Diablo Immortal: Spieler fordern Rückerstattungen für einen Edelstein mit falscher Beschreibung

Es hat sich wohl ein Fehler in die Textbeschreibung eines legendären Edelsteins von Diablo Immortal eingeschlichen. Dieser hat aber erhebliche Auswirkungen auf dessen Effekt. Spieler, die bereits Geld für diesen Stein ausgegeben haben, fordern nun eine Rückerstattung.

Edelstein monatelang falsch beworben

Der Segen der Würdigen beschert vielen Spielern gerade alles andere als einen Segen. Blizzard hat ein Update veröffentlicht, das die "Diskrepanz in der Textbeschreibung" behebt und bedankt sich bei der Community für ihre "hilfreichen Bemühungen".

"Durch die hilfreichen Bemühungen der Community wurden wir auf eine Diskrepanz in der Textbeschreibung des Segens des Würdigen legendären Edelsteins aufmerksam gemacht", schreibt Blizzards Community-Manager SinfulScribe im Subreddit des Spiels. Der ursprüngliche Text besagt, dass ihr eine 20-prozentige Chance auf Vergeltung erhaltet, nachdem ihr Schaden erleidet. Gegner in eurer Nähe erhalten dann Schaden in Höhe von 12 Prozent eurer maximalen Gesundheit.

"Ab einem bestimmten Rang änderte sich die Beschreibung des Edelsteins von 'maximales Leben' zu 'aktuelles Leben', was die Spieler ziemlich verwirrte, welche der beiden Beschreibungen gemeint war", heißt es weiter. Im neuen Inhaltsupdate soll die Änderung kommen und auch im Blog erwähnt werden.

Viele Spieler, die bereits Geld für den Segen der Würdigen ausgegeben haben, ärgern sich nun gewaltig. Sie dachten natürlich, dass der falsch beworbene Stein wie in der Beschreibung angegeben funktioniert. Statt dem Stein den von Spielern mit echtem Geld bezahlten Effekt zu verleihen, wird nun aber der Text angepasst.

Spieler mb303030 erklärt: "Obwohl ich die Kommunikation hier schätze, haben die Leute, mich eingeschlossen, den Edelstein gekauft, weil sie dachten, er würde auf dem vollen Leben basieren. Blizzard hat buchstäblich Packs mit der falschen Beschreibung gegen Geld verkauft. Es ist inakzeptabel, jetzt einfach zu kommen und zu sagen 'mein Fehler' und so zu tun, als ob man nicht buchstäblich einen Köder ausgelegt hätte. Ihr solltet allen Käufern der Segenspakete ihr Geld zurückerstatten oder den Spielern zumindest den Wert ihres Kaufs erstatten."

Über eine Kompensation in irgendeiner Form hat Blizzard bisher noch kein Wort verloren. Sollte sich daran etwas ändern, erfahrt ihr es hier.