EA FC 24: Talente IV, LV, RV, TW - Die Top 30 Torwart und Verteidiger im Karrieremodus

Junge Verteidigung- und Torwart-Talente im EA Sports FC 24 Karrieremodus ermöglichen es euch, eure Abwehr schnell und kosteneffektiv zu verbessern. In modernen Spielsystemen wird gerne die Viererkette aus zwei Innenverteidigern plus Links- und Rechtsverteidiger gespielt, die zusammen mit dem Torhüter gegnerische Angriffe abfangen und den Konter einleiten sollen. Für diese komplexe Aufgabe gibt es glücklicherweise sehr viele fähige Nachwuchstalente in FC 24. Damit ihr die richtigen Kandidaten für euch findet, unterstützen wir euch bei der Auswahl und stellen euch auf dieser Seite die jeweils 30 besten Talente für die Verteidigung für die Positionen IV, LV, RV und TW der Herren und Frauen vor. Alle Spieler*innen sind zwischen 15 und 21 Jahre alt und bringen viel Potenzial mit. Wir aktualisieren die Seite regelmäßig, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt.

Innenverteidiger agieren mittig vor dem eigenen Tor respektive in Strafraumnähe und bilden das zentrale Glied der Abwehrkette. Sie sollen die Aufstellung der Gegner stören und Angriffe im Zentrum stoppen. Gewinnen sie den Ball zurück, leiten IV auch den Konter ein und helfen beim eigenen Spielaufbau und dem Angriff über die Außenverteidiger und Mittelfeldspieler. Mitunter werden große Innenverteidiger auch bei Eckbällen im gegnerischen Strafraum eingesetzt, um ein Kopfballtor zu erzielen. Innenverteidiger sollten möglichst groß und körperlich robust gebaut sein und die nötige Aggressivität für Zweikämpfe und Kopfballduelle mitbringen. Natürlich sind auch Ausdauer, Tempo, Ballkontrolle und ein gutes Passspiel gefragt. Die beiden nachfolgenden Tabellen zeigen euch die 30 besten IV Talente der Herren und Frauen in FC 24.

FC 24: LV Talente - Die 30 besten Linksverteidiger

In der Abwehrkette kümmert sich der Linksverteidiger um gegnerische Stürmer und Mittelfeldspieler über die linke Außenbahn, indem er gegnerische Aktionen stört und den Ball zurückgewinnt. Häufig stehen Linksverteidiger in einer Viererkette leicht vor oder auf einer Höhe mit den anderen Abwehrspielern, um die Abseitsfalle leichter aufbauen zu können. Wird ein Angriff erfolgreich abgewehrt, helfen Außenverteidiger auch beim Angriff /Spielaufbau, indem sie schnelle Konter entlang der Außenlinie einleiten und den Ball durch weite Flanken in den gegnerischen Strafraum weitergeben. Da sich der Aktionsraum von Linksverteidigern von der eigenen Abwehrreihe bis zur gegnerischen Grundlinie erstreckt, sind vor allem Ausdauer und Tempo gefragt. Hinzu kommen eine hohe Pass- und Schussgenauigkeit sowie die notwendige Aggressivität und Zweikampfstärke. Die beiden nachfolgenden Tabellen zeigen euch die 30 besten LV Talente der Herren und Frauen in FC 24.

LV Talente Männer

Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1

(=) Balde 89 8 81 91 48 73 78 75 64 LV, RV 19 FC Barcelona 53 2

(=) Eduardo Camavinga 89 7 82 79 66 80 82 78 81 ZDM, ZM, LV 20 Real Madrid 56,5 3

(=) Josko Gvardiol 88 6 82 78 54 69 74 82 83 IV, LV 21 Manchester City 44,5 4

(=) Jorrel Hato 87 19 68 78 37 64 66 66 64 IV, LV 17 Ajax Amsterdam 2,8 5

(=) Nuno Mendes 87 5 82 89 58 75 80 77 76 LV, LAV 21 Paris Saint Germain 43,5 6

(=) Patrick Dorgu 86 21 65 80 50 54 67 57 53 LV 18 US Lecce 2,2 7

(=) Destiny Udogie 86 9 77 88 63 68 76 70 77 LV, LM 20 Tottenham Hotspur 22 8

(=) Björn Meijer 85 12 73 70 62 68 67 70 81 LV, LM, LAV 20 FC Brügge 7 9

(=) Milos Kerkez 85 10 75 82 53 66 73 69 74 LV 19 AFC Bournemouth 11,5 10

(=) Kyriani Sabbe 84 18 66 74 48 61 66 60 57 RV, LV 18 FC Brügge 2,1 11

(=) Valentin Barco 84 13 71 76 44 70 74 65 57 LV, LM, LAV 18 Boca Juniors 4,2 12

(=) Levi Colwill 84 10 74 72 34 63 68 74 74 IV, LV 20 FC Chelsea 8,5 13

(=) Miguel Gutiérrez 84 9 75 79 53 70 75 71 65 LV, LAV 21 FC Girona 12 14

(=) Jakub Kamiński 84 9 75 85 67 67 78 47 58 LF, LV 21 VfL Wolfsburg 12,5 15

(=) Quilindschy Hartman 83 10 73 79 43 73 70 68 76 LV 21 Feyenoord Rotterdam 6,5 16

(=) Sebastian Borza 83 16 67 75 61 65 67 60 61 LV, LM 17 Rapid Bucuresti 2,4 17

(=) Jeanuel Belocian 83 15 68 64 40 62 65 69 66 LV, IV 18 Stade Rennes 2,7 18

(=) Callum Doyle 83 12 71 58 35 65 68 71 73 IV, LV 19 Leicester City 4,2 19

(=) Jordan Bos 83 14 69 86 58 61 70 62 77 LV, LM 20 KVC Westerlo 3,2 20

(=) Devyne Rensch 83 8 75 76 56 66 73 72 70 RV, LV 20 Ajax Amsterdam 12 21

(=) Amar Dedić 83 10 73 83 58 67 71 66 73 RV, LV 20 FC Red Bull Salzburg 6,5 22

(=) Adrien Truffert 83 7 76 74 55 70 74 72 69 LV 21 Stade Rennes 14,5 23

(=) Ian Maatsen 83 9 74 83 58 68 75 68 64 LV, LAV 21 FC Chelsea 9 24

(=) Garriel 82 17 65 73 35 52 63 62 52 LV, LAV 18 Real Valladolid 1,7 25

(=) Michael Kayode 82 18 64 63 34 48 64 63 52 RV, RAV, LV 18 AC Florenz 1,4 26

(=) João Muniz 82 16 66 69 32 45 44 69 65 IV, LV 18 Sporting CP 2 27

(=) Renato Veiga 82 13 69 73 37 63 63 66 70 ZDM, LV, IV 19 FC Basel 3,1 28

(=) Christian Mawissa Elebi 82 18 64 57 29 47 50 64 64 IV, LV, RV 18 FC Toulouse 1,4 29

(=) Lukas Ullrich 82 20 62 67 43 54 61 56 61 LV 19 Borussia Mönchengladbach 1,1 30

(=) Prince Aning 82 20 62 83 37 54 70 51 53 LV, LF 19 Borussia Dortmund II 1,1 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro

LV Talente Frauen

Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1

(=) Jana 88 15 73 68 49 63 62 75 67 IV, LV 21 FC Barcelona 7 2

(=) Alejandra Bernabé 87 10 77 76 54 69 73 76 75 LV 21 Real Sociedad 22,5 3

(=) Andrea Medina 87 8 79 78 55 72 70 78 73 LV 19 Atletico Madrid 36 4

(=) Paula Flach 86 10 76 71 52 72 70 77 68 IV, LV 20 MSV Duisburg 15,5 5

(=) Julia Pollak 86 13 73 68 40 66 69 73 67 LV, IV 21 RB Leipzig 7 6

(=) Raiderlin Carrasco 85 10 75 81 55 64 72 75 73 LV, IV 20 Recreativo Huelva 12 7

(=) Hanna Lundkvist 85 8 77 77 58 72 70 76 76 RV, LV 20 Atletico Madrid 22 8

(=) Paula Tomás 85 6 79 82 49 75 76 77 76 LV 21 UD Levante 26,5 9

(=) Camilla Küver 84 12 72 70 52 66 61 72 67 RV, LV 20 VfL Wolfsburg 5,5 10

(=) Estela Carbonell 83 13 70 70 47 69 61 71 61 LV, LM 18 UD Levante 3,5 11

(=) Fiona Liaigre 83 10 73 76 46 59 64 70 67 RV, LV 18 Girondins Bordeaux 6 12

(=) Laureta Elmazi 83 11 72 69 69 70 71 53 62 LM, LV 20 SGS Essen 5 13

(=) Julie Blakstad 83 11 72 79 68 70 70 45 64 LF, LV 21 Manchester City 5,5 14

(=) Chloe Warrington 82 13 69 68 39 60 59 71 58 LV 21 Glasgow City FC 3,3 15

(=) Izarne Sarasola 82 13 69 66 59 66 66 69 59 LV 21 Real Sociedad 3,3 16

(=) Martina Fernández 82 17 65 64 46 59 59 63 61 LV, RV 18 FC Barcelona 1,7 17

(=) Clara Fröhlich 82 8 74 55 52 63 67 75 72 IV, LV 19 Bayer 04 Leverkusen 8,5 18

(=) Manon Revelli 82 6 76 78 47 65 69 73 73 LV, RV 21 EA Guingamp 11,5 19

(=) Nazareth Martin 81 15 66 61 40 62 63 64 62 LV 19 FC Sevilla 1,9 20

(=) Carlotta Imping 80 11 69 68 49 57 66 68 60 LV 19 1. FC Köln 2,9 21

(=) Naomi Layzell 80 15 65 44 26 51 49 67 62 IV, LV, ZDM 19 Bristol City 1,6 22

(=) Anouk Denton 80 14 66 71 43 56 56 65 63 LV 20 West Ham United 2 23

(=) Isabella Obaze 80 10 70 71 45 59 58 71 66 IV, LV 20 FC Rosengård 3,3 24

(=) Rofiat Imuran 80 9 71 86 58 64 72 67 66 LV, LF 19 Stade Reims 3,9 25

(=) Andrea Gavrić 80 8 72 73 44 57 65 71 57 LV 21 1. FC Köln 5 26

(=) Lou Bogaert 80 11 69 65 51 58 64 68 64 LV 19 Paris FC 2,9 27

(=) Courtney Nevin 80 14 66 67 47 62 58 65 61 LV, IV 21 Leicester City 2 28

(=) Lucía Corrales 79 20 59 53 37 54 51 59 44 LV 17 FC Barcelona 0,575 29

(=) Cerys Brown 79 16 63 77 29 56 60 59 57 RV, IV, LV 18 FC Chelsea 1,2 30

(=) Chloe Tapia 79 9 70 66 54 62 70 66 64 LV 21 AS Saint-Étienne 3,4 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro

