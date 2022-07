Ihr könnt jetzt Doom innerhalb von Doom spielen

Ihr könnt Doom mittlerweile auf so ziemlich jedem Gerät spielen. Was keinen davon abhält, das Spiel in Zukunft noch auf alle neu erscheinenden Geräte zu portieren, wenn es irgendwie geht.

Jetzt könnt ihr aber auch die vollständige Doomception erleben und Doom innerhalb von Doom selbst spielen. Mind-blowing!

Mit ein paar technischen Tricks

All das ist das Werk von YouTuber und Coder Kgsws. Kgsws suchte nach einem Weg, um ausführbare Dateien in Doom zu starten und landete beim Kommando "SpawnMapThing", das normalerweise dazu dient, Waffen, Feinde und mehr in den Levels auftauchen zu lassen.

Ein bestimmter Teil dieses Codes ließ sich durch eine ausführbare Datei ersetzen, etwa die DOS-Version von Doom. Nachdem Kgsws ein paar Bugs ausmerzte und etwas trickste, war es schließlich möglich, Doom in Doom auszuführen.

Weitere Meldungen zu Doom:

Kgsws ging sogar noch weiter und zeigte nicht nur, wie Doom in Doom lief, er ermöglichte es auch, bestimmte Optionen wie das Interface zu deaktivieren und Doom innerhalb von Doom selbst zu spielen. Einfach wunderbar.

Seht selbst:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wohin die Reise für Doom wohl in Zukunft noch geht?