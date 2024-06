Diablo 4: Probiert Saison 5 schon morgen aus - Blizzard öffnet die Test-Server

Was passiert wohl als Nächstes in Diablo 4? Das könnt ihr morgen selbst herausfinden, denn Blizzard öffnet den PTR für die mittlerweile fünfte Saison. So könnt ihr die kommenden Inhalte sogar mitgestalten, denn euer Feedback wird zur Grundlage der letzten Änderungen.

Ab auf den PTS, wenn ihr die fünfte Saison schon jetzt sehen wollt

Vom 25. Juni bis 2. Juli könnt ihr auf den Test-Server hüpfen und erste Einblicke in die fünfte Saison von Diablo 4 erhalten. Blizzard verspricht sich davon, Spieler-Feedback zu erhalten, mit dem die Saison vor dem offiziellen Launch verbessert werden kann.

In einem Stream hat Community-Chef Adam Fletcher die fünfte Saison vorgestellt, so wie ihr sie auf dem Test-Server erkunden könnt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Werdet ihr die fünfte Saison von Diablo 4 spielen?