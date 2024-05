Diablo 4 Season 4: Warum der schwächste Totenbeschwörer-Build jetzt der Stärkste im gesamten Spiel ist

Große Veränderungen haben die Entwickler für Diablo 4 Guide Season 4 „Frische Beute“ angekündigt und dass das nicht nur heiße Luft war, sieht man vor allem an den stark überarbeiteten Klassen. So gut wie alle Helden profitieren von den Patch 1.4.0-Updates, doch der Totenbeschwörer und seine Diener ganz besonders, denn bislang zählten sämtliche Diener-Builds zu den schwächsten Spezialisierungen der Klasse und sogar im gesamten Spiel. In Season 4 steht der Totenbeschwörer aber nun ganz an der Spitze aller Klassen- und Build Tier-Listen – und zwar gleich mit zwei Diener-Builds und einem Solo-Build. Warum aus dem einst belächelten Minion-Necro nun eine Maschine geworden ist und welche Totenbeschwörer-Builds im Moment die Rangliste dominieren, erfahrt ihr nachfolgend.

Diablo 4 Season 4 Totenbeschwörer-Builds Inhalt: