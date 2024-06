Diablo 4: Alle Unique Items & Uber Uniques in Season 4

Unique Items und Uber Uniques in Diablo - im Deutschen auch als „Einzigartige Gegenstände“ bezeichnet – sind die stärkste und seltenste Item-Kategorie, die ihr in Sanktuario finden und ausrüsten könnt. Sie besitzen extrem einzigartige Effekte sowie bessere Affixe, die die Klassen respektive Builds massiv verbessern und verändern können. Einige Builds funktionieren auch nur, wenn man bestimmte Unique oder Uber-Item besitzt – beispielsweise funktioniert der „Werwolf-Tornado-Druide“ nicht ohne „Zenit des Jägers“ und „Sturmgebrüll“ – dementsprechend gehören Uniques und Uber-Items zu den begehrtesten Gegenständen in Diablo 4. Nachfolgend zeigen wir euch, welche einzigartigen Items es gibt, welche Werte und Effekte sie haben und wie ihr Uniques und Uber-Items farmen könnt.

Welche Spielinhalte ihr dabei bestreitet, spielt keine Rolle. Egal, ob ihr Mobs in freier Wildbahn umklatscht, Welt-Events absolviert, Truhen öffnet, Weltbosse erlegt, Dungeons säubert, die Höllenflut bekämpft und so weiter, überall besteht die Chance, dass eines der goldenen Items zu Boden fällt. Natürlich könnt ihr Uniques auch gezielt bei bestimmten Bossen farmen (mehr dazu im nächsten Punkt).

Wenn ihr Uniques in Diablo 4 bekommen wollt, müsst ihr den Schwierigkeitsgrad nach oben schrauben, denn erst ab Weltstufe 3 (Alptraum) könnt ihr die ersten Uniques finden. Allerdings ist die Auswahl an möglichen Drops auf Stufe 3 begrenzt, erst auf Weltstufe 4 (Qual) können alle einzigartigen Gegenstände auch wirklich droppen. Die mächtigsten einzigartigen Gegenstände – die sogenannten „Uber Uniques“ (auch als „Mystic Uniques“, „Ultra Uniques“ oder „Super Uniques“ bezeichnet) – werdet ihr zudem erst ab Level 85 auf Weltstufe 4 mit der maximal möglichen Gegenstandsmacht (925) finden können.

Warum sind Uniques und Uber-Uniques besonders?

Hauptgrund dafür ist, dass jedes Unique und Uber Unique in Diablo 4 einen einzigartigen Effekt hat, der das Item extrem mächtig macht und Klassen / Builds entsprechend massiv verstärkt. Im Grunde sind diese Effekte mindestens so stark oder sogar noch stärker als die legendären Aspekte, nur mit dem kritischen Unterschied, dass man die Effekte von Uniques nicht extrahieren kann. Dementsprechend sind sie auch nicht über den Kodex der Macht verfügbar. Man muss einzigartige Gegenstände also tatsächlich finden, was nicht so leicht ist, denn Uniques gehören zu den seltensten Items im Spiel und Uber Uniques sind sogar noch seltener (zudem gibt es nur eine Handvoll von Uber Uniques).

Grundsätzlich unterscheidet man die einzigartigen Gegenstände in klassenspezifische Items, die nur von einer, manchmal auch ein paar bestimmten Klassen getragen werden können, und allgemeine Uniques, die von allen Klassen verwendet werden können. Ihr könnt also als Zauberer keine Waffe tragen, die für einen Barbar oder Totenbeschwörer gedacht ist. Dazu sollte es in der Regel auch nicht kommen, denn ihr könnt nur die Gegenstände finden, die für alle Klassen und natürlich nur für eure Klasse gedacht ist.

Der Großteil der einzigartigen Gegenstände in Diablo 4 ist klassenspezifisch, da der einzigartige Effekt in der Regel eine ganz bestimmte Fähigkeit modifiziert, die nur der entsprechenden Klasse zur Verfügung steht. Die meisten Uniques haben zudem vier Affixe, die die Modifikationen durch den einzigartigen Effekt unterstreichen sollen, es gibt aber auf ein paar wenige Items, die weniger oder mehr Affixe mitbringen. Wie die einzigartigen Effekte sind auch die Affixe auf einzigartigen Gegenständen fest und können nicht beim Okkultisten neu gewürfelt werden.

