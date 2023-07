Diablo 4: Boshaften Herzen – alle Effekte und wie ihr sie finden, farmen, herstellen könnt

Was sind boshafte Herzen in Diablo 4 Season 1? Boshafte Herzen sind die saisonale Mechanik für Diablo 4 Staffel 1: Saison der Boshaftigkeit. Es handelt sich um Gegenstandsverbesserungen, die ihr – ähnlich wie Edelsteine – in eure Ausrüstung einsetzen könnt, was euch extrem starke, teilweise Build-verändernde Boni gewährt, die den legendären Effekten von Aspekten gleichkommen oder sie sogar übertreffen können. Bösartige Herzen gibt es nur während der Saison des Bösartigen und sie können auch nur auf Saisonrealms gefunden und verwendet werden (auf dem ewigen Realm sind die Herzen nicht verfügbar). Nach Ende von Season 1 wird die Mechanik der boshaften Herzen wieder vollständig entfernt. Genießt die Macht also, solange sie andauert, denn wenn eure saisonalen Helden nach Saison-Ende auf den ewigen Realm transportiert werden, verschwinden alle Herzen und ihre Effekte. Die vier unterschiedlichen Herz-Typen Insgesamt gibt es 32 verschiedene boshafte Herzen in Diablo 4 Season 1, die in vier Kategorien unterschieden werden. Jede Kategorie hat eine bestimmte Farbe und ein einzigartiges Schlagwort, das ihren jeweiligen Effekt-Typ und den erforderlichen Sockel beschreibt: Herz Farbe Effekt-Typ Boshaftes / Gemeines Herz [*] Orange Angriff Brutales Herz Blau / Lila Verteidigung Verschlagenes Herz Pink Vielseitigkeit Zornerfülltes Herz Schwarz / Grüngrau Super [*] = Blizzard nutzt im Spiel teilweise beide Begriffe, meint damit aber immer dasselbe. Tipp: Anhand des Affixes der boshaften Monster könnt ihr ebenfalls bereits erkennen, welche Art von Herz es droppen wird. Hat ein Monster etwa den Affix "Brutal", wird es ein blau/lilafarbenen "Brutales Herz" zurücklassen, das euch einen Verteidigungs-Effekt gewährt. In Diablo 4 Season 1 gibt es vier verschiedene Typen von boshaften Herzen. Zurück zum Diablo 4 boshafte Herzen Inhaltsverzeichnis

Wie ihr boshafte Herzen bekommen und finden könnt Boshafte Herzen erhaltet ihr von einem neuen Gegner-Typ in Diablo 4: den "boshaften Monstern". Selbigen könnt ihr sowohl in der offenen Spielwelt, als auch in Dungeons über den Weg laufen (insbesondere in den neuen Tunneln der Boshaftigkeit). Boshafte Monster sind nichts anderes als Elite-Gegner, die einen der vier neuen Affixe "Boshaft", "Brutal", "Verschlagen" oder "Zornerfüllt" haben (oftmals zusätzlich, zu anderen Monster-Affixen). Dadurch sind sie deutlich stärker als normale Monster (mehr Schaden / Leben) und werden auch als "teilweise verderbte" Monster bezeichnet. Boshafte Monster in Diablo 4 Season 1 erkennt ihr an der Affix-Bezeichnung (Boshaft, Brutal, Verschlagen oder Zornerfüllt), am Symbol unter ihrem Lebensbalken (verschlungene Tentakel) und an ihrem Aussehen, denn ihre Körper sind überall von dunkelrot schimmernden, tentakelartigen Auswüchsen überzogenen. Tötet ihr ein teilweise verderbtes boshaftes Monster, bleibt an Ort und Stelle sein "boshaftes Herz" zurück. Die Farbe des Herzens entspricht dem Affix und Typ des Monsters. Ihr könnt das Herz durch Interaktion und mithilfe des "Käfigs der Bindung" einfangen (den Käfig der Bindung erhaltet ihr im Zuge der Season 1 Startquest "Von innen heraus brennen"). Jedes getötete teilweise verderbtes Boshafte Monster lässt in Diablo 4 Season 1 ein "boshaftes Herz" zurück. Natürlich geht das Einsperren eines boshaften Herzens nicht einfach so. Das Bindungsritual führt immer dazu, dass das besiegte "teilweise verderbte" Monster als "vollständig verderbtes" Monster wiedergeboren wird. Diese wiederauferstandene Version eines boshaften Monsters ist noch stärker und kommt in der Regel mit einer Reihe von ebenfalls verstärkten Handlangern des gleichen Monstertyps daher, die ihr erledigen müsst. Interagiert ihr mit einem boshaften Herz eines besiegten teilweise verderbten Monsters in Diablo 4 Season 1, wird das Monster als vollständig verderbter Gegner wiederbelebt (und bringt seine Freunde mit). Besiegt ihr auch die vollständig verderbte Version des bösartigen Monsters, ist das Ritual abgeschlossen und es bleibt ein "eingesperrtes Herz" als Beute zurück. Eingesperrte Herzen gewährt besonders starke Effekte, wenn ihr sie in eure Ausrüstung einsetzt (mehr dazu bei Alle 32 Boshafte Herzen und ihre Effekte in Diablo 4 Season 1) Besiegt ihr ein vollständig verderbtes Monster in Diablo 4 Season 1, bleibt sein eingesperrtes Herz zurück, das euch einen starken Effekt gewährt, wenn ihr es in einen passenden Sockel einsetzt. Achtung: Eingesperrte Herzen können nicht mit anderen Spielern gehandelt werden! Ihr könnt bereits auf Weltstufe 1 viele boshafte Herzen finden, allerdings gibt es auch einige, mächtigere Exemplare, die ihr nur von mächtigeren korrupten Monstern auf höherer Weltstufe bekommt. Lasst euch von dem "teilweise" und "vollständig" verderbt nicht verwirren - das sind keine Begriffe, die ihr im Spiel sehen werdet. Die Entwickler haben diese Begriffe verwendet, um die beiden Verwandlungsstufen der boshaften Monster zu verdeutlichen. Teilweise verderbte Monster = Stufe 1, vollständig verderbte Monster = Stufe 2, also nachdem ihr ein teilweise verderbtes Monster erledigt und mit dessen Herz interagiert habt. Zurück zum Diablo 4 boshafte Herzen Inhaltsverzeichnis

Boshaftes Herz benutzen – Eingesperrte Herzen in boshafte Sockelfassung einsetzen, entfernen und tauschen Boshafte Herzen könnt ihr nur in Ausrüstung einsetzen, die eine sogenannte "boshafte Sockelfassung" besitzen. Das funktioniert genauso, wie ihr Edelsteine in Sockel einsetzt, nur mit dem kleinen Unterschied, dass ihr boshafte Sockelfassungen nur auf Schmuck (Ringe, Amulette) finden könnt. Allerdings lässt sich nicht jedes beliebige Herz in jeden boshaften Sockel einsetzen! Das Schlagwort beziehungsweise die Farbe des Herzens muss in der Regel mit dem Schlagwort / der Farbe des Sockels übereinstimmen. Einzige Ausnahme sind die schwarzen / grüngrauen "Zornerfüllte Herzen", die aufgrund ihrer Seltenheit einen Sonderfall darstellen. Soll heißen: Orangefarbene Boshaftes Herzen kommen in "Boshafte" boshafte Sockel.

Indigo-blaue Brutale Herzen kommen in "Brutale" boshafte Sockel.

Amarantrote (pinke) verschlagene Herzen landen in "Verschlagenen" boshaften Sockel.

Schwarze zornerfüllte Herzen können jeden boshaften Sockel eingesetzt werden (boshaft, brutal und verschlagen). In Diablo 4 Season 1 könnt ihr eingesperrte Herzen nur in boshafte Sockelfassungen einsetzen, wenn sie dieselbe Farbe / dasselbe Schlagwort haben. Einzige Ausnahmen sind zornerfüllte Herzen, die in jeden Sockel passen. Boshaftes Herz aus Sockel entfernen / tauschen Nein! Habt ihr ein Herz erst einmal in einen boshaften Sockel eingesetzt, lässt er sich nicht mehr entfernen. Ihr könnt also nicht ein Herz aus einem Ring herausnehmen und in einen besseren Ring packen, den ihr gefunden habt. Wollt ihr das verwendete Herz in eurem neuen Ring haben, müsst ihr das Herz erneut auftreiben. Das Austauschen eines boshaften Herzens ist insofern möglich, als dass ihr ein bereits gesockeltes Herz mit einem anderen / besseren Herz "übersockeln" könnt. Dabei wird aber das alte Herz zerstört; ihr erhaltet es nicht wieder zurück. Zurück zum Diablo 4 boshafte Herzen Inhaltsverzeichnis

Herzen und Ansucher herstellen und für Boshaftes Sekret wiederverwerten Boshafte Herzen könnt ihr in Diablo 4 Season 1 nicht nur finden, sondern auch etwas gezielter herstellen und wiederverwerten. Für beide Dienste müsst ihr euren neuen Verbündeten Comrond besuchen beziehungsweise bei "Comronds Werkbank" vorbeischauen. Cormonds Werkbank Fundorte auf der Karte Bislang gibt es zwei Stück von Cormonds Werkbänken in Sanktuario: Bei Cormonds Wagen / Lager am nördlichen Rand der Trockensteppe (nahe dem Übergang vom "Flachlands von Dindai" zum "Grasland von Kotama" in Scosglen) und in Kyovasahd, ein paar Schritte westlich des Wegpunkts im Stadtzentrum. Ihr könnt Cormonds Werkbank erst verwenden, wenn ihr die Season 1 Startquest "Von innen heraus brennen" abgeschlossen habt, was in wenigen Minuten erledigt ist. Diablo 4 Season 1: Cormonds Werkbänke findet ihr in Kyovasahd und am nördlichen Rand der Trockensteppe. Herzen und boshafter Ansucher herstellen Wenn ihr kein Drop-Glück oder einfach zu viele nutzlose Herzen / boshaftes Sekret herumliegen habt, könnt ihr auch (halbwegs gezielt) boshafte Herzen herstellen, die entweder exklusiv für eure Klasse gedacht sind oder die von allen Klassen verwendet werden. Dafür müsst ihr nur "Boshaftes Sekret" der entsprechenden Farben sowie Gold in ausreichender Menge zu Cormonds Werkbank bringen, dann könnt ihr folgende Dienste nutzen: Herstellbarer Gegenstand Benötigte Materialien + 1.000 Gold Brutales eingesperrtes Herz

(Stellt ein zufälliges Brutales eingesperrtes Herz passend zur Stufe eures Charakters her.) 35x Gemeines boshaftes Sekret

35x Verschlagenes boshaftes Sekret Boshaftes eingesperrtes Herz

(Stellt ein zufälliges Boshaftes eingesperrtes Herz passend zur Stufe eures Charakters her.) 35x Verschlagenes boshaftes Sekret

35x Brutales boshaftes Sekret Verschlagenes eingesperrtes Herz

(Stellt ein zufälliges Verschlagenes eingesperrtes Herz passend zur Stufe eures Charakters her.) 35x Gemeines boshaftes Sekret

35x Brutales boshaftes Sekret Brutaler boshafter Ansucher

(Sucht einen mächtigen Brutalen boshaften Feind aus den indigofarbenen Boshaften Pusteln an, die man in den Tunneln findet.) 20x Gemeines boshaftes Sekret

20x Verschlagenes boshaftes Sekret

50x Brutales boshaftes Sekret Gemeiner boshafter Ansucher

(Sucht einen mächtigen Gemeinen boshaften Feind aus den gelblichen Boshaften Pusteln an, die man in den Tunneln findet.) 20x Verschlagenes boshaftes Sekret

20x Brutales boshaftes Sekret

50x Gemeines boshaftes Sekret Verschlagener boshafter Ansucher

(Sucht einen mächtigen Verschlagenen boshaften Feind aus den amarantroten Boshaften Pusteln an, die man in den Tunneln findet.) 20x Gemeines boshaftes Sekret

20x Brutales boshaftes Sekret

50x Verschlagenes boshaftes Sekret Unsteter Ansucher

(Magische Handwerkstruhe - Enthält einen zufälligen Boshaften Ansucher mit der Chance auf einen Zornerfüllten Ansucher.) 40x Brutales boshaftes Sekret

40x Gemeines boshaftes Sekret

40x Verschlagenes boshaftes Sekret Unstetes Herz (Magische Handwerkstruhe)

(Magische Handwerkstruhe - Enthält ein zufälliges Eingesperrtes Herz mit der Chance auf ein Zornerfülltes Herz.) 20x Brutales boshaftes Sekret

20x Gemeines boshaftes Sekret

20x Verschlagenes boshaftes Sekret Ihr seht: Ihr könnt zwar nicht gezielt bestimmte eingesperrte Herzen herstellen, dafür aber zufällige eingesperrte Herzen eines Typs, was immerhin schon mal die Chancen erhöht, dass das richtige Herz dabei ist. Einzig Zornerfüllte eingesperrte Herzen können nicht hergestellt werden. Wenn ihr diese seltenen Herzen haben wollt, müsst ihr unstete Herzen herstellen und die Daumen drücken. Bei Cormonds Werkbank könnt ihr verschiedene boshafte Gegenstände wie Herzen und Ansucher herstellen. Boshaftes Sekret bekommen Boshaftes Sekret ist ein neues Handwerksmaterial in Season 1, mit dem ihr bei Cormonds Werkbank "Eingesperrte Herzen", "Boshafte Ansucher" und "Handwerkstruhen" herstellen könnt. Boshaftes Sekret bekommt ihr nur auf zwei Wegen: Wiederverwerten von nicht benötigten boshaften Herzen

Beute von niedrigeren boshaften Monstern wie den Begleitern von boshaften Monstern oder Monster in den Tunneln der Boshaftigkeit. Boshaftes Sekret könnt ihr entweder durch das Wiederverwerten von Herzen oder als Loot von niederen boshaften Monstern bekommen. Boshafte Herzen wiederverwerten / zerlegen Im Verlauf von Diablo 4 Season 1 werdet ihr jede Menge boshafte Herzen sammeln, von denen ihr aber nur einen kleinen Teil auch wirklich behalten wollt. Das liegt zum einen daran, dass ihr Herzen bekommt, die ihr nicht für euren Build verwenden könnt oder wollt, und zum anderen an Duplikaten eurer bevorzugten Herzen, die ihr nur dann gebrauchen könnt, wenn sie eine höhere Stufe haben. Aus welchem Grund auch immer, eure überflüssigen Herzen sind bei Weitem nicht wertlos, denn ihr könnt sie zerlegen, um sogenanntes "Boshaftes Sekret" der entsprechenden Farbe des Herzes zu erhalten (alternativ könnt ihr Herzen auch für lausige 1 Gold verkaufen). Die nachfolgende Tabelle zeigt euch, welche und wie viele Sekrete ihr aus welchen boshaften Herzen bekommt. Herz Effekt-Typ Boshaftes / Gemeines Herz [*] 5 bis 15 Gemeines boshaftes Sekret Brutales Herz 5 bis 15 Brutales boshaftes Sekret Verschlagenes Herz 5 bis 15 Verschlagenes boshaftes Sekret Zornerfülltes Herz 2 bis 5 Zornerfülltes boshaftes Sekret [*] = Blizzard nutzt im Spiel teilweise beide Begriffe, meint damit aber immer dasselbe. Diablo 4 Season 1: Jedes der vier verschiedenen Herzen gewährt euch eine gewisse anzahl an boshaftes Sekret der entsprechenden Farbe, wenn ihr es wiederverwertet. Zurück zum Diablo 4 boshafte Herzen Inhaltsverzeichnis

Boshafte Herzen farmen Es gibt zwar keine Möglichkeit, wie ihr ein ganz bestimmtes eingesperrtes boshaftes Herz in Diablo 4 Season 1 gezielt farmen könnt, doch es gibt ein paar Mittel und Wege, wie ihr schneller an Herzen herankommen und somit eure Chancen auf gewünschte Herze erhöhen könnt. Das sind: Mit Boshafte Ansucher gezielt Herz-Typen im Tunnel der Boshaftigkeit sammeln Mit Diablo 4 Season 1 sind insgesamt 6 neue Dungeons hinzugekommen, die zusammen das Tunnelsystem der Boshaftigkeit ergeben. Diese sechs Tunnel der Boshaftigkeit sind überall in Sanktuario verteilt und behausen die größte Anzahl an boshaften Monstern, was sie zu den perfekten Farmorten für boshafte Herzen macht. Das ist aber noch nicht alles, denn wenn ihr alle Monster erledigt habt, findet ihr am Ende jedes Tunnels immer zwei Auswüchse – einer davon ist immer "zornerfüllt" und der andere ist einer der drei anderen Herz-Typen, der per Zufall bestimmt wird. Ihr könnt mit einem dieser Auswüchse interagieren, was einen, der Farbe / dem Schlagwort entsprechenden "boshaften Ansucher" erfordert (können bei Cormonds Werkbank hergestellt werden), um ein vollständig verderbtes Monster zu beschwören. Besiegt ihr dieses Monster, erhaltet ihr ein boshaftes Herz entsprechend des eingesetzten Ansuchers. Sprich: Ihr könnt bei den Auswüchsen gezielt Herzen von bestimmten Typen farmen. Am Ende jedes Tunnels der Boshaftigkeit findet ihr zwei Auswüchse. Ihr könnt mit einem davon interagieren (erfordert einen "boshaften Ansucher" der entsprechenden Farbe) und ein boshaftes Monster beschwören, dass ein zufälliges Herz entsprechend der Farbe des Auswuchses fallen lässt. Ausgewählte Herz-Typen herstellen Mithilfe von "boshaftes Sekret" könnt ihr bestimmte Herz-Typen herstellen. Je mehr Sekret ihr von niedrigeren boshaften Monstern erbeutet oder von zerlegten Herzen erhaltet, desto mehr Versuche habt ihr beim Herstellen von Herzen, dass euer gewünschtes Exemplar dabei ist. Die Details dazu erfahrt ihr hier: Herzen und Ansucher herstellen. Zurück zum Diablo 4 boshafte Herzen Inhaltsverzeichnis