Disney bringt Pixel RPG auf das Smartphone - Japan ist zuerst dran

Disney Interactive und GungHo Entertainment kündigen Disney Pixel RPG an. In diesem kostenlosen Mobile-Game müsst ihr die Disney-Welt vor einem unbekannten Programm schützen, das alles Leben zerstören will und für allerlei Chaos sorgt.

Beschützt Donald, Ariel und all eure liebsten Disney-Charaktere

Auf der japanischen Website des Spiels heißt es: "Plötzlich taucht ein unbekanntes Programm in der Spielwelt auf, in der die Disney-Figuren leben, und beginnt, die Welt zu zerstören."

"Aufgrund eines seltsamen Phänomens sind Spielwelten, die eigentlich nicht miteinander verbunden sein sollten, nun miteinander verbunden und verursachen ein Chaos für die Disney-Figuren!"

Welche Figuren könnt ihr in Disney Pixel RPG sehen? Bisher sind Pooh aus Winnie the Pooh, Genie aus Aladdin, Prinzessin Aurora aus Dornröschen, Stitch aus Lilo and Stitch, Maleficent aus Dornröschen, Mickey Maus, Donald Duck und Ariel aus Die kleine Meerjungfrau bestätigt.

Leider müssen alle Spieler außerhalb von Japan etwas länger auf den Titel warten. Diejenigen unter euch, die zufällig ein japanisches Apple- oder Google-Play-Konto besitzen, können sich für Disney Pixel RPG vorab registrieren. Dort wird der Titel zuerst erscheinen.

Wann das Spiel auch bei uns erscheint, steht derzeit noch nicht fest. Weltweit ausgerollt werden, soll der Titel aber.