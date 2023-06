Diablo 4: Aspekte - alle legendären Effekte und wie ihr sie bekommt

Wie ihr Aspekte in Diablo 4 bekommen und finden könnt Aspekte könnt ihr auf zwei Wegen in Diablo 4 bekommen: Finden / erbeuten von legendären Gegenständen oder beim Glücksspiel beim Kuriositätenhändler gewinnen. Auf Items der Qualität "Legendär" ist immer ein zufälliger Aspekt eingeprägt. Ihr könnt die legendären Items entweder direkt tragen oder den Aspekt beim Okkultisten extrahieren und sie auf anderen Items wieder einprägen lassen.



Wichtig: Die Drop-Chance auf legendäre Items erhöht sich mit der Weltstufe und einige Gegenstände können erst ab Weltstufe 3 gefunden werden. Jeder legendäre Gegenstand, den ihr in Diablo 4 findet, hat einen bestimmten Aspekt, der euch einen mehr oder weniger nützichen Effekt gewährt.

Wichtig: Die Drop-Chance auf legendäre Items erhöht sich mit der Weltstufe und einige Gegenstände können erst ab Weltstufe 3 gefunden werden. Durch das erstmalige abschließen von bestimmten Dungeons. An jeden Dungeon in Diablo 4 ist ein bestimmter Aspekt als Belohnung gekoppelt. Schließt ihr den Dungeon zum ersten Mal erfolgreich ab, wird dieser Aspekt im Kodex der Macht freigeschaltet und ihr könnt den Aspekt beim Okkultisten auf Items einprägen lassen. Schließt ihr einen Dungeon in Diablo 4 zum ersten Mal ab, schaltet ihr den zugehörigen Aspekt im Kodex der Macht frei. Die Quellen für die Aspekte in Diablo 4 sind kein "Entweder-oder". Bedeutet: Ihr könnt die Aspekte aus den Dungeons auch auf legendären Gegenständen finden, die ihr beim Spielen erbeutet – und das sogar in besserer Form. Seht die Dungeon-Aspekte daher eher als schnelle, erste Möglichkeit, um an bestimmte legendäre Effekte heranzukommen. Für die bestmögliche Ausrüstung im Endgame sind legendäre Drops aber besser.

Die unterschiedlichen Aspekte-Kategorien Damit ihr den hunderten von Aspekten nicht den Überblick verliert, werden die Effekte in verschiedene Kategorien eingeteilt und nach ihren Nutzungsmöglichkeiten unterschieden. Das hat nicht nur den Vorteil, dass ihr bestimmte Effekte leichter finden könnt, sondern ihr könnt anhand der Kategorie auch erkennen, für welchen Gegenstandtyp ein Aspekt gedacht ist. Allgemeine Aspekte vs. Klassen-Aspekte Die Aspekte lassen sich generell in "allgemeine Aspekte" und "Klassen-Aspekte" unterteilen. Allgemeine Aspekte können von jeder Klassen benutzt werden, während Klassen-Aspekte immer nur für eine bestimmte Klasse gedacht sind. Die 5 Aspekte Kategorien Jeder Aspekt wird – je nachdem, welchen Nutzen er bringt - in eine der folgenden fünf Kategorien gegliedert. Defensiv – Erhöht eure Verteidigung durch Barrieren, Schadensreduktion, Rüstung, Heilung, Immunitäten, Abklingzeitreduktion von defensiven Fertigkeiten, Gegnerkontrolle etc.

Offensiv – Erhöht massiv den Schaden von bestimmten Fertigkeiten, verändert die Mechanik der Attacken oder fügt neue Komponenten hinzu etc.

Ressource – Erzeugt eine bestimmte Menge eurer Hauptressource, wenn bestimmte Konditionen erfüllt werden.

Vielseitigkeit – Fügt Fertigkeiten häufig nützliche, zusätzliche Effekte hinzu, die direkt oder indirekt euren Schaden, eure Verteidigung oder die Gegnerkontrolle verbessern.

Mobilität – Gewährt "unaufhaltsam"-Buff, wenn bestimmte Konditionen erfüllt werden, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, reduziert die Abklingzeit von Mobilität-Fertigkeiten etc. Die Aufteilung in die fünf Kategorien spielt vor allem beim Einprägen von Aspekten beim Okkultisten eine wichtige Rolle, denn nicht jeder Aspekt kann auf jeden beliebigen Gegenstandtyp geklebt werden. Beispielsweise können Ressource-Aspekte in der Regel nur auf Ringe geprägt werden, doch auch hier gibt es in seltenen klassenspezifischen Fällen Ausnahmen. Zudem erhalten bestimmte Aspekte auf Zweihandwaffen 100 % erhöhte Macht, um die Wirksamkeit von zwei Aspekten auf Einhand-Items auszugleichen, und legendäre Effekte auf Amulette erhalten 50 % erhöhte Wirksamkeit. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch, welche Aspekte ihr auf welche Items prägen könnt. Gegenstandtyp Defensiv Offensiv Ressource Vielseitigkeit Mobilität 1H-Waffe - ✓ - - - 2H-Waffe - ✓ (+100 %) - - - Nebenhand ✓ - - - - Kopf ✓ - ✓ ✓ - Körper ✓ - - ✓ Beine ✓ - - - - Füße - - - ✓ ✓ Hände - ✓ - ✓ - Hals ✓ (+50 %) ✓ (+50 %) ✓ (+50 %) ✓ (+50 %) ✓ (+50 %) Ring - ✓ ✓ - - Mehr zu Diablo 4: Diablo 4: Tipps und Tricks - Die große Übersicht

Diablo 4: Alle Klassen mit ihren Stärken und Schwächen im Überblick

Diablo 4: Klassen Ranking Tier List - Welche Klasse ist die Beste / Stärkste?

Diablo 4: Raunende Obolusse farmen – wie ihr sie schnell bekommt und wofür ihr sie braucht