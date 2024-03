EA FC 24 TOTW 28 Predictions: Hansen, Kroos, Bonmati - wer kommt ins Team of the Week 28?

Wir starten mit den EA Sports FC 24 TOTW 28 Predictions in die neue Woche und fallen diesmal nicht so vielversprechend aus, was hauptsächlich daran liegt, dass der europäische Liga-Fußball größtenteils für Länderspiele / Freundschaftsspiele pausiert. Dementsprechend gibt es mehr Kandidatinnen aus den Spielen der größeren Frauen-Ligen sowie Anwärter aus nicht-EU-Ligen wie der MLS, aber auch ein paar mögliche Optionen aus den Länderspielen. Allgemein sieht es in dieser Woche aber nicht allzu gut aus, wenn EA nicht irgendwelche Überraschungen aus dem Hut zaubert. Welche Spieler noch eine Chance haben, ins Team of the Week 28 zu kommen, erfahrt ihr nachfolgend.

EA Sports FC 24 TOTW 28 Inhalt: