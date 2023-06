Diablo 4: Raunende Obolusse farmen – wie ihr sie schnell bekommt und wofür ihr sie braucht

Die Raunende Obolusse in Diablo 4 sind eine der Währungen, die ihr auf euren Abenteurern in Sanktuario sammeln könnt. Sie dienen als alleiniges Zahlungsmittel bei den Kuriositätenhändlern und sind nur bei bestimmten Aktivitäten erhältlich. Dennoch werdet ihr sie wie Wasser in der Wüste suchen und sammeln wollen, denn sie sind eine vielversprechende Möglichkeit, um an hochwertige Ausrüstung und legendäre Gegenstände heranzukommen. Nachfolgend verraten wir euch, wofür ihr die Obolusse in Diablo 4 benötigt, durch welche Betätigungen ihr sie bekommt und wie ihr möglichst schnell viele Obolusse farmen könnt. Diablo 4 Raunende Obolusse Inhalt: Wofür benötigt man Raunende Obolusse in Diablo 4?

Wie bekommt man Raunende Obolusse?

Schnell Obolusse in Diablo 4 sammeln – so farmt ihr die Währung effektiv

Wofür benötigt man Raunende Obolusse in Diablo 4? Die Raunende Obolusse sind eine ganz spezielle Währung in Diablo 4, denn sie werden nur von den Kuriositätenhändlern in Sanktuario als (einziges) Zahlungsmittel akzeptiert. Im Grunde sind sie die neue Version der Blutsplitter aus Diablo 3 und dienen auch demselben Zweck, nämlich dem Glücksspiel. Besucht ihr einen der verstreuten Kuriositätenhändler auf der Karte, bieten euch selbige immer eine Reihe von verschiedenen, nicht identifizierten Gegenständen für die verschiedenen Ausrüstungsslots im Tausch gegen eine feste Summe an Obolussen an. Ihr könnt nicht sehen, welche Items das genau sind oder welche Qualität sie haben, sondern nur die Kategorie wählen (z. B. Waffe / Stiefel / Helm und so weiter). Der Zufall entscheidet dann beim Kauf, welches Item genau für euch herauskommt. Das sind sehr häufig nur Gegenstände von minderer Qualität – zumeist magische (blau) oder manchmal auch seltene (gelb) Items – doch mit sehr viel Glück landet auch mal ein legendärer Gegenstand (orange) oder andere hochwertige Items in eurer Tasche. Zusammengefasst sind Raunende Obolusse also nichts anderes als Spielchips für das Diablo 4 Item-Glücksspiel, was wiederum eine zusätzliche Möglichkeit darstellt, um hochwertige Ausrüstung zu bekommen. Glücklicherweise bekommt man Obolusse relativ häufig und regelmäßig beim Spielen und sie lassen sich sogar relativ effektiv farmen, wenn nötig (dazu gleich mehr). Wer also will, kann sich auf diese Weise den einen oder anderen legendären Ausrüstungsgegenstand halbwegs gezielt erspielen. Raunende Obolusse benötigt ihr in Diablo 4 einzig für das Glücksspiel bei Kuriositätenhändlern.

Wie bekommt man Raunende Obolusse? Raunende Obolusse erhaltet ihr durch ein paar verschiedene Aktivitäten in Diablo 4. Dazu gehören: Ereignisse in der Open World erfolgreich abschließen

Bestimmte Ereignisse in Dungeons wie "Verfluchtes Objekt"

Abschließen von Quests, die Truhen als Belohnung geben

Zonenereignisse wie "Die versammelten Legionen" abschließen Achtung: Stellt sicher, dass ihr eure Obolusse auch ausgebt, bevor ihr die maximal Tragegrenze erreicht habt, um keine Obolusse zu verschwenden. Wo sehe ich, wie viele Obolusse ich habe? Obolusse gehören, wie das Gold in Diablo 4, zu den primären Währungen und werden euch daher schnell und übersichtlich am unteren Ende eures Inventars im Charakterfenster angezeigt. Zusätzlich werden euch die primären Währungen auch im Fenster "Materialien & Werte" im Charakterfenster angegeben. Diablo 4: Am unteren Ende des Charakter/Inventarfensters könnt ihr sehen, wie viele Raunende Obolusse ihr besitzt. Wie viele Obolusse kann ich maximal sammeln? Sammeln könnt ihr die Raunende Obolusse gewissermaßen unbegrenzt, allerdings könnt ihr nur eine begrenzte Menge gleichzeitig mit euch führen. Zu Beginn sind das maximal 505 Obolusse, diese Menge lässt sich aber durch Ansehen (Belohnung für Regionsfortschritt) und Altäre von Lilith schrittweise auf bis zu 1.000 Obolusse erhöhen. Die maximale Anzahl an Obolussen, die ihr in Diablo 4 mit euch führen könnt, lässt sich durch verschiedene Belohnungen erhöhen. Erreicht ihr die Obergrenze, wird euer Charakter keine weiteren Obolusse mehr aufsammeln beziehungsweise überschüssige Obolusse automatisch wieder zu Boden fallen lassen. Gebt eure Obolusse also rechtzeitig aus! Wenn ihr wissen wollt, welche Obergrenze für Obolusse gerade für euch gilt, öffnet einfach das Charakterfenster und klickt auf "Materialien & Werte" (links neben den Ausrüstungsslots). Im sich öffnenden Fenster seht ihr dann beim Punkt "Währungen", wie viele Obolusse ihr habt und maximal tragen könnt. Diablo 4: Im ausklappbaren Zusatzfenster des Charakterbildschirms seht ihr nicht nur, wie viele Obolusse euer Held momentan besitzt, sondern auch, wie viele er maximal tragen kann.