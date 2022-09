Diablo Immortal Season 5: Release-Datum, Start und was euch erwartet

Blizzards Diablo Immortal geht bereits in Season 5 und beschert euch im Zusammenhang damit eine ganze Reihe neuer Inhalte, auf die ihr euch freuen könnt.

Natürlich gibt es passend zur neuen Season in Diablo Immortal auch einen neuen Battle Pass. Was euch alles erwartet und wann ihr mit allem loslegen könnt, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wann startet Season 5 in Diablo Immortal?

Season 5 in Diablo Immortal beginnt am 29. September um 3 Uhr Serverzeit. Gleichzeitig geht auch der neue Battle Pass für Saison 5 unter dem Namen "Nachkommen des Sturms" an den Start.

Wie ihr es kennt, habt ihr rund einen Monat lang Zeit, um euch mit dieser Season zu beschäftigen. Season 5 und der zugehörige Battle Pass laufen bis zum 27. Oktober um 2:59 Uhr Serverzeit.

Die Verteidigung von Cyrangar.

Was ist neu in Diablo Immortal Season 5?

Wie bereits angedeutet, erwarten euch in Saison 5 zahlreiche neue Inhalte in Diablo Immortal. Hier ein Überblick:

Battle Pass: Der neue Battle Pass bietet 40 Ränge mit neuen Herausforderungen und Belohnungen. Mit dem Ermächtigten Battle Pass bekommt ihr auf Rang 1 eine kosmetische Waffe und auf Rang 40 eine kosmetische Rüstung. Der Ermächtigte Battle Pass des Sammlers beschert euch zusätzlich einen Avatar-Rahmen, ein kosmetisches Portal und einen Rangaufstieg über zehn Ränge.

Der neue Battle Pass bietet 40 Ränge mit neuen Herausforderungen und Belohnungen. Mit dem bekommt ihr auf Rang 1 eine kosmetische Waffe und auf Rang 40 eine kosmetische Rüstung. Der beschert euch zusätzlich einen Avatar-Rahmen, ein kosmetisches Portal und einen Rangaufstieg über zehn Ränge. Neuer Dungeon: Mit Stilles Kloster gibt es einen neuen Dungeon, der für Spielerinnen und Spieler ab Stufe 60 in Gruppen von zwei bis vier Spielern gedacht ist. Meistert ihr ihn, erwartet euch ein "Berg an Belohnungen".

Mit gibt es einen neuen Dungeon, der für Spielerinnen und Spieler ab Stufe 60 in Gruppen von zwei bis vier Spielern gedacht ist. Meistert ihr ihn, erwartet euch ein "Berg an Belohnungen". Schloss Cyrangar: Am Rande von Westmark könnt ihr euch mit Schloss Cyrangar befassen. Es birgt Feinde, Geheimnisse und dient als neues Zuhause für eure Truppe, wenn ihr es erfolgreich meistert. In den Tiefen von Schloss Cyrangar kämpft ihr euch durch zufallsgenerierte Untergewölbe und könnt das so oft ihr wollt und mit bis zu sieben Truppenmitgliedern tun. Habt ihr euch dann im Schloss eingelebt, beginnt die Verteidigung von Cyrangar . Den Standardmodus der Verteidigung könnt ihr einmal pro Woche, den endlosen Modus jederzeit spielen.

Am Rande von Westmark könnt ihr euch mit Schloss Cyrangar befassen. Es birgt Feinde, Geheimnisse und dient als neues Zuhause für eure Truppe, wenn ihr es erfolgreich meistert. In den kämpft ihr euch durch zufallsgenerierte Untergewölbe und könnt das so oft ihr wollt und mit bis zu sieben Truppenmitgliedern tun. Habt ihr euch dann im Schloss eingelebt, beginnt die . Den Standardmodus der Verteidigung könnt ihr einmal pro Woche, den endlosen Modus jederzeit spielen. Ahnenwaffen: Bei der Teilnahme an der Verteidigung von Cyrangar besteht die Möglichkeit, an Ahnenwaffen zu gelangen. Deren Macht erlangt ihr, wenn ihr sie auf dem Ahnentisch im Herzen des Schlosses platziert, danach wird ein Teil ihrer Attribute auf alle Truppmitglieder übertragen.

Bei der Teilnahme an der Verteidigung von Cyrangar besteht die Möglichkeit, an Ahnenwaffen zu gelangen. Deren Macht erlangt ihr, wenn ihr sie auf dem Ahnentisch im Herzen des Schlosses platziert, danach wird ein Teil ihrer Attribute auf alle Truppmitglieder übertragen. Neuer Endboss: Ab dem 2. Oktober um 3 Uhr stellt sich euch Izilech der Verunstaltete als neuer Endboss im Reliquiar der Hölle entgegen. Ihr braucht mindestens eine Kampfwertung von 6.175 für ihn.

Ab dem 2. Oktober um 3 Uhr stellt sich euch als neuer Endboss im entgegen. Ihr braucht mindestens eine Kampfwertung von für ihn. Säuberung der Dunkelheit: Die Säuberung der Dunkelheit ist ein zeitlich begrenztes Event, das vom 28. September um 3 Uhr bis zum 19. Oktober um 3 Uhr stattfindet.

Die Säuberung der Dunkelheit ist ein zeitlich begrenztes Event, das vom 28. September um 3 Uhr bis zum 19. Oktober um 3 Uhr stattfindet. Hungernder Mond: Auch das Event Hungernder Mond kehrt zurück, ihr könnt vom 6. bis zum 10. Oktober (jeweils 3 Uhr) daran teilnehmen.

Auch das Event Hungernder Mond kehrt zurück, ihr könnt vom 6. bis zum 10. Oktober (jeweils 3 Uhr) daran teilnehmen. Die Gekrönten: Für 1.000 Ewige Kugeln könnt ihr euch das neue kosmetische Set "Die Gekrönten" im In-Game-Shop kaufen.

Ahnenwaffen in Diablo Immortal.

Noch mehr Details findet ihr auf Blizzards Webseite.

Viel Spaß in Season 5!