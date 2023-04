Dead Space auf der PS1: Dieses Demake könnt ihr jetzt spielen.

Dead Space hat erst in diesem Jahr ein Remake erhalten, jetzt bekommt es ein Demake eines Fans.

Fraser Brumley stellt sich damit vor, die Dead Space mit einer "PS1-Ästhetik" aussehen könnte.

Eine kleine Übung

Das Dead Space Demake half Brumley dabei, den Umgang mit der Unreal Engine zu erlernen.

Wobei man aber auch sagen muss, dass Brumley nicht das komplette Spiel in diesem Look nachgebaut hat. Vielmehr ist es ein kleiner Ausschnitt daraus.

Weitere Meldungen zu Dead Space:

Das Demake kann euch für "zehn bis 15 Minuten" beschäftigen, wenngleich Burmley anmerkt, dass es auch länger sein könnte: "Es ist schwer zu sagen, weil ich während der Entwicklung so gut im Speedrunning geworden bin."

Ihr könnt das Dead Space Demake auf Windows-PCs spielen und es euch hier kostenlos herunterladen.

Das Remake von Dead Space erschien am 27. Januar 2023 und konnte sich trotz der späten Veröffentlichung in diesem Monat den zweiten Platz der US-Charts im Januar sichern. Berichten zufolge fragte EA Fans kurze Zeit später, ob sie an Remakes des zweiten und dritten Teils interessiert wären.