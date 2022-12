Destiny 2 Lightfall erhält einen spektakulären Trailer auf den Game Awards

Bungie stellt auf den Game Awards auch 2022 ihre Trailer-Künste unter Beweis. Der neue Trailer zu Lightfall, der neuen Erweiterung von Destiny 2 ist allererste Sahne. Da habe ich gar nichts anderes erwartet.

Der Hype auf Lightfall beginnt jetzt so richtig

Am 28. Februar beginnt für die Hüter ein neues Kapitel. Lightfall erscheint und bring die Saga um Licht und Dunkelheit zu einem Ende. Der neue Trailer, der auf den Game Awards gezeigt wurde, stimmt auf das kommende Spektakel ein.

Im Trailer sehen wir coole Bilder und erste Einblicke in das neue Gameplay. So wie es aussieht bekommen Hüter mit den Strand-Fähigkeiten grüne Lichtpeitschen, einen Blast-Angriff und tödliche Nahkampfangriffe an die Hand und könnten die Fähigkeit erhalten, Gegner festzuhalten.

Die grüne Farbe zieht sich durch den gesamten Trailer und fügt sich wunderbar in das ebenfalls grüne Thema der Hexenkönigin ein. Wir bleiben gespannt, was es mit der neuen giftgrünen Subklasse im Detail auf sich hat.