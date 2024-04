EA FC 24 TOTW 29 Predictions: Donnarumma, Ronaldo, Paralluelo - wer kommt ins Team of the Week 29?

Wir starten mit den EA Sports FC 24 TOTW 29 Predictions in die neue Woche und diesmal gibt es wieder deutlich mehr Kandidaten, da der Ball im Liga-Betrieb wieder rollt. Unter anderem haben Gianluigi Donnarumma, Matt O'Riley, Sergej Milinkovic-Savic, Mohamed Salah, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, Salma Paralluelo, Alexander Isak, Tobias Lauritsen, Rodrygo und Edon Zhegrova eine Chance, ins neue Team zu kommen. Welche Spieler*innen noch den Sprung ins Team of the Week 29 gelingen kann, erfahrt ihr nachfolgend.

FC 24 Team of the Week 29 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den nachfolgenden FC 24 Team of the Week 29 Predictions stellen wir euch die Spieler*innen vor, die ab dem 27. März 2024 eine hervorragende Leistung demonstriert und sich somit als Anwärter fürs Team der Woche 29 hervorgetan haben. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am kommenden Mittwochabend (3. April, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 28.

EA Sports FC 24 TOTW 29 Predictions: So könnte das Team of the Week 29 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Cristiano Ronaldo 3 Tore ↑ 87 (86) ST (MS) Al-Nassr Mohammed Fuseini 3 Tore ↑ 85 (61) ST (MS) SK Sturm Graz Salma Paralluelo 2 Tore, 2 Vorlagen ↑ 89 (88) LF (LM, RF) FC Barcelona Alexander Isak 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 85 (81) ST (MS) Newcastle United Ben Brereton Diaz 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 85 (74) MS (LM, ST, LF) Sheffield United João Carlos Vilaça Teixeira 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 85 (71) RF (RM, ZOM) Shanghai Shenhua Tobias Lauritsen 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 85 (69) ST (MS) Sparta Rotterdam Rodrygo Silva de Goes 2 Tore ↑ 87 (86) ST (RM, RF, LF) Real Madrid Edon Zhegrova 2 Tore ↑ 86 (85) RM (RF) LOSC Lille Aleksandar Mitrović 2 Tore ↑ 85 (79) ST (MS) al-Hilal Alexandre Mendy 2 Tore ↑ 85 (72) ST (MS) SM Caen Chuba Akpom 2 Tore ↑ 85 (76) ST (ZOM, MS) Ajax Amsterdam Cristian Tello Herrera 2 Tore ↑ 85 (76) LF (LM, ZOM) al-Fateh Folarin Balogun 2 Tore ↑ 85 (79) ST (MS) AS Monaco Naomie Feller 2 Tore ↑ 85 (79) LF (LM, RF, ST) Real Madrid Philipp Hofmann 2 Tore ↑ 85 (75) ST (MS) Vfl Bochum Tabitha Chawinga 2 Tore ↑ 85 (81) ST (MS) Paris Saint-Germain Tim Kleindienst 2 Tore ↑ 85 (75) ST (MS) 1. FC Heidenheim Willian José da Silva 2 Tore ↑ 85 (76) ST (MS) Betis Sevilla Isaac Kiese Thelin 1 Tor, 2 Vorlagen ↑ 85 (71) ST (MS) Malmö FF Mohamed Salah 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 93 (92) RF (RM) FC Liverpool Rafael Leão 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 89 (88) LF (LM, MS, ST, LF) AC Mailand Deniz Undav 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 86 (85) MS (ZOM, ST) VfB Stuttgart Abderrazak Hamdallah 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (77) ST (MS) Ittihad FC Jarrod Bowen 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (79) RM (RF) West Ham United Tarik Tissoudali 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (75) MS (ST) KAA Gent

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Lucas Zelarayán 3 Vorlagen ↑ 85 (79) ZOM (MS) al-Fateh Cristian Arango 3 Tore ↑ 85 (76) ST (ZOM, MS) Real Salt Lake Djordje Mihailovic 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 85 (75) ZOM (ZM) Colorado Rapids Anselmo de Moraes 2 Tore ↑ 85 (71) ZM (ZDM, ZOM) al-Wahda Bernard Anício Caldeira Duarte 2 Tore ↑ 85 (75) LF (LM, ZOM, RF) Panathinaikos Athen Cole Palmer 2 Tore ↑ 85 (83) ZOM (RF) FC Chelsea Ella Toone 2 Tore ↑ 85 (83) ZOM (ZM) Manchester United Harvey Barnes 2 Tore ↑ 85 (80) LF (LM) Newcastle United Maryan Shved 2 Tore ↑ 85 (68) RM (RF, ST) Schachtar Donezk Vincent Sierro 2 Tore ↑ 85 (70) ZM (ZDM) FC Toulouse Matt O'Riley 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 89 (88) ZM (ZDM) Celtic Glasgow Sergej Milinkovic-Savic 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 89 (88) ZM al-Hilal Mohammed Kudus 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 86 (84) RM (ZOM, RF) West Ham United Moussa Diaby 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 86 (84) ZOM (RM, LM, RF) Aston Villa Abdulrahman Ghareeb 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (70) LM (LF) Al-Nassr Angelo Stiller 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (83) ZM (ZDM) VfB Stuttgart Josh Cullen 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (76) ZDM (ZM) FC Burnley Josh Laurent 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (70) ZDM (ZM, ZOM) Stoke City Pieter Gerkens 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (70) ZM (ZDM, ZOM) KAA Gent Sonny Kittel 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (71) MS (ZM, ST, LF) Western Sydney Wanderers Sadio Mané 2 Vorlagen ↑ 88 (87) LM (ST) Al-Nassr

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Hasan Kurucay 2 Tore, Clean Sheet ↑ 85 (68) IV Eintracht Braunschweig Koffi Kouao 2 Vorlagen ↑ 85 (71) RV (RAV) FC Metz Mikkel Kallesøe 2 Vorlagen ↑ 85 (68) RV (RAV, RM) Randers FC Milan van Ewijk 2 Vorlagen ↑ 85 (75) RAV (RV) Coventry City Adam Marušić 1 Tor, Clean Sheet ↑ 85 (80) LV (RV, LAV) Lazio Rom (Latium) Andrei Girotto 1 Tor, Clean Sheet ↑ 85 (75) IV (ZDM) Al-Taawoun FC Christopher Jullien 1 Tor, Clean Sheet ↑ 85 (75) IV HSC Montpellier Ezri Konsa 1 Tor, Clean Sheet ↑ 85 (79) IV Aston Villa Jon Pacheco Dozagarat 1 Tor, Clean Sheet ↑ 85 (71) IV Real Sociedad San Sebastián Julian Ryerson 1 Tor, Clean Sheet ↑ 85 (77) LV (RV, LAV) Borussia Dortmund Maxence Lacroix 1 Tor, Clean Sheet ↑ 85 (76) IV Vfl Wolfsburg Sergio Ramos 1 Tor, Clean Sheet ↑ 85 (83) IV FC Sevilla Dara O'Shea 1 Tor ↑ 85 (72) IV (RV) FC Burnley Dávid Hancko 1 Tor ↑ 85 (80) IV (LV) Feyenoord Rotterdam Joseph Okumu 1 Tor ↑ 85 (73) IV Stade Reims Kristoffer Ajer 1 Tor ↑ 85 (75) IV (RV) FC Brentford Romain Saïss 1 Tor ↑ 85 (78) IV al-Shabab Gianluigi Donnarumma 11/11 Tore gehalten, Clean Sheet ↑ 90 (89) TW Paris Saint-Germain Jasper Cillessen 1 Elfmeter gehalten, 5/5 Tore gehalten ↑ 85 (78) TW NEC Nijmegen Robin Zentner 9/9 Tore gehalten, Clean Sheet ↑ 85 (76) TW 1. FSV Mainz 05

