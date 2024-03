Dragon's Dogma 2: Alle Bosse und großen Monster mit Schwachpunkten und Belohnungen

Die Bossmonster in Dragon's Dogma 2 erscheinen regelmäßig in der offenen Welt und in Höhlen, wo sie dem Hauptcharakter und seiner Gruppe auflauern. Die meisten dieser Begegnungen sind optional.

Anders als so manchem Action-RPG liegt dem Spiel nicht allzu viel an Bossen im Sinne von "großes Monster, das den Weg blockiert und den Questabschluss verhindert". Die Bosse in Vermund und Battahl sind für gewöhnlich auf der Oberwelt unterwegs und in einem bestimmten Bereich aktiv. Dort könnt ihr sie bekämpfen, um hochwertige Beute und Materialien zum Verbessern der Ausrüstung einzustreichen.

Monster und Bosse in Dragon's Dogma 2

Große Gegner erfordern große Taktiken. Na ja, nicht immer, aber es schadet nicht.

Als Bossmonster gelten Kreaturen, die eine lilafarbene Gesundheitsleiste am oberen Bildrand haben. Sie spawnen immer wieder erneut an ihren Positionen, nachdem etwas Zeit vergangen ist.

Chimäre

Greif

Minotaurus

Oger

Zyklop

Weitere Bosse in Kürze...

Tipps zu den Monstern