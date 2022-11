Asus ROG Phone 6 im Diablo-Immortal-Design: Höllenfeuer für die Hosentasche

Asus und Blizzard kündigen das ROG Phone 6 Diablo Immortal an. Das Smartphone für Gamer hebt sich mit einem limitierten Design ab, das Diablo-Fans abholen soll und neben der Optik noch ein paar weitere Extras in petto hat.

Ein Smartphone aus der Hölle

Die Diablo-Edition bringt den Snapdragon 8+, 16 GB LPDDR5-Speicher, ein starkes Kühlsystem und die AirTrigger-6-Steuerung mit. So könnt ihr auch in Mobile-Games zukünftig besser durchstarten.

Ansonsten bringt das Handy 5G mit, einen AMOLED-Bildschirm mit einer Sekunde Reaktionszeit und einer Bildschirmdiagonale von 6,78 Zoll. Mit einem 6.000mAh-Akku sollte das Gerät auch ein paar Spielstunden standhalten, mit HyperCharge habt ihr eure kleine Battle-Station auch schnell wieder einsatzbereit.

Einen richtigen 3,5mm-Kopfhöreranschluss ist auch mit an Bord sowie eine 50-MP-Kamera mit Sony-Sensor.

Optisch nimmt euch das ROG Phone 6 mit in die Hölle. Auf der Rückseite seht ihr in Rot und Schwarz das Logo von Republic of Gamers sowie von Diablo Immortal. Im Hintergrund der ikonische Lord des Terrors selbst, umgeben von Flammen, die je nach Betrachtungswinkel unterschiedlich intensiv leuchten. Eine weitere Spielerei ist das RGB-Logo, das ihr selbst anpassen könnt.

Zum Handy kommen auch noch eine Karte von Sanktuario mit ein paar versteckten Geheimnissen, die mit der beigelegten Fahir's-Light-Taschenlampe aufgedeckt werden können, das Shield Blessing Aero Bumper Case, die einzigartige Horadric-Cube-Verpackung und die Wordlstone-Handybox. Ein Theme-Pack mit einem animierten Hintergrund und passenden Rahmen für App-Symbole ist auch im Smartphone selbst für höllische Stimmung gesorgt. Sogar das SIM-Werkzeug ist im Stil von Diablo Immortal gehalten.

Asus und Blizzard haben sich hier viel Mühe gegeben, um wirklich jedes noch so kleine Detail an das Thema anzupassen. Für 1.099 Pfund (1.262 Euro) könnt ihr das ROG 6 im UK-Store von Asus vorbestellen. Aktuell sind nur noch 75 Exemplare übrig.