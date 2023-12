Das fertigste Weltraumspiel des Jahres 2023 – Everspace 2 fliegt jetzt schon Kurven um Star Citizen

Nun muss man natürlich sagen, dass es Everspace 2 nicht gerade schwer hatte, ausgerechnet diesen Award einzuheimsen. Meine Güte, selbst Beyond Good & Evil 2 hat noch Chancen im Elefanten-Rennen mit Chris Roberts‘ Dauerbaustelle. Allerdings hat sich Everspace 2 seine Lorbeeren auch aus eigener Kraft redlich verdient, denn es ist nicht nur ein erfreulich einfallsreicher Weltraum-Shooter, sondern vor allem ein verdammt guter.

Die Bezeichnung „Diablo in Space“, wie man so oder so ähnlich gelegentlich liest, trifft es dabei auf den Kopf. Immerhin kam das Hamburger Studio Rockfish Games – wenn auch nicht zum ersten Mal – auf die glorreiche Idee, die Beute-Rübe eines waschechten Action-Rollenspiels vor das Cockpit flinker Raumschiffe zu halten, damit deren Piloten einen Auftrag nach dem nächsten erledigen würden sowie kleine Rätsel lösen und nach versteckten Kisten Ausschau halten, um mit so erhaltenen Belohnungen immer bessere Ausrüstung in immer stärkeren Raumschiffen zu verbauen.

Das fertigste Weltraumspiel des Jahres 2023 – Everspace 2 in Bildern of Attribution

Nun ist dieses fliegende Action-Rollenspiel nicht jedermanns Sache. Man denke an das Aufsehen, dass Freelancer seiner Zeit erregte, weil sich sein Fluggefühl nicht an den Newtonschon Gesetzen der Physik orientierte, sondern eher daran, wie man möglichst unkomplizierte Action erlebt. Dieser Spielidee folgt nämlich auch Rockfish, weshalb ich mir insgeheim wünsche, Everspace 2 wäre ein bisschen mehr Elite Dangerous oder gar Independence War. Das ändert aber nichts daran, dass selbst ich dieser Weltraum-Karotte hinterher geflogen bin.

Zumal es dem Spiel nicht schadet, dass es auch noch richtig schick aussieht, dass man durch sehr abwechslungsreiche Kulissen rast und dass Everspace 2 sowohl auf PC als auch einige Monate später auf den Konsolen als erfreulich fertiges Spiel erschien. Schöner wäre es natürlich, wenn das heutzutage gar keiner Erwähnung wert wäre: Aber so geht es nicht nur darum, dass Rockfish den nie stattgefundenen Wettlauf mit Star Citizen gewann, sondern dabei auch noch ganz klassisch einfach gute Arbeit geleistet hat.