Dune Spice Wars: Mehr Wasser bekommen - So sammelst du mehr davon

Was ist wichtig in der Wüste? Richtig, Wasser! Auf dem Planeten Arrakis in Dune Spice Wars ist das nicht anders. Wasser ist eine wichtige Ressource, die nicht nur eure Einheiten benötigen.

Umso entscheidender ist, dass ihr stets genügend Wasser vorrätig habt und produziert. Wir zeigen euch daher in unserem Guide, welche Optionen ihr habt, um in Dune Spice Wars an mehr Wasser zu gelangen.

Wie bekommt man in Dune Spice Wars mehr Wasser?

Ihr habt mehrere Möglichkeiten, Wasser in Dune Spice Wars zu sammeln. Und das müsst ihr auch, denn ohne Wasser geht auf dem Wüstenplaneten nicht viel. Ihr braucht es unter anderem für Einheiten, Handel und andere Dinge. Hier sind ein paar Optionen, wie ihr Wasser bekommt:

Baut Tausammler

Tausammler sind Gebäude, die ihr rund um jedes Dorf bauen könnt und sie sind von Anfang an für euch verfügbar. Wie viel Wasser sie euch einbringen, unterscheidet sich jedoch. Ausschlaggebend dafür ist die Windstärke in der jeweiligen Region, die ihr links unten unter dem Namen der jeweiligen Regionen sehen könnt.

Für jede Stufe Windstärke generiert ein Tausammler eine Einheit Wasser. Insofern lohnt es sich, Regionen mit hoher Windstärke ins Auge zu fassen und dort einen Tausammler zu bauen. Dann könnt ihr sie euch auch in anderen Regionen sparen.

Tausammler sind eure Hauptmethode zur Beschaffung von Wasser.

Einen Wasserextraktor

Ein Wasserextraktor versorgt euch mit gewaltigen 25 Einheiten Wasser. Es gibt natürlich ein großes Aber: Zuerst einmal müsst ihr die entsprechende Entwicklung erforschen. Außerdem lässt er sich nur in einer Polsenke konstruieren, also sehr begrenzt. Und die Fremen können gar keinen bauen.

Ein Wasserextraktor kann enorm nützlich sein.

Wasser durch Handel erlangen

Eine andere Möglichkeit zum Erhalt von Wasser ist der Handel mit anderen Fraktionen. Ihr könnt ihnen im Tausch Solari, Autorität und andere Dinge anbieten. Es ist nicht der ideale Weg, um regelmäßig Wasser zu erhalten, aber wenn die Vorräte gerade knapp werden, kann es eine kurzfristige Notlösung sein.

Wenn sonst nichts mehr geht, hilft immer noch der Handel.

