Destiny 2 feiert eure Mass-Effect-Liebe: Schließt euch zum Valentinstag der Normandy an

Destiny 2 präsentiert eine neue Kollaboration. Diesmal geht Bungie Hand in Hand mit BioWare. Hüter können sich ab dem 13. Februar der Flotte der Normandy aus Mass Effect anschließen.

Zwei Sci-Fi-Welten prallen aufeinander

Im Everversum-Store steht dann ein Normandy-Crew-Paket bereit. Darin enthalten ist ein von Commander Shepard inspiriertes N7-Rüstungsset für Titanen, ein von Garrus inspiriertes Vakarian-Set für Jäger und ein von Liara inspiriertes Shadow-Broker-Set für Warlocks.

Im Hintergrund seht ihr das berühmte Mass-Effect-Schiff Normandy SR-2 durch die hübsche Skybox von Destiny 2 fliegen.

Keine Sorge, es gibt auch kostenlose Gegenstände. So könnt ihr euch das Allianz-Ausrüstungspaket schnappen, das euch die "Verbesserte Verteidigung"-Geist-Hülle, das Allianz-Späherfregatte-Schiff und den Allianz-Abwurfschiff-Sparrow beschert.

Abgesehen davon gibt es den Omni-Strike-Finisher und die Flux-Tanz-Geste, die ihr mit Silber erwerben könnt.

Was sonst noch in Destiny 2 passiert: Bis zum 12. März könnt ihr mit "Rivens Wünsche" in neue, wöchentliche Quests eintauchen und bis zum 3. Juni mit Bungie das Lightfall-Jahr feiern. Hierbei könnt ihr Triumphe sowie ein neues T-Shirt zum Kauf im Store freischalten.