Wann du Hellblade 2 spielen kannst: Alle Infos zu Zeiten, Preload und mehr

Senua's Saga: Hellblade 2 wird in Kürze veröffentlicht und lässt euch ein weiteres Abenteuer mit Protagonistin Senua erleben. Doch wann genau könnt ihr den Titel spielen und wie sieht es mit einem Preload des Spiels aus?

In der Fortsetzung begebt ihr euch auf eine brutale Überlebensreise durch Mythen und Qualen des Islands der Wikinger. Senua möchte all diejenigen retten, die Opfer der Tyrannei wurden, und stellt sich daher dem Kampf gegen die Finsternis. Schaut euch auf jeden Fall auch die PC-Anforderungen von Hellblade 2 an, damit ihr wisst, ob ihr es spielen könnt.

Nachfolgend haben wir in unserem Guide alle Infos zur Veröffentlichung von Senua's Saga: Hellblade 2 für euch.

Hellblade 2: Release, Zeiten und Preload Inhalt:

Ab wann kann man Hellblade 2 spielen?

Hellblade 2 wird am Dienstag, den 21. Mai 2024, veröffentlicht. Das Spiel wird an diesem Tag sowohl auf Xbox Series X/S als auch auf dem PC veröffentlicht

Doch ab welchem Zeitpunkt könnt ihr Hellblade 2 genau spielen? Wenn ihr direkt mit dem Spielen loslegen möchtet, sobald es verfügbar ist, solltet ihr euch diese Zeit merken:

Europa - 10 Uhr (CEST)

Ab diesem Zeitpunkt könnt Senua's Saga: Hellblade 2 offiziell spielen.

Senua verschlägt es nach Island.

Kommt Hellblade 2 in den Game Pass?

Ja, Hellblade 2 ist vom ersten Tag an im Xbox Game Pass sowie im PC Game Pass verfügbar. Sobald das Spiel offiziell verfügbar ist, also ab dem 21. Mai 2024 um 10 Uhr, könnt ihr es dann auf der jeweiligen Plattform auch mit dem Game Pass spielen.

Wann beginnt der Preload von Hellblade 2?

Wer direkt pünktlich am Release-Tag um 10 Uhr loslegen möchte und Hellblade 2 vorbestellt hat, kann vom Preload Gebrauch machen und sich das Spiel vorab herunterladen.

Die gute Nachricht ist: Sowohl auf der Xbox als auch auf dem PC ist der Preload bereits möglich. So seid ihr optimal auf den Start am Veröffentlichungstag vorbereitet.

Viel Spaß mit Hellblade 2!

