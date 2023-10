EA FC 24: Talente Sturm - Die 30 besten Stürmer und Stürmerinnen (ST, LF, RF)

FC 24: ST Talente - Die Top 30 Angreifer im Sturm mit viel Potenzial Den zentralen Stürmern – egal, ob Stoßstürmer, Mittelstürmer, Halbstürmer, 9er, hängende Spitze etc. - fällt die Aufgabe zu, die nach vorn gespielten Bälle in Tore zu verwandeln. Dementsprechend wird für die Torgefährlichkeit im Strafraum nicht nur zielgenaues Schießen oder Kopfballstärke von den Stürmern verlangt, sondern auch eine gute Spielfeldübersicht, hohes Lauftempo, schnelles und vorausschauendes Reaktionsvermögen, Robustheit im Zweikampf, Ausdauer und mehr. Wenn ihr auf eure knappe Vereinskasse achten müsst, sind junge Stürmer-Talente mit hohem Potenzial die erste Wahl. Die zwei nachfolgenden Tabellen zeigen euch die 30 besten Stürmer Talente der Herren und Frauen in FC 24. ST Talente Männer Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1

(=) Rasmus Højlund 89 13 76 85 75 56 74 31 80 ST 20 Manchester United 18 2

(=) Mathys Tel 88 16 72 77 75 64 77 27 60 ST, LM, RM 18 FC Bayern München 6 3

(=) Elye Wahi 88 10 78 90 78 67 78 31 67 ST 20 RC Lens 31 4

(=) Ansu Fati 88 10 78 89 76 72 81 30 53 LF, ST 20 Brighton & Hove Albion 31 5

(=) Julien Duranville 87 21 66 84 60 58 75 23 49 LM, ST, RM 17 Borussia Dortmund 2,7 6

(=) Yeremy Pino 87 8 79 76 73 76 79 38 46 LM, RM, ST 20 FC Villarreal 38,5 7

(=) Karim Adeyemi 87 7 80 96 77 71 81 34 68 LM, RM, ST 21 Borussia Dortmund 43 8

(=) Youssoufa Moukoko 87 10 77 80 75 59 80 34 65 ST 18 Borussia Dortmund 22,5 9

(=) Ernest Nuamah 86 14 72 90 65 58 77 24 60 RF, ST, LF 19 Olympique Lyon 5,5 10

(=) Nelson Weiper 86 20 66 66 65 46 65 25 68 ST 18 1. FSV Mainz 05 2,4 11

(=) Evan Ferguson 86 12 74 72 74 61 70 21 70 ST 18 Brighton & Hove Albion 10 12

(=) Folarin Balogun 86 7 79 80 79 62 77 23 69 ST 21 AS Monaco 36 13

(=) Eliesse Ben Seghir 85 13 72 77 73 63 75 28 56 MS, ST 18 AS Monaco 5,5 14

(=) Alejo Veliz 85 10 75 71 74 54 70 25 73 ST 19 Tottenham Hotspur 12 15

(=) Benjamin Šeško 85 10 75 81 74 60 73 42 77 ST 20 RB Leipzig 12,5 16

(=) Adam Hložek 85 8 77 76 77 73 77 31 79 ST, ZOM 20 Bayer 04 Leverkusen 23,5 17

(=) Mason Greenwood 85 10 75 82 78 70 77 39 60 RM, ST 21 FC Getafe 12,5 18

(=) Deivid Washington 84 17 67 77 67 52 69 29 59 ST, LF 18 FC Chelsea 2,6 19

(=) Jason van Duiven 84 18 66 68 67 50 64 30 63 ST 18 PSV Eindhoven 2,2 20

(=) Gift Emmanuel Orban 84 9 75 77 81 63 73 19 63 ST 20 KAA Gent 12,5 21

(=) Lázaro 84 9 75 79 72 69 75 43 61 LM, RM, ST 21 UD Almería 12,5 22

(=) Adrian Mazilu 84 17 67 81 66 58 69 35 55 RF, ST, RM 17 FC Farul Constanța 2,5 23

(=) Rodrigo Ribeiro 84 16 68 74 66 58 70 22 60 ST 18 Sporting CP 3,1 24

(=) Henrique Araújo 84 13 71 70 71 56 65 27 70 ST 21 FC Famalicão 4,6 25

(=) Norman Bassette 84 23 61 71 60 40 57 27 60 ST 18 KV Mechelen 1 26

(=) Wilfried Gnonto 84 10 74 86 70 63 80 31 66 LM, RM, ST 19 Leeds United 9 27

(=) Carlos Alcaraz 84 11 73 82 70 67 78 46 68 ZOM, ZM, ST 20 FC Southampton 6,5 28

(=) Giuliano Simeone 84 12 72 83 69 58 70 26 80 ST 20 Deportivo Alavés 5,5 29

(=) Jamie Donley 83 21 62 66 60 59 63 35 54 ZOM, ST 18 Tottenham Hotspur 1,3 30

(=) Victor Barberá 83 17 66 81 65 57 66 20 53 ST 18 FC Brügge 2,2 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro ST Talente Frauen Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1

(=) Melchie Dumornay 90 9 81 92 82 78 84 59 67 ST, ZOM 19 Olympique Lyon 56 2

(=) Trinity Rodman 89 5 84 94 81 77 83 43 83 RF, ST 21 Washington Spirit 65 3

(=) Lauren James 89 6 83 87 78 80 85 28 80 RF, ST, ZOM 21 FC Chelsea 58,5 4

(=) Jule Brand 89 8 81 91 73 74 80 58 72 LF, ST, LM 20 VfL Wolfsburg 56,5 5

(=) Asun Martínez 88 10 78 84 77 73 81 41 79 RF, ST 21 FC Valencia 31,5 6

(=) Rosemonde Kouassi 88 8 80 94 81 65 78 37 69 ST, RF 21 FC Fleury 91 47,5 7

(=) Naomie Feller 88 9 79 91 77 70 81 34 75 LF, ST, RF 21 Real Madrid 39,5 8

(=) Wifi 86 14 72 81 72 60 76 38 62 ST 19 Atletico Madrid 5,5 9

(=) Bruna 86 14 72 82 71 61 76 33 59 ST, ZOM 21 FC Barcelona 6 10

(=) Vicki Becho 86 7 79 84 77 70 85 45 65 ST, RF, LF 19 Olympique Lyon 34,5 11

(=) Shekiera Martinez 86 9 77 80 73 69 78 44 73 ST, RF 21 Eintracht Frankfurt 24 12

(=) Celin Bizet 86 10 76 84 70 70 77 37 66 RM, RF, ST 21 Tottenham Hotspur 17 13

(=) Lauren Davidson 85 11 74 79 75 62 71 37 67 ST 21 Glasgow City FC 9,5 14

(=) Carla Camacho 85 17 68 77 65 60 70 34 69 ST 18 Real Madrid 3,1 15

(=) Hanna Bennison 85 9 76 74 72 73 81 54 50 ZOM, ZM, ST 20 FC Everton 16,5 16

(=) Kika Nazareth 85 8 77 79 73 75 79 47 66 ZOM, ZM, ST 20 SL Benfica 23 17

(=) Hapsatou Malado Diallo 84 12 72 82 70 69 72 40 75 ST 18 SD Eibar 5,5 18

(=) Andrea Gómez 84 15 69 70 69 68 69 41 64 ST 20 FC Granada 3,4 19

(=) Gisela Robledo 84 15 69 73 71 63 73 23 61 ST 20 UDG Tenerife 3,4 20

(=) Paula Arana 84 10 74 77 73 72 73 56 64 LM, ST 21 Athletic Bilbao 9,5 21

(=) Miray Cin 84 8 76 73 72 76 74 62 68 ZM, ST 21 MSV Duisburg 17 22

(=) Gio Queiroz 84 13 71 79 71 61 76 24 68 LF, ST, RF 20 FC Arsenal 4,5 23

(=) Diana Ordóñez 84 5 79 73 77 65 74 43 68 ST 21 Houston Dash 27,5 24

(=) Alison González 84 11 73 73 76 58 74 26 52 ST, RF 21 Mexiko TBA 25

(=) Lisa Forrest 83 14 69 70 67 60 67 37 59 ST 17 Glasgow City FC 3,2 26

(=) Natascha Kowalski 83 9 74 70 71 73 74 44 66 ZOM, ST 20 SGS Essen 9,5 27

(=) Gift Monday 83 10 73 86 67 69 74 66 74 LF, ST, ZM 21 UDG Tenerife 7 28

(=) Jill Janssens 83 13 70 80 65 66 74 26 50 RF, ST 19 TSG 1899 Hoffenheim 3,8 29

(=) Shannon O'Brien 83 10 73 71 69 60 77 67 71 ST, RM, LM 21 Leicester City 7 30

(=) Svenja Fölmli 83 4 79 78 78 71 78 54 70 ST, LF 20 SC Freiburg 25 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro Zurück zum EA FC 24: Talente Sturm Inhaltsverzeichnis

FC 24: LF Talente - Die Top 30 Flügelstürmer für die linke Flanke Stürmer im linken Flügel werden häufig in offensiven Spielsystemen in Kombination mit einem oder zwei Mittelstürmer / offensiven Mittelfeldspieler eingesetzt. Sie sollen Bälle, die über die linke Außenkante des Spielfeldes nach vorn gespielt werden, per Flanke zu den zentralen Stürmern passen oder sie selbst in Tore verwandeln, wenn es möglich ist. Da Außenstürmer oder Flügelstürmer viel laufen müssen, sind vor allen schnelle und ausdauernde Spieler*innen gefragt. Die zwei nachfolgenden Tabellen zeigen euch die 30 besten LF Talente der Herren und Frauen in FC 24. LF Talente Männer Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1

(=) Gavi 90 7 83 76 66 78 85 68 70 ZM, LF 18 FC Barcelona 68,5 2

(=) Xavi Simons 89 10 79 87 73 76 83 61 74 ZOM, LF, RF 20 RB Leipzig 38,5 3

(=) Alejandro Garnacho 88 13 75 84 69 65 77 33 58 LF, LM 19 Manchester United 13,5 4

(=) Ansu Fati 88 10 78 89 76 72 81 30 53 LF, ST 20 Brighton & Hove Albion 31 5

(=) Antonio Nusa 87 18 69 86 61 61 79 40 52 LM, LF, RM 18 FC Brügge 3,5 6

(=) Andreas Schjelderup 87 15 72 78 67 65 77 35 53 LM, LF, ZOM 19 FC Nordsjælland 5,5 7

(=) Carlos Forbs 86 16 70 86 68 61 70 35 55 RF, LF 19 Ajax Amsterdam 4,1 8

(=) Ângelo 86 17 69 89 56 65 73 27 47 RF, LF 18 Racing Straßburg 3,5 9

(=) Ernest Nuamah 86 14 72 90 65 58 77 24 60 RF, ST, LF 19 Olympique Lyon 5,5 10

(=) Arsen Zakharyan 86 11 75 80 70 77 74 53 60 LF, RF, ZOM 20 Real Sociedad 12,5 11

(=) Rayan Cherki 86 11 75 69 67 72 83 21 61 ZOM, LF, RF 19 Olympique Lyon 12 12

(=) Samuel Iling-Junior 85 14 71 79 60 69 75 37 55 LM, LF 19 Juventus Turin 4,4 13

(=) Abdul Fatawu Issahaku 85 16 69 82 69 65 74 35 54 LF, RF 19 Leicester City 3,6 14

(=) Amourricho van Axel Dongen 85 20 65 81 59 57 68 29 59 LF 18 Ajax Amsterdam 2 15

(=) Deivid Washington 84 17 67 77 67 52 69 29 59 ST, LF 18 FC Chelsea 2,6 16

(=) Yankuba Minteh 84 19 65 88 54 54 70 23 44 RF, LF 18 Feyenoord Rotterdam 1,8 17

(=) Francisco Conceição 84 10 74 81 62 68 82 32 43 RM, RF, LF 20 FC Porto 9,5 18

(=) Exequiel Zeballos 84 11 73 85 63 66 78 31 49 RM, RF, LF 21 Boca Juniors 7 19

(=) Carney Chukwuemeka 84 19 65 64 59 64 71 50 58 ZM, ZOM, LF 19 FC Chelsea 1,8 20

(=) Mika Godts 84 18 66 76 57 61 73 39 53 LF, RF 18 Ajax Amsterdam 2,2 21

(=) Jakub Kamiński 84 9 75 85 67 67 78 47 58 LF, LV 21 VfL Wolfsburg 12,5 22

(=) Alan Velasco 84 9 75 83 68 71 80 52 61 LM, LF, ZOM 20 FC Dallas 12,5 23

(=) Barrenetxea 84 9 75 78 71 65 80 24 46 LF, RF, LM 21 Real Sociedad 12,5 24

(=) Isaac Babadi 83 17 66 76 51 59 73 43 45 ZOM, ZM, LF 18 PSV Eindhoven 2,2 25

(=) Ruben van Bommel 83 17 66 85 63 57 66 25 57 LF 18 AZ Alkmaar 2,2 26

(=) João Marques 83 14 69 69 65 66 72 41 53 ZOM, LF, ZM 21 GD Estoril Praia 3,4 27

(=) Oscar Perea 83 18 65 69 60 54 70 24 48 LF 17 Atlético Nacional 1,8 28

(=) Iker Bravo 83 16 67 68 68 53 67 23 56 ST, LF, RF 18 Real Madrid 2,6 29

(=) Tiago Morais 83 16 67 77 66 59 72 24 47 LM, LF 19 Boavista Porto 2,6 30

(=) Octavian Popescu 83 13 70 82 66 67 75 31 57 LF, RF 20 FCSB Bukarest 3,8 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro LF Talente Frauen Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1

(=) Linda Caicedo 90 14 76 79 69 70 78 27 42 LF, ZOM 18 Real Madrid 17,5 2

(=) Salma Paralluelo 90 12 78 93 77 71 79 43 70 LF, RF 19 FC Barcelona 33,5 3

(=) Claudia Pina 90 7 83 73 82 81 82 45 68 ZOM, ZM, LF 21 FC Barcelona 74 4

(=) Vicky López 89 17 72 79 71 68 74 36 47 ZOM, LF 16 FC Barcelona 6 5

(=) Jule Brand 89 8 81 91 73 74 80 58 72 LF, ST, LM 20 VfL Wolfsburg 56,5 6

(=) Inma Gabarro 88 11 77 86 75 71 77 52 71 LF, RF 20 FC Sevilla 23 7

(=) Naomie Feller 88 9 79 91 77 70 81 34 75 LF, ST, RF 21 Real Madrid 39,5 8

(=) Ona Baradad 86 18 68 69 68 64 68 36 61 LF, RF 19 FC Barcelona 3,1 9

(=) Vicki Becho 86 7 79 84 77 70 85 45 65 ST, RF, LF 19 Olympique Lyon 34,5 10

(=) Gio Queiroz 84 13 71 79 71 61 76 24 68 LF, ST, RF 20 FC Arsenal 4,5 11

(=) Airine Fontaine 84 9 75 73 71 69 77 41 61 LF 18 FC Fleury 91 12 12

(=) Gift Monday 83 10 73 86 67 69 74 66 74 LF, ST, ZM 21 UDG Tenerife 7 13

(=) Svenja Fölmli 83 4 79 78 78 71 78 54 70 ST, LF 20 SC Freiburg 25 14

(=) Julie Blakstad 83 11 72 79 68 70 70 45 64 LF, LV 21 Manchester City 5,5 15

(=) Agnes Beever-Jones 82 16 66 67 63 56 70 35 66 ST, LF 19 FC Chelsea 2,2 16

(=) Shana Chossenotte 82 13 69 82 63 60 72 36 55 RF, LF 18 Stade Reims 3,2 17

(=) Esmee Brugts 81 10 71 78 61 67 76 26 46 LF, ST, ZOM 19 FC Barcelona 4 18

(=) Rofiat Imuran 80 9 71 86 58 64 72 67 66 LV, LF 19 Stade Reims 3,9 19

(=) Vera Rico 80 17 63 62 61 60 66 30 51 RF, LF 19 FC Villarreal 1,2 20

(=) Izzy Atkinson 79 10 69 72 64 64 70 35 57 LF, LV 21 West Ham United 3,1 21

(=) Cora Zicai 79 7 72 74 71 69 70 51 62 LF, RF 18 SC Freiburg 4,4 22

(=) Abbie Larkin 78 12 66 69 56 60 65 49 49 LF 18 Glasgow City FC 2 23

(=) Rocío 78 10 68 72 67 65 69 30 57 RF, LF 21 FC Villarreal 2,7 24

(=) Jade Nassi 77 8 69 75 62 65 74 31 55 LF, ST 20 Stade Reims 3,1 25

(=) Amélia Silva 77 11 66 66 60 65 74 27 43 LF 20 SL Benfica 1,9 26

(=) Beatriz Nogueira 76 10 66 71 64 58 72 26 43 LF, ST 19 SL Benfica 1,8 27

(=) Matilde Silva 74 15 59 70 54 57 60 47 51 LF, LV 19 SL Benfica 0,525 28

(=) Barbara Olivieri 74 6 68 63 61 68 69 44 41 RF, LF 21 Houston Dash 1,9 29

(=) Alexia Férnandez 64 12 52 53 54 51 53 34 51 LF 21 Atletico Madrid 0,2 30

(=) POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro Zurück zum EA FC 24: Talente Sturm Inhaltsverzeichnis