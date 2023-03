Diablo 4 Beta: Zeiten, Preload und Inhalt - Alle wichtigen Infos im Überblick.

Viele von euch haben darauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit: Die Beta von Diablo 4 steht bevor. Vor dem offiziellen Release des Spiels habt ihr die Möglichkeit, einen Teil davon zu erleben und den Entwicklern wertvolles Feedback zu geben.

Was euch in der Beta von Diablo 4 erwartet, zu welchen Zeiten sie stattfindet und wann ihr sie herunterladet, fassen wir in unserem Guide für euch zusammen.

Die finale Version von Diablo 4 erscheint dann am 6. Juni 2023 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One.

Inhalt:

Wann findet die Diablo 4 Beta statt?

Die Beta von Diablo 4 findet an insgesamt zwei Wochenenden statt. Das erste Wochenende ist nur per Vorabzugang zugänglich. Codes dafür erhaltet ihr, indem ihr das Spiel vorbestellt. Das zweite Beta-Wochenende steht allen Spielerinnen und Spielern offen.

Hier die genauen Zeiten:

Wochenende Start und Ende Vorabzugang Start: 17. März 2023, 17 Uhr

Ende: 20. März 2023, 20 Uhr Offene Beta Start: 24. März 2023, 17 Uhr

Ende: 27. März 2023, 21 Uhr

An zwei Wochenenden finden die Beta statt.

Auf welchen Systemen kann ich die Diablo 4 Beta spielen?

Einerseits könnt ihr die Beta von Diablo 4 natürlich auf dem PC spielen, das gilt sowohl für den Vorabzugang wie auch für die offene Beta.

Darüber hinaus sind Vorabzugang und offene Beta aber auch auf allen anderen Plattformen verfügbar, für die das Spiel erscheint: Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.

Was enthält die Diablo 4 Beta?

In der Beta von Diablo 4 könnt ihr die Anfangsphase des Spiels umfassend erkunden. Der Prolog und der gesamte erste Akt sind spielbar. Auch die erste Zone, die auf den Namen Zersplitterte Gipfel hört, lässt sich erkunden.

Die Maximalstufe der Charaktere beträgt in der Beta 25, was euch natürlich nicht davon abhält, nach Erreichen dieses Levels weiter Dämonen niederzumetzeln.

Während des Vorabzugangs sind drei Klassen spielbar: Barbar, Jäger und Zauberer. Mit dem Start der offenen Beta kommen noch Druide und Totenbeschwörer hinzu. Pro Account könnt ihr maximal zehn Charaktere erstellen, es gibt also Spielraum für Experimente.

Fortschritte aus dem Vorabzugang werden in die offene Beta übernommen, nach deren Ende wird aber alles gelöscht.

Auf den Konsolen könnt ihr obendrein via Couch-Koop zu zweit auf einem Bildschirm spielen. Online könnt ihr im Koop-Modus zu viert spielen.

Bei eurer Reise durch die Welt absolviert ihr zudem Welt- und Legionsereignisse oder stürzt euch in Dungeons. Ebenso ist mit Ashava ein Weltboss verfügbar. Aber Vorsicht: Einfach macht es euch Ashava mit Sicherheit nicht.

Zu folgenden Zeiten könnt ihr Ashava in Diablo 4 bekämpfen:

18. März 2023: 18 und 20 Uhr

19. März 2023: 6 und 8 Uhr

25. März 2023: 18 und 20 Uhr

26. März 2023: 7 und 9 Uhr

Ihr könnt die verschiedenen Charakterklassen ausprobieren.

Gibt es Boni fürs Spielen der Diablo 4 Beta?

Spielt ihr die Beta von Diablo 4 während des Vorabzugangs und der offenen Beta, könnt ihr drei Belohnungen für die Vollversion freischalten.

Folgendes könnt ihr bekommen:

Belohnung Voraussetzung Spielertitel "Erster Erschlagener" Erreicht mit einem Charakter Kyovashad. Spielertitel "Früher Erkunder" Erreicht mit einem Charakter Stufe 20. Kosmetischer Gegenstand "Beta-Wolfsbündel" Erreicht mit einem Charakter Stufe 20.

Was sind die Anforderungen der Diablo 4 Beta?

Könnt ihr die Beta von Diablo 4 auch spielen? Auf den Konsolen stellt sich diese Frage in Bezug auf die Hardware nicht, auf dem PC hängt das aber natürlich von eurer Konfiguration ab.

Aber: Für die Beta auf den PlayStation-Konsolen benötigt ihr PlayStation Plus.

Hier sind die genauen Systemanforderungen der PC-Beta:

Minimum

Hinweis: 1080p native Auflösung, 720p gerenderte Auflösung, minimale Grafikeinstellungen und 30 fps.

Kategorie Voraussetzung Betriebssystem Windows 10 (64-bit) Prozessor Intel Core i5-2500K oder AMD FX-8100 Arbeitsspeicher 8 GB RAM Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 660 oder AMD Radeon R9 280 DirectX Version 12 Festplatte SSD mit 45 GB verfügbarem Speicherplatz Internet Breitbandanschluss

Empfohlen:

Kategorie Voraussetzung Betriebssystem Windows 10 (64-bit) Prozessor Intel Core i5-4670K oder AMD R3-1300X Arbeitsspeicher 16 GB RAM Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 970 oder AMD Radeon RX 470 DirectX Version 12 Festplatte SSD mit 45 GB verfügbarem Speicherplatz Internet Breitbandanschluss

Wann beginnt der Preload der Diablo 4 Beta?

Vor dem Start der Beta habt die Gelegenheit, diese vorab herunterzuladen, damit ihr auch pünktlich zum Beginn der Beta-Zeiträume loslegen könnt.

Der Preload der Beta von Diablo 4 ist ab diesen Zeiten möglich:

Wochenende Preload-Start Vorabzugang 15. März 2023, 17 Uhr Offene Beta 22. März 2023, 17 Uhr

Wer die Beta bereits für den Vorabzugang heruntergeladen hat, muss das für die offene Beta nicht noch einmal tun.

Wie lade ich die Diablo 4 Beta herunter?

Abhängig von eurem System geht ihr zum Download der Beta von Diablo 4 wie folgt vor:

PC: Startet den Battle.net-Client. Über das Plus-Symbol könnt ihr es in eure Favoritenleiste hinzufügen, falls ihr das noch nicht getan habt. Ihr findet es aber auch unter "Alle Spiele". Öffnet nun die Spielseite von Diablo 4 und klickt auf die Schaltfläche "Installieren". Ist der Download fertig, klickt ihr auf "Spielen", um das Spiel zu starten.

Startet den Battle.net-Client. Über das Plus-Symbol könnt ihr es in eure Favoritenleiste hinzufügen, falls ihr das noch nicht getan habt. Ihr findet es aber auch unter "Alle Spiele". Öffnet nun die Spielseite von Diablo 4 und klickt auf die Schaltfläche "Installieren". Ist der Download fertig, klickt ihr auf "Spielen", um das Spiel zu starten. Xbox: Im Xbox Store sucht ihr nach "Diablo 4 – Offene Beta". Dort könnt ihr sie dann herunterladen.

Im Xbox Store sucht ihr nach "Diablo 4 – Offene Beta". Dort könnt ihr sie dann herunterladen. PlayStation: Im PlayStation Store müsst ihr ebenfalls nach "Diablo 4 – Offene Beta" suchen, um sie herunterzuladen.

Die Beta lässt sich vorab herunterladen.

Wie kann ich meinen Code für die Diablo 4 Beta einlösen?

An der offenen Beta von Diablo 4 kann jeder teilnehmen, für den Vorabzugang ist ein Code erforderlich. Habt ihr einen erhalten und wisst nicht, was ihr damit tun müsst? Wir zeigen es euch nachfolgend.

So könnt ihr euren Code für den Vorabzugang von Diablo 4 einlösen: