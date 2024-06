Detektiv Conan Film 27: Startdatum für deutsche Kinos steht endlich fest

Crunchyroll und Sony Pictures Entertainment Deutschland haben am Nachmittag das Startdatum für Detektiv Conan Film 27: Das 1-Million-Dollar-Pentagramm bestätigt.

Der Film kommt demnach am 27. August 2024 in Deutschland und Österreich in die Kinos.

Detektiv Conan Film 27 kommt in mehreren Sprachen

Ihr könnt euch den Film einerseits in der japanischen Originalsprache mit deutschen Untertiteln ansehen, andererseits aber auch mit deutscher Synchronisation.

Auch im neuesten Film muss der Meisterdetektiv wieder einen Fall lösen. Dabei schließt er sich mit seinem Detektivfreund Heiji Hattori zusammen und stellt sich dem Meisterdieb Kaitô Kid entgegen.

"Hakodate auf der nördlichen Hauptinsel Hokkaido: Die Visitenkarte von Kaitô Kid wird im Lagerhaus der Onoe-Gruppe gefunden", heißt es. "Zur gleichen Zeit wird im Lagerhausbezirk von Hakodate eine Leiche mit einem aufgeschlitzten Kreuz auf der Brust entdeckt. Die Spur führt zum 'Händler des Todes', einem Amerikaner mit japanischen Wurzeln, der in ganz Asien als Waffenhändler tätig ist. Es ist Zeit für eine epische Schatzsuche!"

Die ersten 30 Minuten des Films werden exklusiv auf der deutschen Anime-Convention AnimagiC am 3. August 2024 präsentiert.