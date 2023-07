Die Klassiker Clock Tower, Tomba! und Gex für moderne Plattformen zurück!

Limited Run Games wird drei Klassiker auf moderne Plattformen zurückbringen. Dies geschieht mit der selbst entwickelten Carbon Engine, mit der es möglich ist, Spiele diverser klassischer Plattformen vom NES bis zur ersten PlayStation auf modernen Systemen zum Laufen zu bringen.

Den Anfang macht Clock Tower, jener frühe SNES 2D-Horrortitel, der es im Gegensatz zu den späteren Titeln der Reihe nie in den Westen geschafft hat. Einen Trailer mit Stimmen zum Spiel, unter anderem von WayForward, seht ihr hier. Der Titel soll Anfang 2024 physisch und digital für Switch, PlayStation, Xbox und PC via Steam erhältlich sein.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Weiter geht’s mit einem Beinahe-Klassiker in Sachen Maskottchen-Hüpfer: Die Gex-Trilogie ist ein Kind der 32-Bit-Ära und der ersten Titel von Crystal Dynamics. Gerade Teil zwei und drei waren extrem vom Zeitgeist allgegenwärtiger Parodien geprägt. Bin gespannt, ob und wie gut sich der Humor gehalten hat, wir werden alle nicht jünger. Spielerisch waren die Titel im Rahmen der Möglichkeiten in Ordnung.

Einen Termin für die Gex Trilogy gibt es noch nicht. Aber auch hier sind die Plattformen Switch, PlayStation, Xbox und PC, die Sammlung wird physisch und digital erhältlich sein.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Besonders freut mich, dass auch Tomba! zu den Titeln gehört, die Limited Run Games neu herausbringt. In Zusammenarbeit mit Capcom-Legende und Tomba-Erfinder Tokuro Fujiwara kehrt der durchgeknallte Adventure-Hüpfer von der PSone zurück. Fujita Harumi kehrt für einen neuen Soundtrack zurück. Tomba! ist ebenfalls noch ohne Termin und bis auf die Xbox werden alle Plattformen bedient.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Nicht komplett klar ist, inwieweit insbesondere die letzten beiden Spiele überarbeitet werden. In jedem Fall ist es schön, auch ein paar Spiele aus der zweiten Reihe auf diese Weise konserviert zu sehen. Vor allem in Zeiten, in denen eine Organisation wie die Video Game History Foundation schätzt, dass gut 87 Prozent aller Spiele vor 2010 nicht mehr ohne Weiteres und mit legalen Mitteln zugänglich sind.