindeutig. Zwar fielen die Tests weitgehend positiv aus, doch diese wurden ausschließlich auf dem PC durchgeführt. Der Zustand des Titels auf den Konsolen ließ mehr als zu Wünschen übrig. Sony zog das Spiel aufgrund der vielen Bugs sogar zeitweise aus dem eigenen Store zurück.

Der Weg aus dem tiefen Loch

Inzwischen hat CD Projekt Red den Titel jedoch in einen spielbaren Zustand gebracht und konnte auch mit der Netflix-Serie Cyberpunk Edgerunners einen Erfolg erzielen und auch die erste Erweiterung, Phantom Liberty, erscheint im September. Platkow-Gilewski erzählt, dass das Unternehmen aus seinen Fehlern gelernt habe und mit den vielen Projekten zum Franchise nicht überfordert sei.

"Zunächst einmal befinden sich all diese Projekte in unterschiedlichen Stadien. Es ist nicht so, dass wir das alles im selben Moment und im gleichen Stadium machen, denn das wäre eine Menge Arbeit", sagte er im Interview.

"Wir denken über die Strategie für die kommenden Jahre nach. Unsere IPs liegen uns wirklich am Herzen, wir möchten sie weiterentwickeln, wir wollen Spiele für sie entwickeln. Aber wir wollen auch sicherstellen, dass wir uns die ganze Zeit über konzentrieren. Wir führen viele Diskussionen darüber, was im Moment am wichtigsten ist. Wohin wollen wir gehen? Was wollen wir erreichen? Die Diskussionen, die wir führen, sind wirklich gesund."