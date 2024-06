Diablo 4: Vessel of Hatred - Der 8. Oktober wird der wichtigste Tag für Diablo-Spieler dieses Jahr

Diablo 4 darf nicht sterben, das weiß jeder, der daran arbeitet und so wird im Oktober einiges geboten werden. Eine neue Klasse, ein neues Gebiet und jetzt gibt es schon mal einen Blizzard-üblich stimmungsvollen Trailer. Die Spiritborn, so ein Leak zu der neuen Klasse von vor etwa einem Monat, wurde im Showcase nicht namentlich genannt, vom eigentlich Gameplay nichts gezeigt und so bleibt mir nur zu sagen: Trailer angucken, allein schon, weil das bei einem Blizzard-Trailer immer lohnt und sich auf den 8. Oktober 2024 freuen, wenn Diablo 4: Vessel of Hatred erscheint.