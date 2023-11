Diablo 4: Neue Ringe farmen – so bekommt ihr Boshafte Ringe

Mit Patch 1.2.2 sind in Gold in Diablo 4 fünf neue „Boshafte Ringe“ (Malignant Rings) hinzugekommen – einer für jede Klasse – die auf den Effekten der beliebtesten boshaften Herzen aus Season 1 basieren und entfernt an die Höllenfeuerringe aus D3 erinnern. Die fünf Boshaften Ringe sind sowohl auf saisonalen als auch auf ewigen Realms verfügbar und wir zeigen euch nachfolgend, wie ihr die neuen Ringe farmen könnt und welche Effekte sie haben.

Diablo 4: Boshafte Ringe Inhalt: