Doom (1993): Alle Cheats und Kommandozeilen-Parameter

id Softwares Doom ist einer der absoluten Klassiker des Ego-Shooter-Genres und hat den Weg für viele Titel geebnet, die seitdem darauf folgten.

Auch in Doom habt ihr die Möglichkeit, euch mit ein paar Cheats unter die Arme zu greifen. Welche Möglichkeiten es gibt, zeigen wir euch in unserem Guide.

Alles über Cheats in Doom:

Wie benutze ich die Cheats in Doom?

Die Nutzung der Cheats in Doom ist relativ simpel. Ihr müsst einfach die jeweilige Tastenkombination direkt im Spiel eingeben, um die Codes zu aktivieren. Abseits dessen gibt es noch unterschiedliche Kommandozeilen-Parameter, doch dazu weiter unten mehr.

Welche Cheat Codes gibt es für Doom?

In unserer Liste zeigen wir euch nachfolgend, welche Cheats es in Doom gibt und was ihr davon habt:

Cheat Effekt IDDQD Macht euch unverwundbar. IDKFA Ihr erhaltet alle Waffen, volle Munition und alle Schlüssel. IDFA Alle Monster sterben. IDSPISPOPD Ihr könnt durch Wände gehen. IDCHOPPERS Ihr erhaltet die Kettensäge. IDDT Zeigt euch bei erster Eingabe alle Wände und bei zweiter Eingabe alle Feinde an. Karte muss aktiviert sein. IDCLEVxx Springt in den gewünschten Level. Ersetzt das erste x durch eine Zahl von 1 bis 3 (Episode) und das zweite x durch eine Zahl von 1 bis 9 (Episode).. IDMYPOS Zeigt euch eure Position an. IDBEHOLDA Ergänzt die Map automatisch. IDBEHOLDI Ihr werdet unsichtbar. IDBEHOLDR Ihr erhaltet einen Schutzanzug. IDBEHOLDV Ihr werdet kurz unverwundbar. IDBEHOLDS Aktiviert den Berserker-Modus. IDBEHOLDV Aktiviert für kurze Zeit die Nachtsicht.

Ferner könnt ihr noch die Kommandozeile des Spiels um verschiedene Parameter ergänzen und so unterschiedliche Ergebnisse erzielen.

Parameter Effekt -devparm Aktiviert den Entwicklermodus. Mit F1 macht ihr Screenshots, G zeigt ein Gitter auf der Karte an. -episode x Wählt eine bestimmte Episode aus, ersetzt x durch eine Zahl von 1 bis 3. -loadgame x Lädt direkt einen Spielstand. Ersetzt x durch eine Zahl von 1 bis 6. -playdemo datei.lmp Eine Demo wird abgespielt. -record datei.lmp Ihr könnt eine Aufnahme eines Levels erstellen. -skill x Wählt einen Schwierigkeitsgrad aus, ersetzt x durch eine Zahl von 1 bis 4. -warp x x -devparm Springt direkt zu einer Episode und einem Level. Ersetzt das erste x durch die Episode (1 bis 3) und das zweite x durch einen Level (1 bis 9). -warp x x Ab Version 1.666: Springt direkt zu einer Episode und einem Level. Ersetzt das erste x durch die Episode (1 bis 3) und das zweite x durch einen Level (1 bis 9). -file x.wad Lädt eine zusätzliche Datei (Extralevel).