EA FC 24: Talente ZM, ZOM, ZDM, LM, RM - Die 30 besten Mittelfeld-Spieler*innen im Karrieremodus

Das Mittelfeld ist die Schaltzentrale im Fußball und dementsprechend sind die besten Mittelfeld Talente mit viel Potenzial im EA Sports FC 24 Karrieremodus ein gefragtes Gut. Mittelfeldspieler – egal, ob im offensiven, zentralen, linken, rechten oder defensiven Mittelfeld – stellen das Bindeglied zwischen Angriff und Verteidigung dar und bestimmen maßgeblich, wie gut oder schlecht ein Spiel verläuft. Folglich solltet ihr in eurer Karriere immer ein Auge nach starken Talenten im Mittelfeld offenhalten, um eure Mannschaft zu verstärken oder sie auszubilden und teuer zu verkaufen. Wir greifen euch dabei unter die Arme und stellen euch auf dieser Seite die jeweils 30 besten Talente im Mittelfeld für die Positionen ZM, ZOM, ZDM, LM und RM sowohl der Herren als auch der Frauen vor. Alle Spieler*innen sind zwischen 15 und 21 Jahre alt und bringen viel Potenzial mit. Wir aktualisieren die Seite regelmäßig, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt.

Spieler und Spiererinnen im zentralen Mittelfeld müssen oft die vielfältigsten Herausforderungen bewältigen, da der Wechsel zwischen Angriff und Verteidigung regelmäßig ineinander übergeht. Mittelfeldspieler sollen sowohl die Abwehr unterstützen und den Ball früh vom Gegner zurückerobern, als auch das Angriffsspiel mit den Stürmern aufbauen. Dementsprechend sind vor allem ausdauernde und laufstarke Spieler*innen gefragt, die eine gute Übersicht über das Gesamtgeschehen auf dem Rasen haben und ihre Mitspieler mit genauen Pässen bespielen. Die beiden nachfolgenden Tabellen zeigen euch die 30 besten ZM Talente der Herren und Frauen in FC 24.

Offensive Mittelfeldspieler fungieren in der Regel als Bindeglied zwischen Mittelfeld und den Stürmer(n) / Flügelspielern und versuchen – wenn möglich - selbst Tore zu erzielen. Das hat ZOM-Spielern viele Spitznamen wie „Spielmacher“, „Mittelfeldmotor“ oder „Schaltzentrale“ eingebracht. Neben dem Angriff müssen offensive Mittelfeldspieler auch auf die Verteidigung achten und sich mit den übrigen Mittelfeldspielern koordinieren, um keine Lücken zu öffnen. Da der Aktionsradius von ZOM eher klein ist, sind vor allem ein ausgezeichnetes Passspiel, gute Spielfeldübersicht, Schnelligkeit und Taktik gefragt. Die beiden nachfolgenden Tabellen zeigen euch die 30 besten ZM Talente der Herren und Frauen in FC 24.

FC 24: LM Talente - Die 30 besten Spieler*innen fürs linke Mittelfeld

Die linke Seitenlinie des Spielfeldes ist der Aktionsradius von linken Mittelfeldspielern und dazugehören alle damit verbundenen Aufgaben vom Verteidigen der Abwehr, Spielaufbau bis hin zum Unterstützen eines Angriffs durch lange Flanken oder via Doppelpass. Linke Mittelfeldspieler legen häufig die größten Strecken in einem Match zurück und müssen konstant weit vor- und zurückstoßen, weshalb eine hohe Ausdauer, Laufstärke und Geschwindigkeit essenziell sind. Hinzu kommen zielsichere Pässe, hohe Schusskraft für weite Flanken, Zweikampfstärke, um gegnerische Vorstöße über die Seite zu verhindern und mehr. Die beiden nachfolgenden Tabellen zeigen euch die 30 besten LM Talente der Herren und Frauen in FC 24.

LM Talente Männer

Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1

(=) Jamal Musiala 93 7 86 85 75 76 91 63 61 ZOM, ZM, LM 20 FC Bayern München 134,5 2

(=) Alejandro Garnacho 88 13 75 84 69 65 77 33 58 LF, LM 19 Manchester United 13,5 3

(=) Mathys Tel 88 16 72 77 75 64 77 27 60 ST, LM, RM 18 FC Bayern München 6 4

(=) Antonio Nusa 87 18 69 86 61 61 79 40 52 LM, LF, RM 18 FC Brügge 3,5 5

(=) Julien Duranville 87 21 66 84 60 58 75 23 49 LM, ST, RM 17 Borussia Dortmund 2,7 6

(=) Andreas Schjelderup 87 15 72 78 67 65 77 35 53 LM, LF, ZOM 19 FC Nordsjælland 5,5 7

(=) Yeremy Pino 87 8 79 76 73 76 79 38 46 LM, RM, ST 20 FC Villarreal 38,5 8

(=) Karim Adeyemi 87 7 80 96 77 71 81 34 68 LM, RM, ST 21 Borussia Dortmund 43 9

(=) Fares Chaïbi 86 11 75 73 67 73 73 68 71 LM, ZM 20 Eintracht Frankfurt 12,5 10

(=) Paul Wanner 86 23 63 68 49 61 66 44 44 ZOM, LM, RM 17 SV Elversberg 1,5 11

(=) Jamie Bynoe-Gittens 86 15 71 88 59 58 80 24 52 LM 18 Borussia Dortmund 4,4 12

(=) Destiny Udogie 86 9 77 88 63 68 76 70 77 LV, LM 20 Tottenham Hotspur 22 13

(=) Samuel Iling-Junior 85 14 71 79 60 69 75 37 55 LM, LF 19 Juventus Turin 4,4 14

(=) Pablo Torre 85 15 70 71 60 73 70 45 53 ZOM, LM, ZM 20 FC Girona 3,8 15

(=) Matheus França 85 17 68 82 70 58 75 35 63 ZOM, LM, RM 19 Crystal Palace 3,1 16

(=) Moleiro 85 10 75 79 65 71 78 46 61 LM, ZM, ZOM 19 UD Las Palmas 12 17

(=) Björn Meijer 85 12 73 70 62 68 67 70 81 LV, LM, LAV 20 FC Brügge 7 18

(=) Gabriel Veron 85 10 75 86 67 68 79 28 52 RM, LM 20 FC Porto 12,5 19

(=) Fábio Carvalho 85 11 74 78 68 68 77 45 51 ZOM, ZM, LM 20 RB Leipzig 9,5 20

(=) Nico Williams 85 6 79 93 73 72 83 33 60 RM, LM 20 Athletic Bilbao 27,5 21

(=) Kacper Kozłowski 85 15 70 73 59 64 76 64 69 LM, ZOM 19 Vitesse Arnheim 3,8 22

(=) Giovanni Reyna 85 7 78 77 73 74 82 37 70 RM, ZOM, LM 20 Borussia Dortmund 28 23

(=) Newerton 84 20 64 77 49 59 65 23 39 LM, RM 18 Schachtar Donezk 1,6 24

(=) Assane Diao Diaoune 84 18 66 80 69 54 71 30 49 LM, RM 17 Betis Sevilla 2,1 25

(=) Lázaro 84 9 75 79 72 69 75 43 61 LM, RM, ST 21 UD Almería 12,5 26

(=) Laurin Ulrich 84 23 61 74 59 61 68 45 61 ZM, ZOM, LM 18 VfB Stuttgart 1 27

(=) Sávio 84 11 73 81 65 68 75 30 50 LM, RM 19 FC Girona 6,5 28

(=) Luca Warrick Koleosho 84 15 69 86 59 60 74 30 49 LM, RM, RF 18 FC Burnley 3,2 29

(=) Bradley Barcola 84 8 76 84 73 71 77 31 62 RF, LM, RM 20 Paris Saint Germain 16,5 30

(=) Valentin Barco 84 13 71 76 44 70 74 65 57 LV, LM, LAV 18 Boca Juniors 4,2 POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro

LM Talente Frauen

Rang Spieler POT WT GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY POS Alt Verein Wert 1

(=) Jule Brand 89 8 81 91 73 74 80 58 72 LF, ST, LM 20 VfL Wolfsburg 56,5 2

(=) Ane Elexpuru 86 13 73 83 68 70 76 47 57 RM, LM 20 Athletic Bilbao 7,5 3

(=) Jone Amezaga 85 10 75 82 76 76 73 50 56 LM, RM 18 Athletic Bilbao 12 4

(=) Ornella Vignola 85 14 71 71 65 70 72 58 69 LM, RM 18 FC Granada 4,4 5

(=) Katie Robinson 85 11 74 79 66 68 75 38 63 RM, LM 20 Brighton & Hove Albion 9,5 6

(=) Paula Arana 84 10 74 77 73 72 73 56 64 LM, ST 21 Athletic Bilbao 9,5 7

(=) Estela Carbonell 83 13 70 70 47 69 61 71 61 LV, LM 18 UD Levante 3,5 8

(=) Shannon O'Brien 83 10 73 71 69 60 77 67 71 ST, RM, LM 21 Leicester City 7 9

(=) Laureta Elmazi 83 11 72 69 69 70 71 53 62 LM, LV 20 SGS Essen 5 10

(=) Alyssa Thompson 82 9 73 86 66 68 76 41 58 LM, ST 18 Angel City FC 6,5 11

(=) Rebekka Salfelder 81 11 70 68 60 66 69 53 64 LM, LAV, RM 18 1. FC Nürnberg 3,4 12

(=) Carrie Jones 81 13 68 65 64 63 69 39 64 LM, ST 19 Bristol City 2,9 13

(=) Maite Boucly 80 7 73 71 72 71 71 41 69 LM 21 LOSC Lille 6 14

(=) Jaedyn Shaw 80 8 72 82 68 67 69 35 61 LM 18 San Diego Wave FC 4,9 15

(=) Franziska Kett 80 5 75 72 68 72 75 51 63 LM 18 FC Bayern München 8 16

(=) Tuana Mahmoud 80 8 72 71 60 69 72 62 63 LM 20 SV Werder Bremen 5 17

(=) Danique Noordman 79 10 69 71 57 65 67 48 62 LM 19 Ajax Amsterdam 3 18

(=) Tamara Morávková 79 15 64 67 64 59 65 43 62 LM 20 Slavia Prag 1,4 19

(=) Serena Queirós 78 17 61 65 65 57 62 23 51 LM, ST 18 Girondins Bordeaux 0,825 20

(=) Kristyna Růžičková 77 15 62 65 57 57 62 56 64 LM, RM 20 Slavia Prag 0,95 21

(=) Lola GstAlt 76 16 60 67 51 59 62 36 43 ZOM, LM 17 HSC Montpellier 0,625 22

(=) Alayah Pilgrim 76 5 71 67 70 56 69 39 66 ST, LM 20 FC Zürich 2,8 23

(=) Nele Bauereisen 76 9 67 65 62 65 66 57 61 LM, ST 19 1. FC Nürnberg 2,2 24

(=) Nerea Vicente 76 10 66 55 46 58 69 68 60 LV, LM 21 FC Granada 1,8 25

(=) Dilja Yr Zomers 75 12 63 63 58 63 61 29 62 LM 21 Island 0 26

(=) Monika Ibishaj 74 7 67 66 56 65 66 41 62 LM 18 FC Zürich 1,9 27

(=) Katerina. Vithová 74 20 54 60 50 54 55 27 55 LM 17 Slavia Prag 0,3 28

(=) Marina Scholz 72 10 62 60 60 53 63 35 59 ST, LM 17 1. FC Nürnberg 0,825 29

(=) 30

(=) POT = Potenzial, WT = Wachstum, GES = Gesamtwertung, TEM = Tempo, SCH = Schießen, PAS = Passen, DRI = Dribbling, DEF = Defensive, PHY = Physis, POS = Positionen, Alt = Alter, Wert = Marktwert in Mio. Euro

