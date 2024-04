Destiny 2: Neue Subklasse aus The Final Shape könnt ihr selbst zusammenbauen

Wir nähern uns. The Final Shape erscheint am 4. Juni und gestern erschien ein neuer Trailer, der uns Gameplay zur Erweiterung von Destiny 2 zeigt. Auch die neuen Subklassen zeigt Bungie in dem zweiminütigen Video.

Eine eigene Subklasse bauen?

In Die Finale Form treffen die Hüter auf den letzten großen Feind - den Zeugen. Wie immer werdet ihr mit neuen Fähigkeiten für den unausweichlichen Kampf ausgestattet. Diesmal könnt ihr euch auf die sogenannten prismatischen Subklassen freuen.

"Licht und Dunkelheit streiten sich nicht in dir, Hüter. Finde Kraft in dem Raum zwischen allem, was du gemeistert hast, verwische die Grenzen und nimm die Zerrissenheit an", heißt es auf der offiziellen Website zu The Final Shape.

Mit dieser Unterklasse könnt ihr eine eigene Subklasse aus Arc, Solar, Void, Stasis und Strang zusammenbauen. So nutzt ihr spezielle Klassenfähigkeiten mit verschiedenen Schadensarten. Ach und drei neue Licht-Supers gibt es auch noch.

Bungie beschreibt die prismatischen Subklassen im großen Showcase als "fortgeschrittene Unterklasse, in der man mehr Build-Crafting-Optionen hat, mehr mögliche Kombinationen, mehr Fragmente und mehr Fragment-Slots zum Sockeln, als man normalerweise bekommt". Sie soll sich dabei ein wenig spielentscheidend anfühlen.

Außerdem besitzen die exotischen Klassengegenstände nun Perks, die ihr wie die Subklassen kombinieren könnt. Die Items besitzen also immer zwei bunt zusammengewürfelte Features, die ihr von bestehenden Gegenständen kennt. So könnt ihr Dinge tun, die sonst nur anderen Klassen vorbehalten waren.

Eine neue feindliche Fraktion kommt ebenfalls mit Die Finale Form ins Spiel. Es sind die Dread, zu denen auch der zuletzt eingeführte Tormentor gehört. Diese Wesen sind die "Verkörperung des Zeugen" und zeigen sich als fledermausartiges Wesen, das Fähigkeiten unterdrücken und euch verlangsamen kann, akrobatische Kämpfer, die kleine Geister auf euch hetzen oder fiese Betreuer und Weber mit Strang- oder Stasis-Fähigkeiten.