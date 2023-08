Der Vorverkauf des GBA-Pixelbuchs endet heute.

Heute endet der Vorverkauf des kommenden GBA-Pixelbuchs.

Heißt: Nur noch heute könnt ihr euch die Vorverkaufsversion inklusive Schuber sichern.

Letzte Chance

Es ist die letzte Möglichkeit, garantiert einen Schuber als Bonus zu bekommen. Das Buch erhaltet ihr dabei wiederum zum Vorzugspreis von 54,95 Euro.

Schuber gibt es zwar später noch in "streng limitierter" Zahl, aber auch nur gegen Aufpreis.

Auf 300 illustrierten und mit Details ausgeschmückten Seiten stellen Robert Bannert und Thomas Nickel zahlreiche Spiele für den Game Boy Advance vor, darunter Advance Wars, Castlevania: Aria of Sorrow, Golden Sun, The Legend of Zelda: Minish Cap, Gunstar Future Heroes und Tactics Ogre: The Knight of Lodis.

Der Druck des Buchs beginnt in den kommenden Wochen, rund einen Monat später sollen die Bücher dann an die Vorbesteller verschickt werden. Ursprünglich war die Veröffentlichung bereits für August geplant, musste aber krankheitsbedingt etwas verschoben werden.

Wenn ihr das GBA-Pixelbuch vorbestellen möchtet, könnt ihr das direkt hier tun.