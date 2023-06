Diablo 4: Erster großer Patch bufft alle Klassen, der Fokus liegt aber nicht auf dem Endgame.

Blizzard hat einen ersten größeren Patch für Diablo 4 veröffentlicht, der so ziemlich alle Klassen des Spiels bufft.

Aber: Diese Änderungen betreffen eher das frühe Spiel und nicht die Endgame-Builds der jeweiligen Klassen.

Es gibt viele Änderungen

Aber es geht hier nicht nur um die Klassen, es gibt genauso gut Änderungen bei Dungeons, Events, dem Gameplay, Quests und vielen anderen Dingen.

Im Endeffekt ist es so, dass die Klassen etwas effizienter werden und mehr Energie (oder was auch immer sie benötigen) generieren, damit ihnen im Kampf nicht die Puste ausgeht.

In Bezug auf das Endgame hat Blizzard folgenden Kommentar ergänzt: "Wir arbeiten momentan an der Erhöhung der Monster- und Elitegegnerdichte in Endspielinhalten, und haben vor, diese Änderung zu einem frühen Zeitpunkt während Saison 1 umzusetzen", heißt es.

Auch mehr Balancing-Anpassungen wird es geben: "Wir freuen uns schon auf weitere Updates, für die wir kontrovers diskutierte Themen, wie etwa die Überlebenschancen von Dienern und die Gleichwertigkeit verschiedener Builds, genau verfolgen.

Diablo 4 Patch 1.0.3 Patch Notes

Anbei findet ihr alle Patch Notes zum Diablo-4-Patch im Detail:

Dungeons, Events und sonstige Aktivitäten

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler den Boss des Dungeons „Grube des toten Mannes“ nicht angreifen konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bestimmte Geflüster nicht abgeschlossen werden konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Event „Wer den Sturm ruft“ nicht als abgeschlossen registriert wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Event „Wer den Sturm ruft“ Spieler mit einem permanenten Debuff belegt hat, der ständig Gesundheit abzog.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den im Dungeon „Kultistenzuflucht“ Gegner hinter der versiegelten Tür erscheinen konnten, wodurch man im Dungeon nicht weiterkam.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler während der Abschluss-Zwischensequenz von Stützpunkten verletzt und getötet werden konnten. (Nicht gerade der tapfere Triumph, den wir uns vorgestellt hatten.)

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der letzte Boss auf Stufe 100 erneut ohne Gesundheitsleiste erscheinen konnte, nachdem er während einer bestimmten Phase getötet wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Fortschritt im Finaldungeon der Kathedrale des Lichts in Kyovashad blockiert werden konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den es während der Quest „Reißzähne der Verderbnis“ beim Betreten des Dungeons „Ungezähmtes Dickicht“ zu einem Absturz oder zum Einfrieren kommen konnte.

Gameplay-Fehlerbehebungen

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Gegenstände „Unersättliche Wut“ und „Entzücken des wahnsinnigen Wolfes“ Druiden davon abhielten, sich in die Werbär- oder Werwolf-Gestalt zu verwandeln.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spinnenwirte nach ihrer Explosion und ihrem Ableben aufrecht stehenblieben.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Ausrüstung mit gesockelten Edelsteinen nicht en masse wiederverwertet werden konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich Spieler nicht nach Cerrigar teleportieren konnten, wenn sie in den Unterregionen Cerrigar oder Umland von Cerrigar waren.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Leichenranken die Leichengrafik verschwinden ließen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Kamera beim Beitritt zu einer Weltbossbegegnung nicht herauszoomte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Barbaren nach einem Ansturm zwischen Knochenwänden steckenblieben.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Jäger nach dem Einsatz der Fertigkeit „Verschleierung“ auf den Feldern des Hasses für andere Spieler unsichtbar blieben.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Airidahs Tornados den Spieler in einem zurückgestoßenen Zustand festsetzten, wenn man durch mehrere Tornados auf einmal getroffen wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den sämtliche Spielereingaben unterbunden wurden, wenn während Benommenheit eine Taste auf dem Controller gedrückt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Truhen mit Weltstufenbedingungen auf höhere Weltstufen gebracht werden konnten und dort höhere, der Weltstufe entsprechende Belohnungen einbrachten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Skelettkriegerverbesserung für erhöhten Dornenschaden nicht richtig angewandt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Stärke „Brennender Instinkt“ auf der Paragontafel des Zauberers den kritischen Basisschaden nicht in die Schadensberechnung einbezog.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich Spieler während des Countdowns zum Verlassen des Spiels weiterhin im Spiel bewegen konnten.

Lokaler Koop

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei lokalen Co-op-Spielen der zweite Spieler, der das Regionsfortschrittmenü schloss, nicht mehr von der Weltkarte wegkam.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei lokalen Co-op-Spielen manche Quests nicht für alle Spieler korrekt fortgesetzt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei lokalen Co-op-Spielen der Vorschauplatz für Gegenstandsaufwertungen nur Spieler 1 angezeigt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei lokalen Co-op-Spielen Spieler 2 die Schaltflächen im Shop nicht mehr verwenden konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei lokalen Co-op-Spielen jedem Spieler eine andere Gesundheitsleiste angezeigt wurde, obwohl derselbe Gegner anvisiert wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei lokalen Co-op-Spielen das Geistersegenmenü nicht von Spieler 2 geschlossen werden konnte, wenn es bei Spieler 1 offen war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich bei lokalen Co-op-Spielen die übrigen Spieler nicht mehr auf ihrem Reittier fortbewegen konnten, wenn der andere Spieler das Spiel verlassen hatte.

Quests

Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich der NPC Lacthan während verschiedener Quests verdoppeln konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Fortschritt der Quest „Unheilvolle Hingabe“ blockiert werden konnte, wenn der Spieler in dem Moment den Keller verlässt, in dem Lakren gerade aufsteht.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Fortschritt der Quest „Gipfel des Elends“ blockiert werden konnte, wenn sich der Spieler beim Ziel „Zerstört die Überreste der Auferstandenen“ wegteleportierte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den während der Quest „Dämonen-Hauptbuch“ der Spieler blockiert werden konnte, wenn er auf einem Stuhl saß, um mit einem NPC zu sprechen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich bei der Lausch-Zwischensequenz Brol und Mutters Auserwählter seltsam bewegten, wenn der Spieler in der Nähe der kaputten Mauer war. Spieler können nun während der Quest „Sturm auf das Tor“ das Bossgebiet erneut betreten, nachdem sich ihnen die Begleitung angeschlossen hat.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den man während der Quest „Verloren“ nicht mehr mit der Illusions-Waldstatue interagieren konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Jäger-Klassenquest „Wahres Potenzial“ manchmal nicht richtig abgeschlossen werden konnte.

Benutzeroberfläche

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Chat vergrößert werden konnte, wenn er nicht sichtbar war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Gesundheitsleiste von Gruppenmitgliedern auf 0 stand, wenn sie sich aus der Umgebung der Gruppe entfernten und nicht bei voller Gesundheit waren.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Nachricht „GPU nicht unterstützt“ fehlerhaften Text anzeigte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Partikel der Geistersegen des Druiden auch nach Schließen des entsprechenden Menüs sichtbar blieben.

Es wurde ein Fehler auf Xbox-Konsolen behoben, durch den die Mitteilung bzgl. netzwerkübergreifenden Spielens im Spiel angezeigt wurde, obwohl es abgeschaltet war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den neuen Spielern eine leere Mitteilung angezeigt wurde, wenn Weltbosse erschienen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den beim Spielen mit einem Controller das Symbol für Trankaufwertungen nicht angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Fortschrittsanzeige von Stadtportalen auch in Menüs angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler auf PC behoben, durch den die Tab-Taste die Karte nicht geöffnet hat, wenn das Materialienfenster offen war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Reittierfertigkeit „Anspornen“ als „noch nicht erlernt“ angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Menü verlinkter Gegenstände weiterhin auf dem Bildschirm angezeigt wurde, wenn zwischen den Eingabemethoden Tastatur und Maus sowie Controller umgeschaltet wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler fehlerhafte Nachrichten erhielten, wenn sie die Löschung eines Hardcore-Charakters rückgängig machten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den in der Nähe des Wegpunkts „Zuflucht des Schicksals“ die Interaktions-Menü-Aufforderung über Vasen erschien.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Schaltfläche „Sockeln“ weiterhin angezeigt wurde, wenn der Spieler den Reiter wechselte.

Es wurden Fehler behoben, durch die Markierungen auf der Karte (aus Quests oder von Spielern gesetzt) nicht richtig funktionierten.

Es wurden in mehreren Menüs Fehler behoben, durch die Text nicht richtig angezeigt wurde.

Es wurden Fehler behoben, durch die Gesundheitsleisten bei PvP-Aktivitäten nicht akkurat angezeigt wurden.

Mehrere andere Verbesserungen an der Benutzeroberfläche.

Mehrere Korrekturen an der Übersetzung.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den im Menü des Kuriositätenhändlers bei einigen Gegenständen eine falsche Gegenstandsqualität angezeigt wurde (was allerdings die Gegenstandsqualität, um die gespielt wurde, nicht beeinträchtigte).

Sonstiges

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Benutzer keinen Clan erstellen konnten, wenn ihre Sprache auf Russisch oder Spanisch eingestellt war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Shop nicht richtig geladen wurde, wenn der Spieler beim Kaufvorgang gestorben ist.

Es wurde ein Fehler auf Xbox Series S, Xbox One sowie PlayStation 4 behoben, durch den Zwischensequenzen nicht abgespielt wurden, wenn ein Spieler in einer Gruppe mit mindestens drei Spielern mit ihnen interagierte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den im Shop die Aktionen „zufälliges Aussehen“ und „Körperbau ändern“ nicht funktionierten, wenn ein kosmetischer Rüstungsgegenstand angeschaut wurde.

Es wurde ein Fehler auf PlayStation 5 behoben, durch den der Screenreader nicht richtig funktionierte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Emotes aus dem Shop beim Spielen mit einem Controller nicht immer funktionierten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den während der Zwischensequenz in der Hütte von Lorath im Prolog das Auge des Spielercharakters nicht richtig angezeigt wurde.

Verbesserungen an der Stabilität, Leistung und Grafik auf allen Plattformen.

Es wurde ein Fehler auf Laptops mit bestimmten dedizierten Grafikkarten behoben, durch den Spieler das Spiel nicht spielen konnten.

Erfahrungsgewinn

Die Erfahrung, die man für den Abschluss von Alptraumdungeons erhält, wurde deutlich erhöht.

Die Erfahrung, die man für das Töten von Monstern in Alptraumdungeons erhält, wurde deutlich erhöht.

Höllenfluttruhen gewähren nun einen deutlich höheren Erfahrungsbonus, wenn sie geöffnet werden.

Die Erfahrung, die man für den Abschluss von Einzelgeflüstern erhält, wurde allgemein deutlich erhöht.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den keine Erfahrung gewährt wurde, wenn nach Abschluss von Dungeonzielen Durchhalte-Events abgeschlossen wurden.

Allgemein

Die wandelnden Höllenflutbosse lassen nun häufiger qualitativ hochwertige Beute fallen.

Spieler können sich nun direkt auf der Karte zu ihren Alptraumdungeons teleportieren.

Wöchentliche Bonustruhen von Weltbossen haben keine Stufenanforderungen für das Öffnen mehr.

Barbar

Sprungschlag

Der Basisschaden wurde von 30 % auf 33 % erhöht.



Die erzeugte Wut wurde von 9 auf 10 erhöht.

Hieb

Die erzeugte Wut wurde von 10 auf 11 erhöht.



Die Stählung durch Verbesserter Hieb wurde von 10 % auf 20 % erhöht.

Raserei

Der Basisschaden wurde von 20 % auf 22 % erhöht.

Schinden

Der Basisschaden der Blutung wurde von 36 % auf 40 % erhöht.



Die erzeugte Wut wurde von 9 auf 10 erhöht.



Die Verwundbarkeitschance von Verbessertes Schinden wurde von 10 % auf 15 % erhöht.

Doppelschwung

Der Basisschaden wurde von 36 % auf 40 % erhöht.

Tritt

Die Abklingzeit wurde von 17 auf 13 Sek. verringert.



Der Basisschaden gegen ins Terrain zurückgestoßene Gegner wurde von 54 % auf 70 % erhöht.

Ansturm

Der Basisschaden von Verbesserter Ansturm gegen ins Terrain zurückgestoßene Gegner wurde von 15 % auf 30 % erhöht.

Sprung

Die Verlangsamung von Mächtiger Sprung wurde von 50 % auf 70 % erhöht.

Eisenhaut

Die Barriere von Verbesserte Eisenhaut wurde von 10 % auf 20 % des maximalen Lebens erhöht.

Ruf der Urahnen

Der Angriffsgeschwindigkeitsbonus von Oberste Anrufung der Urahnen wurde von 10 % auf 20 % erhöht.

Eiserner Mahlstrom

Die Abklingzeit wurde von 60 auf 45 Sek. verringert.



Der Bonus auf die kritische Trefferchance von Oberster Eiserner Mahlstrom wurde von 10 % auf 30 % erhöht.



Der Bonus auf den kritischen Trefferschaden von Oberster Eiserner Mahlstrom wurde von 20 % auf 40 % erhöht.

Sprungschmettern

Der Basisschaden wurde von 75 % auf 112 % erhöht.

Bul-Kathos

Der Pauschalschaden von Erdbeben wurde von 0,39–0,76 auf 0,6–0,83 erhöht.

Erdbeben

Der Pauschalschaden von Erdbeben wurde von 0,39–0,76 auf 0,6–0,83 erhöht.

Staubteufel

Der Pauschalschaden von Staubteufel wurde von 0,16–0,25 auf 0,22–0,32 erhöht.

Windpeitscher

Der Pauschalschaden von Staubteufel wurde von 0,16–0,25 auf 0,22–0,32 erhöht.

Teuflisch

Der Pauschalschaden von Staubteufel wurde von 0,2–0,36 auf 0,24–0,38 erhöht.

Eiserner Krieger

Die Schadensreduktion wurde von 10–20 % auf 15–25 % erhöht.

Auslöschung

Der Schaden wurde von 16–30 % auf 24–38 % erhöht.

Höllhammer

Der Pauschalschaden wurde von 0,3–0,5 auf 0,6–0,8 erhöht.

Druide

Erdspieß

Der Basisschaden wurde von 16 % auf 17 % erhöht.



Die erzeugte Geisteskraft wurde von 10 auf 11 erhöht.



Die Stählung von Grimmiger Erdspieß wurde von 4 % auf 8 % erhöht.

Auge des Sturms

Der Basisschaden wurde von 17 % auf 18 % erhöht.



Die erzeugte Geisteskraft wurde von 12 auf 13 erhöht.

Klaue

Der Basisschaden wurde von 20 % auf 22 % erhöht.



Die erzeugte Geisteskraft wurde von 10 auf 11 erhöht.



Die Chance auf einen doppelten Angriff von Wilde Klaue wurde von 10 % auf 15 % erhöht.



Der Basisschaden der Grimmige Klaue wurde von 10 % auf 15 % erhöht.

Anfallen

Der Basisschaden wurde von 20 % auf 22 % erhöht.



Die erzeugte Geisteskraft wurde von 14 auf 15 erhöht.



Die Stählung von Verbessertes Anfallen wurde von 2 % auf 3 % erhöht.

Gewittersturm

Die Dauer von Verbesserter Gewittersturm wurde von 4 auf 6 Sek. erhöht.



Die Chance von Urtümlicher Gewittersturm, bewegungsunfähig zu machen, wurde von 8 % auf 12 % erhöht.

Zerfetzen

Der Basisschaden des dritten Angriffs wurde von 60 % auf 70 % erhöht.



Der von Verbessertes Zerfetzen geheilte Wert wurde von 1 % auf 2 % des maximalen Lebens erhöht.



Der Basisschaden wurde von 51 % auf 70 % erhöht.



Der Bonus auf den kritischen Trefferschaden von Urtümliches Zerfetzen wurde von 20 % auf 30 % erhöht.

Wölfe

Die Abklingzeit wurde von 14 auf 11 Sek. verringert.



Die Glückstrefferchance von Grausames Wolfsrudel wurde von 10 % auf 40 % verringert.

Hurrikan

Der Basisschaden wurde von 97,5 % auf 134 % erhöht.

Tollwut

Der Basis-Giftschaden wurde von 53 % auf 76 % erhöht.

Kataklysmus

Der Basisschaden wurde von 52 % auf 64 % erhöht.

Zerreißen

Der Waffenschaden wurde von 400 % auf 460 % erhöht.

Versteinern

Der Bonus auf kritischen Trefferschaden wurde von 25 % auf 30 % erhöht.

Prügel

Der Waffenschaden wurde von 140 % auf 180 % erhöht.

Bestialische Raserei

Der Angriffsgeschwindigkeitsbonus wurde von 20 % auf 25 % erhöht.



Der Schadensbonus wurde von 20 % auf 30 % erhöht.

Zorn der Natur

Chance, einen kostenlosen Zauberspruch wirken, wurde von 20 % auf 30 % erhöht.

Wölfische Wildheit

Der Schadensbonus wurde von 60 % auf 70 % erhöht.

Verbindung des Runenbindenden

Der Pauschalschaden wurde von 1 auf 1,4 erhöht.

Verstümmelung

Die Chance wurde von 20–30 % auf 30–40 % erhöht.

Seismisch

Die Abklingzeit wurde von 2,5–1,5 auf 2–1 Sek. Verringert.

Verschwommene Bestie

Der Schaden wurde von 60–90 % auf 70–100 % erhöht.

Totenbeschwörer

Blutige Ernte

Der Basisschaden wurde von 12 % auf 13 % erhöht.



Die Abklingzeit von Blutige Ernte des Akolythen zwischen Leichen wurde von 5 auf 4 Sek. Reduziert.

Zersetzen

Der Basisschaden wurde von 30 % auf 33 % erhöht.



Die pro Sekunde erzeugte Basisessenz wurde von 7 auf 8 erhöht.



Leichen werden nicht mehr alle 2,5 Sek., sondern alle 2 Sek. erzeugt.

Blutsturz

Der Basisschaden wurde von 25 % auf 27 % erhöht.



Die erzeugte Essenz wurde von 8 auf 9 erhöht.

Knochensplitter Der Basisschaden wurde von 8 % auf 9 % erhöht. Die erzeugte Essenz wurde von 6 auf 7 erhöht.

Schnitter

Der anfängliche Basisschaden wurde von 63 % auf 66 % erhöht.



Der Basisschaden des zurückkehrenden Verbesserten Schnitters wurde von 25 % auf 40 % erhöht.

Blutlanze

Die Bedingung für das Überwältigen von Übernatürliche Blutlanze wurde von 8- auf 6-mal Wirken reduziert.

Knochengefängnis

Die Abklingzeit wurde von 20 auf 18 Sek. verringert.



Die Stählung von Furchterregendes Knochengefängnis wurde von 5 % auf 8 % erhöht.

Eiserne Jungfrau

Der Basisschaden wurde von 10 % auf 20 % erhöht.



Der Schadensbonus der Entsetzlichen Eisernen Jungfrau wurde von 15 % auf 20 % erhöht.

Leichenranken

Die Chance, dass Verpestete Leichenranken eine Blutkugel erzeugen, wurde von 30 % auf 35 % erhöht.

Knochenstacheln

Der Basisschaden wurde von 80 % auf 120 % erhöht.

Skelett bzw. Golem erwecken

Diener greifen nun stets Ziele an, auf die ein Fluch gewirkt wurde.

Kalans Edikt

Die Zeit, in der kein Schaden erlitten sein worden darf, wurde von 3 auf 2 Sek. reduziert.

Rathmas Kraft

Die Zeit, die man gesund sein muss, wurde von 15 auf 12 Sek. reduziert.

Stachelbewehrte Rüstung

Dornen wurden von 0,08/0,16/0,24 auf 0,1/0,2/0,3 erhöht.

Berstende Knochen

Der Pauschalschaden wurde von 0,022–0,03 auf 0,045–0,06 erhöht.

Zerfleischung

Die erzeugte Essenz wurde von 10–20 auf 20–40 erhöht.

Schnellblütig

Die Abklingzeitreduktion der ultimativen Fertigkeit wurde von 0,5–1 auf 1–1,5 Sek. erhöht.

Jäger

Belebender Schlag

Der Basisschaden wurde von 23 % auf 25 % erhöht.

Gleitklinge

Der Basisschaden wurde von 15 % auf 16 % erhöht.

Herzsucher

Der Basisschaden wurde von 22 % auf 24 % erhöht.



Der Schaden von Primärer Herzsucher wurde von 30 % auf 75 % erhöht.

Kraftvoller Pfeil

Der Basisschaden wurde von 20 % auf 22 % erhöht.

Schlaghagel

Der Basisschaden wurde von 20 % auf 22 % erhöht.

Krähenfüße

Das Unterkühlen von Methodische Krähenfüße wurde von 20 % auf 25 % erhöht.

Rauchgranate

Die Abklingzeit wurde von 15 auf 13 Sek. verringert.

Pfeilhagel

Die Abklingzeit wurde von 60 auf 55 Sek. verringert.



Die Infusionsstärke von Oberster Pfeilhagel wurde von 20 % auf 30 % erhöht.

Salve

Der Basisschaden wurde von 70 % auf 105 % erhöht.

Auf engem Raum

Der Schadensbonus wurde von 20 % auf 30 % erhöht.

Entfesselungskünstler

Die Abklingzeit wurde von 100 auf 45 Sek. verringert.

Schattig

Die Glückstrefferchance auf Erhalt von Dunkler Schleier wurde von 30–50 % auf 40–60 % erhöht.

Augen in der Dunkelheit

Die Abklingzeiterhöhung von Todesfalle wurde von 30–15 % auf 20–15 % gesenkt.

Zauberer