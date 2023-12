Dune Spice Wars: Mehr Kommandopunkte erhalten - So vergrößerst du deine Armee

Eine wichtige Rolle bei der Kontrolle über Arrakis in Dune Spice Wars spielt das Militär. Mit euren Einheiten verteidigt ihr euch gegen Angriffe, könnt umgekehrt aber ebenso Gegner attackieren und Regionen unter eure Kontrolle bringen. Für eine große Armee benötigt ihr aber Kommandopunkte.

Echte Massenschlachten erwarten euch in Dune Spice Wars nicht, daher zeigen wir euch in unserem Guide, wir ihr das Beste aus dem Spiel herausholt und eure Armee weiter vergrößern könnt. Jede Einheit zählt am Ende.

Wie bekommt man in Dune Spice Wars mehr Kommandopunkte?

Kommandopunkte helfen euch dabei, mehr Einheiten zu rekrutieren, wodurch ihr mehr Kampfkraft erlangt. Deren Zahl ist beschränkt, es gibt aber einige wenige Möglichkeiten, sie zu erhöhen.

Bedenkt dabei auch, dass die verschiedenen Einheitentypen unterschiedlich viele Kommandopunkte erfordern, was ihr nicht außer Acht lassen solltet.

Ihr habt ein gewisses Grundkontingent an Kommandopunkten. Mithilfe der Entwicklungen "Posttraumatische Wiedereingliederung" (+5) und "Militärpropaganda" (+10) lässt sich deren Zahl weiter steigern. Ebenso könnt ihr einen Kommandoposten in eurer Hauptbasis bauen, wodurch ihr weitere zehn Punkte erlangt.

Der Kommandoposten lässt euch mehr Einheiten bauen.

Diese drei Verbesserungen helfen euch schon einmal sehr gut dabei, mehr Einheiten zu produzieren.

Beachtet, dass es durchaus möglich ist, das Limit an Kommandopunkten zu überschreiten. Dadurch werden eure Truppen aber 20 Prozent schwächer und verursachen 20 Prozent mehr Instandhaltungskosten. Schaut, dass ihr innerhalb des Limits bleibt.

Ein paar Entwicklungen helfen ebenfalls.

