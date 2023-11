EA FC 24: Black Friday 2023 – Diese Promos, Angebote und SBCs erwarten euch

Alle FC 24 Black Friday Promos in der Übersicht Der Black Friday hat schon feste Tradition in EAs Fußballsim (gibt es bereits seit FIFA 14) und jedes Jahr wird das Event größer und umfangreicher – so auch beim EA FC 24 Black Friday Event, das mit jeder Menge Promos daherkommt: Best of TOTW und TOTW 10 In diesem Jahr startet das Black Friday Event noch früher, nämlich bereits am Mittwoch, dem 22. November 2023, mit der offiziellen Vorstellung des Best of TOTW und TOTW 10. Beim „Best of TOTW“ kehren 14 der besten Spieler aus allen bisherigen TOTWs noch einmal in einem Team zurück und auch das TOTW 10 zeigt sich von seiner besten Seite und liefert starke Karten, dementsprechend hoch sind die Chancen, dass man in dieser Woche einen hochwertigen Spieler wie Lewandowski, Salah, Van Dijk, Son und so weiter zieht. Black Friday: Best of Campagne Die besten Spieler aller TOTWs sind noch nicht genug, EA setzt das gleiche Vorhaben auch noch für die besten Spieler aller bisherigen FC 24 Kampagnen um. Folglich könnt ihr ab Donnerstag, dem 23. November 2023 noch einmal die 18 besten Karten aus RTTK, Trailblazers und Centurions in Karten-Packs finden. Black Friday: Thunderstruck Spieler*innen und Icons Das Hauptevent am Black Friday selbst ist die Thunderstruck Promo und mehr oder weniger der direkte Ersatz für das „Road To the FIFA World Cup-Event“ aus dem letzten Jahr, bei dem Spieler und Icons mit verbesserten Spezialkarten vorgestellt wurden. Bei der Thunderstruck-Promo gibt es ebenfalls rund 40 Spieler, Spielerinnen und Icons mit verbesserten Spezialkarten, die sich (wir RTTK-Karten) obendrein noch mehrfach verbessern können, wenn die Teams der Spieler bestimmte Erfolge im echten Fußball erreichen. Das sind alle Spezialkarten der verschiedenen Promos, die während des Black Friday Event2023 in FC 24 verfügbar sind. Zurück zum FC 24 Black Friday 2023 Inhaltsverzeichnis

Angebote, Aufgaben und Belohnungen beim FC 24 Black Friday 2023 Neben den verschiedenen Promos und deren Spezialteams hat EA am Black Friday auch traditionell immer ein sehr straffes Programm mit speziellen Aufgaben und Angeboten im Shop geplant. In der Regel sind diese Blitzangebote nur für kurze Zeit oder in begrenzter Menge verfügbar und schnell vergriffen, doch wer auf Schnäppchenjagd geht, kann gute Deals und hochwertige Belohnungen abstauben: Lightning Rounds und stündliche Promo-Packs im Shop Die Blitzrunden und stündlichen Promo-Packs waren schon immer ein fester Bestandteil der Black Friday-Promo von EA und auch diesmal könnt ihr auf tolle Angebote im Shop gespannt sein. In der Regel stellt EA zu jeder vollen Stunde ein neues Promo Pack oder eine Blitzrunde im Shop vor, häufig gibt es dabei seltene Packs zwischen 15.000 Münzen und 125.000 Münzen, die nicht so oft angeboten werden. Obendrein gibt es die Packs nur für kurze Zeit in einer begrenzten Anzahl verfügbar sind, daher solltet ihr beim Kampf am digitalen Wühltisch flink sein. 🚨 NEW PACKS MODIFIED 🚨 pic.twitter.com/lDdPDj5OgW — Fut Scoreboard (@Fut_scoreboard) November 23, 2023 🚨 NEW PACKS ADDED 🚨 pic.twitter.com/4ju6KLpTvz — Fut Scoreboard (@Fut_scoreboard) November 23, 2023 🚨 NEW PACKS MODIFIED 🚨 pic.twitter.com/MDtq2Jo0s2 — Fut Scoreboard (@Fut_scoreboard) November 22, 2023 Gibt's Flash SBCs für Top-Belohnungen und Live Traiding? Bei den bisherigen Black Friday-Promos gehörten Flash SBCs fest zum Programm und es ist zu erwarten, dass es sie auch in FC 24 geben wird - schließlich lockt EA damit viele Spieler ins Game, die dann an anderen Angeboten hängen bleiben können. Sofern es Flash SBCs gibt, werden sie wohl in gewohnter Manier ablaufen: Zwischen Freitag, dem 24. November 2023, und Sonntag, dem 26. November 2023, werden einzelne Flash SBCs veröffentlicht, die immer nur für einen kurzen Zeitraum zur Verfügung stehen (üblicherweise ein bis drei Stunden). Löst ihr die Aufgaben, winken lukrative Belohnungen. Letztes Jahr gab es unter anderem Packs im Wert zwischen 15.000 bis 45.000 Münzen, Spielerwahlen und Spieler-Karten. Die Flash SBCs sind auch bei Tradern sehr beliebt, denn beim "Live-Trading" kann man in sehr kurzer Zeit sehr viele Münzen verdienen. Falls euch das nichts sagt: Beim "Live Trading" spekuliert ihr auf neue SBCs. Ihr prüft, welche Spieler für die Lösung der SBCs infrage kommen, kauft sie möglichst günstig auf dem Transfermarkt und stoßt sie dann nach etwas Zeit mit viel Gewinn wieder ab. Der Zeitfaktor ist hierbei essenziell. Je schneller ihr die entsprechenden Spieler herausfindet und aufkauft, desto höher ist die Gewinnspanne. Oft könnt ihr den Preisen dabei zusehen, wie sie innerhalb von 30 Minuten stark in die Höhe steigen – vergesst nur nicht, sie rechtzeitig abzustoßen. Evolutions, Upgrade SBCs, Objectives und weitere Aufgaben Klassischerweise bringt EA während des Black Friday Events auch viele verschiedene SBCs, Objetives und in diesem Jahr wohl auch die eine oder andere Evolution ins Spiel, um die Fangemeinde anzulocken und im Spiel zu halten (ganz nach dem Motto "Wer bleibt, kauft auch"). Letztes Jahr waren es über 100 Aufgaben, darunter zahlreiche Upgrade SBC für Team of the Week, Ligen (Bundesliga, Premier League etc.) und Icons, Spielerwahlen, Flashback SBCs und so weiter. Die Aufgaben sind mitunter nicht ganz einfach, doch dafür gibt es entsprechend gute Belohnungen. Ihr müsst allerdings schnell sein, denn die Aufgaben stehen oft nur für 24 Stunden (oder weniger) zur Verfügung und die Spieler für die Lösung der Aufgaben können dank Live-Traider schnell sehr teuer werden. Einfacher sind dagegen in der Regle die Objektives, die vom Erzielen einer bestimmten Anzahl von Toren mit Spielern aus einer bestimmten Liga bis hin zum Aufbau eines speziellen Kaders alles Mögliche abdecken. 🧩 NEW SBC ADDED 🧩 pic.twitter.com/CT30Xy8sCI — Fut Scoreboard (@Fut_scoreboard) November 22, 2023 🧩 NEW SBC ADDED 🧩 pic.twitter.com/Snz6ZWDhDk — Fut Scoreboard (@Fut_scoreboard) November 22, 2023 🧩 NEW SBC ADDED 🧩 pic.twitter.com/kru680TZdX — Fut Scoreboard (@Fut_scoreboard) November 23, 2023 Zurück zum FC 24 Black Friday 2023 Inhaltsverzeichnis