Diablo 4: Stille Truhe öffnen – So bekommt ihr Flüsternde Schlüssel

Was sind Stille Truhen und wie öffnet man sie? In Diablo 4 werdet ihr vielen verschiedenen Arten von Schatztruhen begegnen. Die "Stillen Truhen" sind eine davon und ein spezieller Fall, denn bereits an ihrem Äußeren – dem mit großen, goldenen Ketten verschlossenen Truhen-Deckel – ist ersichtlich, dass man die Schatzkiste nicht so ohne Weiteres öffnen kann. Um Stille Truhen in Diablo 4 öffnen zu können, müsst ihr im Besitz eines sogenannten "Flüsternden Schlüssel" sein. Diablo 4: Stille Truhen könnt ihr nur mit einem "Flüsternden Schlüssel" öffnen.

Wo und wie bekommt man Flüsternde Schlüssel in Diablo? Entgegen vieler anderer Schlüssel könnt ihr Flüsternde Schlüssel in Diablo 4 nicht einfach in der Spielwelt finden oder von Monstern erbeuten, sondern nur bei Kuriositätenhändlern für 20 Raunende Obolusse pro Stück kaufen. Die bekannteste Kuriositätenhändlerin ist "Lizveth", die im Südosten von Kyovashad zu finden ist. Ihr könnt aber auch jeden anderen Kuriositätenhändler ansteuern und dort einen Flüsternden Schlüssel kaufen. Die Obolusse, die ihr für Flüsternden Schlüssel benötigt, müsst ihr natürlich zuvor auftreiben. Das geht am schnellsten, indem ihr Ereignisse in der offenen Spielwelt absolviert, es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, wie ihr schnell Raunende Obolusse in Diablo 4 farmen könnt. Diablo 4: Flüsternde Schlüssel für Stille Truhen könnt ihr für 20 Obolusse beim Kuriositätenhändler kaufen. Wie viele Flüsternde Schlüssel besitze ich? Wenn ihr wissen wollt, ob oder wie viele Flüsternden Schlüssel ihr besitzt, öffnet einfach euer Inventar und wechselt zum Reiter "Verbrauchsgegenstände" – dort landen die Schlüssel, wenn ihr sie kauft. Diablo 4: Eure gekauften Schlüssel findet ihr bei den Verbrauchsgegenständen in eurem Inventar.