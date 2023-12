EA FC 24 TOTW 15 Predictions: Diese Spieler können ins Team of the Week 15 kommen

Auch in der Weihnachtswoche gibt es ein Team der Woche, zu dem wir euch die EA Sports FC 24 TOTW 15 Predictions liefern. Tatsächlich könnte es eine sehr gute Woche werden, denn mit Mbappe, Griezmann, Ronaldo, Daka, Ben Yedder, Moffi, Bebou, Höler und vielen weiteren Spielern gibt es jede Menge interessanter Anwärter. Welche Spieler noch eine Chance haben, ins Team of the Week 15 zu kommen, erfahrt ihr nachfolgend.

FC 24 Team of the Week 15 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den nachfolgenden FC 24 Team of the Week 15 Predictions stellen wir euch die Spieler*innen vor, die ab dem 20. Dezember 2023 eine gute Leistung demonstriert haben und damit als Anwärter fürs Team der Woche 15 gelten. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am kommenden Mittwochabend (27. Dezember, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 14.

EA Sports FC 24 TOTW 15 Predictions: So könnte das Team of the Week 15 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Dominic Solanke 3 Tore 85 (83) ST (MS) AFC Bournemouth Patrik Schick 3 Tore 85 (83) ST (MS) Bayer 04 Leverkusen Michy Batshuayi 3 Tore 81 (77) ST (MS) Fenerbahce Istanbul Joe Lolley 2 Tore, 1 Vorlage 78 (70) RF (RM, LM) Sydney FC Kylian Mbappe 2 Tore 93 (92) LF (LM, MS, ST) Paris Saint-Germain Antoine Griezmann 2 Tore 90 (89) ST (MS) Atletico Madrid Patson Daka 2 Tore 87 (86) ST (MS) Leicester City Wissam Ben Yedder 2 Tore 85 (83) ST (MS) AS Monaco Terem Moffi 2 Tore 84 (81) ST (MS) OGC Nizza Ihlas Bebou 2 Tore 81 (77) ST (RM, MS, RF) TSG 1899 Hoffenheim Borja Mayoral Moya 2 Tore 80 (74) ST (MS) FC Getafe Lucas Höler 2 Tore 80 (74) ST (MS) SC Freiburg Jamie Paterson 2 Tore 79 (72) LF (ZM, LM) Swansea City Philip Zinckernagel 1 Tor, 2 Vorlagen 85 (83) RM (ZOM, RF, LF) FC Brügge Luca Pfeiffer 1 Tor, 2 Vorlagen 76 (68) ST (MS) SV Darmstadt 98 Ronaldo 1 Tor, 1 Vorlage 87 (86) ST (MS) Al-Nassr Raphinha 1 Tor, 1 Vorlage 86 (84) RF (RM) FC Barcelona Aleksandar Mitrović 1 Tor, 1 Vorlage 82 (79) ST (MS) al-Hilal Cengiz Ünder 1 Tor, 1 Vorlage 82 (78) RM (MS, RF) Fenerbahce Istanbul Craig Goodwin 1 Tor, 1 Vorlage 81 (76) LM (RM, LF) al-Wahda Deniz Undav 1 Tor, 1 Vorlage 81 (75) ST (ZOM, MS) VfB Stuttgart Tim Kleindienst 1 Tor, 1 Vorlage 81 (75) ST (MS) 1. FC Heidenheim

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Kamory Doumbia 4 Tore 79 (72) ZOM Stade Brest Sergej Milinkovic-Savic 3 Tore 88 (87) ZM al-Hilal Dylan Chambost 2 Tore, 1 Vorlage 76 (68) ZOM (ZM, ST) AS Saint-Étienne Sergio Roberto 2 Tore 83 (80) RV (RAV, ZM) FC Barcelona Mathieu Cafaro 2 Tore 79 (73) LM (RAV, LAV, RF) AS Saint-Étienne Tim Skarke 2 Tore 78 (71) RM (RAV, LM, RF) SV Darmstadt 98 Daniel Rodríguez 1 Tor, 2 Vorlagen 82 (78) RM (ZM, LM, RF) RCD Mallorca Dennis Man 1 Tor, 2 Vorlagen 79 (72) RM (LM, RF) Parma Calcio Juninho Bacuna 1 Tor, 2 Vorlagen 78 (70) ZDM (ZM) Birmingham City Vitinha 1 Tor, 1 Vorlage 83 (80) ZM Paris Saint-Germain Antonio Candreva 1 Tor, 1 Vorlage 82 (79) MS (RM, ZM, ST) US Salernitana Nicolae Stanciu 1 Tor, 1 Vorlage 81 (77) ZM (ZOM) Damac FC Puado 1 Tor, 1 Vorlage 81 (76) LM (RM, ST, LF) Espanyol Barcelona Thomas Müller 2 Vorlagen 86 (84) ZOM (MS, ST) FC Bayern München Lucas Paqueta 2 Vorlagen 84 (81) ZOM (ZM) West Ham United Amir Hadžiahmetović 2 Vorlagen 81 (75) ZDM (ZM) Besiktas Istanbul

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Merih Demiral 1 Tor, 1 Vorlage, Clean Sheet 81 (77) IV al-Ahli Matt Millar 1 Tor, 1 Vorlage 75 (65) RV (RAV, RM, LM) Macarthur FC Marco Curto 2 Vorlagen 77 (69) RV (RAV, IV) Como 1907 Gabriel 1 Tor, Clean Sheet 86 (84) IV FC Arsenal Sergio Ramos 1 Tor, Clean Sheet 85 (83) IV FC Sevilla Lucas Vazquez 1 Tor, Clean Sheet 84 (81) RV (RAV, RF) Real Madrid Yann Aurel Bisseck 1 Tor, Clean Sheet 80 (74) IV Inter Mailand Toby Alderweireld 1 Tor 86 (84) IV Royal Antwerpen Alex Telles 1 Tor 82 (79) LV (LAV, LM) Al-Nassr Alfonso Pedraza 1 Tor 82 (78) LV (RAV) FC Villarreal Germán Pezzella 1 Tor 81 (76) IV Betis Sevilla Maximilian Wöber 1 Tor 81 (76) IV (LV) Borussia Mönchengladbach Robin Koch 1 Tor 81 (76) IV (ZDM) Eintracht Frankfurt Pascal Struijk 1 Tor 79 (73) IV (LV) Leeds United Ivan Provedel 7/7 Bälle gehalten, Clean Sheet 84 (82) TW Lazio Rom (Latium) Kasper Schmeichel 1 Tor, 6/7 Bälle gehalten 84 (81) TW RSC Anderlecht

