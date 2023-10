EA FC 24: UT Centurions Tracker - Alle Spieler und ihre Upgrades in der Übersicht

In unserem EA Sports FC 24 Centurions Upgrade Tracker findet ihr alle veröffentlichten Centurion-Spieler und -Spielerinnen mit ihren aktuellen Ratings und den neuen Verbesserungen, die sie erhalten haben. Obendrein erfahrt ihr, wann und wie die Centurions-Karten der ausgewählten, erfolgreichen Fußballer in EA Sports FC 24 steigen können.

In der anschließenden Tabelle stellen wir euch alle UT Centurions Spieler mitsamt ihren Upgrades vor, die EA bislang in FC 24 veröffentlicht hat. Leaks zu noch erscheinenden Spielern findet ihr beim Punkt FC 24: UT Centurions Leaks - Diese Spieler sollen erscheinen .

So funktionieren UT Centurions Upgrades in FC 24

Beim FC 24 UT Centurions Event dreht sich alles um erfolgreiche und seit Langem etablierte Fußballstars, die in ihrer Rolle bestimmte Rekordmarke geknackt haben und daher im Rahmen des Events mit einer verbesserten Spezialkarte belohnt werden. Wie Centurions Upgrades funktionieren und ausfallen können, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen FUT Centurions in FIFA 23?

Wie üblich erhalten auch die FC 24 UT Centurions-Spieler mit dem Release ihrer jeweiligen Karte in FC 24 Ultimate Team ein einmaliges Upgrade ihre Gesamtwertung, was in der Regel zwischen +2 und +8 Punkte ausfällt (die Attribute "Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis" steigen entsprechend). Zusätzlich können vereinzelt auch die Spezialwerte "Schwacher Fuß" (SF) und / oder "Spezialbewegung" (SB) ein Sterne-Upgrade bekommen und sogar Positionsänderungen waren in der Vergangenheit möglich, auch wenn das eher selten der Fall war.

Was bislang bisher nicht bekannt ist, ist, ob die Centurions-Spieler auch neue oder anderen PlayStyles bekommen können. Wir rechnen derzeit eher nicht damit, da EA bereits bei der Vorstellung der Spielstile erläutert hat, dass die PlayStyles abseits von speziell dafür ausgerichteten Events wie den Trailblazers nicht verändert werden.

Können UT Centurions weitere Upgrades erhalten?

Nein! FUT Centurions sind keine dynamischen Items und können im Gegensatz zu dynamische Karten wie den RTTK keine weiteren Upgrades nach ihrem Release in FC 24 bekommen.

