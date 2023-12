Dune Spice Wars: Mehr Solari bekommen - So verdienst du mehr Geld

In der Zukunft geht ohne Geld ebenso wenig wie heute und das trifft dementsprechend auch auf Dune Spice Wars zu. Dort heißt die Währung Solari und ihr benötigt sie für verschiedene Zwecke. Aber ihr müsst auch erst einmal genug davon bekommen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Ausbeute an Solari in Dune Spice Wars zu erhöhen. Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Guide, was ihr konkret tun könnt.

Wie bekommt man Solari in Dune Spice Wars?

Ihr habt in Dune Spice Wars verschiedene Möglichkeiten, um mehr Solari zu erhalten. Auf jeden Fall solltet ihr das nicht unterschätzen, denn jedes Gebäude, das ihr zum Beispiel errichtet, benötigt Geld zur Instandhaltung. Und das ist längst nicht alles.

Wie kriegt ihr also mehr Geld?

Sammelt Spice

Eine gute Einnahmequelle für Solari kann das Sammeln von Spice sein, denn ein Teil davon, den ihr nicht für die kaiserliche Steuer entrichten müsst, lässt sich in Geld umtauschen. Dahingehend sind auch Optimierungen möglich, um die Ausbeute zu erhöhen. Zuerst einmal müsst ihr aber Regionen von Arrakis mit Spice-Feldern erobern und dort eine Raffinerie bauen. Durch das Spice-Silo, das ihr über die Entwicklung "Modulteile" freischaltet, könnt ihr die Ausbeute an Spice noch in die Höhe treiben.

Spice lässt sich in Solari umwandeln.

Der Spice-Slider

Links oben seht ihr den Spice-Slider, mit dem ihr bestimmten könnt, wie viel von eurem Spice in Solari umgewandelt wird. In bestimmten Abständen ist die kaiserliche Steuer fällig und ihr solltet sicherstellen, dass ihr sie entrichten könnt, sonst habt ihr Nachteile. Der Rest fließt in den Umtausch gegen Solari und natürlich ist es wesentlich besser, möglichst viele Areale mit Spice-Feldern unter Kontrolle zu haben, da so die Ausbeute und die Menge steigen, die ihr tauschen könnt.

Baut ein Spice-Silo, um die Ausbeute zu erhöhen.

Solari sammeln

Auch ohne Spice gibt es Möglichkeiten, an mehr Solari zu gelangen. Versucht zum Beispiel, Regionen zu erobern, in denen es "Seltene Elemente" gibt. Dort könnt ihr dann eine Verarbeitungsanlage produzieren, durch die ihr 30 Prozent mehr Solari bekommt. Haltet obendrein die Augen nach Entwicklungen und Möglichkeiten offen, weiteres Geld zu verdienen. Setzt eure Agenten clever ein und im Zusammenspiel sorgt das alles im Normalfall für einen guten Fluss an Bargeld.

