Diablo 4: Glücksspiel bei Kuriositätenhändler - so funktioniert das Gambling

Die Kuriositätenhändler in Diablo 4 sind für das Glücksspiel (Gambling) in Sanktuario zuständig und stellen eine der vielen Möglichkeiten im Spiel dar, um an hochwertige, legendäre Gegenstände heranzukommen. Euer Gold könnt ihr allerdings zu Hause lassen, denn sie wollen eine ganz andere Währung für ihr Glücksspiel. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr Kuriositätenhändler in Diablo 4 finden könnt, wie das Glücksspiel mit Obolussen funktioniert, wie viel die Items kosten, worauf ihr achten müsst und vieles mehr.

Kuriositätenhändler sind spezielle Händler-NPCs, die sich von den anderen Händlern in Sanktuario stark unterscheiden, denn sie wollen kein Gold von euch und sie verkaufen euch auch keine speziellen Dienstleistungen oder spezifische Ausrüstungsgegenstände. Stattdessen sind die Kuriositätenhändler in Diablo 4 für das Glücksspiel (Gambling) zuständig, das fest ins Diablo-Universum gehört.

Achtung: Die Gegenstandmacht (Power-Level) der Glücksspiel-Items skaliert mit eurer Charakterstufe! Soll heißen: ein Gegenstand, den ihr mit Stufe 15 bekommt, hat geringere Werte, als wenn ihr denselben Gegenstand mit Stufe 25 oder Stufe 50 erhaltet. Es lohnt sich also, wenn man seine Obolus für später aufspart. Ihr solltet nur nicht so lange sparen, bis ihr die Obergrenze mit euch herumschleppt und keine neuen Obolusse mehr aufsammeln könnt.

Das Glücksspiel in Diablo 4 funktioniert im Grunde genauso wie zuletzt bei Kadala in D3: Ihr müsst eine bestimmte Währung sammeln – die sogenannten Raunenden Obolusse – die ihr dann bei jedem Kuriositätenhändler gegen unidentifizierte Gegenstände tauschen könnt. Falls euch "unidentifizierte Gegenstände" nichts sagt: Ihr könnt vorab nicht sehen, welche Werte oder Qualität ein Gegenstand hat, ihr wisst nur, um welche Art von Item es sich handelt (z. B. Waffe, Helm, Brustrüstung, Stiefel etc.).

Kuriositätenhändler finden – Alle Glücksspiel-Fundorte auf der Karte

Während man in so gut wie jedem Dorf auf einen Schmied und andere Händler trifft, gehen dem Kuriositätenhändler-Handwerk deutlich weniger NPCs nach und sind daher auch deutlich seltener anzutreffen.

In der Regel findet ihr Kuriositätenhändler nur in den größeren Städten von Sanktuario. Das ist aber kein großes Problem, denn auch wenn es verschiedene Kuriositätenhändler auf der Karte gibt – zu erkennen am Symbol eines Geldsacks mit einem Fragezeichen darauf -, bieten doch alle immer dasselbe an. Es spielt also keine große Rolle, welchen Kuriositätenhändler ihr fürs Glücksspiel besucht (außer ihr habt persönliche Gefühle gegen einen Händler entwickelt und verdächtigt ihn des Betruges).

Die erste Kuriositätenhändlerin, der ihr in Diablo 4 begegnet, ist Lizveth. Sie hat sich im Südosten von Kyovashad niedergelassen (steht in den Slums im Südosten), dürfte daher auch die bekannteste und am häufigsten aufgesuchte Vertreterin ihres Handwerks sein. Später werdet ihr aber noch weiteren Kuriositätenhändlern begegnen. Die nachfolgende Karte zeigt euch, wo ihr eure Obolusse unters Volk bringen könnt:

Diablo 4: Karte mit Fundorten von Kuriositätenhändler fürs Glücksspiel in den zersplitterten Gipfeln.

