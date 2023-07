Diablo 4: Patch 1.1.1 kommt vor allem Barbaren und Zauberern zugute

Für das neue Update, das bald in Diablo 4 live gehen wird, hat sich Blizzard vorgenommen, die Barbaren und Zauberer zu verbessern. Buffs für beide Klassen soll es am 8. August 2023 in Patch 1.1.1 geben, damit diese wieder mehr Spaß machen und effektiver werden.

Barbarisch gute Neuigkeiten!

Neben kritischen Treffern sollen auch andere Werte einen größeren Einfluss auf die Klassen haben. "Unser Ziel ist es, einen Weg zu finden - und daran arbeiten wir gerade -, damit all diese verschiedenen Arten, Schaden zu verursachen, weitgehend gleichwertig sind", erklärte der leitende Designer für die Klassen, Adam Jackson.

Auch ein Campfire-Chat zu den Änderungen in Update 1.1.1 soll es geben. Dieses könnt ihr euch auf YouTube ansehen.

Alle Spieler, die aktuell keinen Barbaren oder Zauberer besitzen, brauchen aber nicht traurig zu sein, denn es werden alle Klassen überarbeitet. Zauberern und Barbaren schenkt Blizzard dabei jedoch besondere Aufmerksamkeit.

Zauberer erhalten eine verbesserte Ausdauer, während Barbaren schneller Wut generieren können, um mehr Schaden auszuteilen. Was Blizzard ansonsten im kommenden Patch anpasst, könnt ihr hier nachlesen.

Was haltet ihr von den Buffs? Greift ihr jetzt wieder zu einem Zauberer oder Barbaren?