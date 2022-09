Ed Sheeran veröffentlicht neuen Pokémon-Song Celestial - Hier ist das Musikvideo

Der neue Pokémon-Song Celestial von Ed Sheeran wurde am Abend veröffentlicht.

Zu hören sein wird der Song unter anderem in den kommenden Spielen Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur, die am 18. November 2022 für Nintendo Switch erscheinen.

Faszination für Pokémon

Das Musikvideo zu Celestial wurde demnach durch die Faszination von Ed für Pokémon während seiner Kindheit inspiriert. Darin tauchen Pokémon wie Pikachu, Schiggy, Machomei und Relaxo auf.

„Das Video weist den einzigartigen skizzenhaften Kunststil von Yu Nagaba auf, der an die Pokémon-Zeichnungen von Ed Sheeran selbst während seiner Kindheit erinnern soll“, heißt es. „Es steckt voller Überraschungen für Fans und transportiert sie zurück in die einfacheren Zeiten ihrer Kindheit, als noch alles möglich schien.“

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

„Ich spiele seit der Grundschule Pokémon“, erklärte Ed Sheeran. „Mein Bruder und ich hatten unterschiedliche Editionen der Spiele und haben Pokémon miteinander getauscht, bis wir beide unseren Pokédex vervollständigt hatten. Ich habe die Karten geliebt, aber in den Spielen konnte ich mich komplett verlieren.“

„Ich mochte die gesamte Welt sehr, die sie erschaffen haben. Sie hat mich immer abgelenkt, wenn in meinem Leben bzw. der Schule negative Dinge passiert sind, die ich meiden wollte. Ich konnte in diese Welt fliehen und spiele seitdem Pokémon. Obwohl ich mittlerweile 31 Jahre alt bin, besitze ich noch immer denselben Game Boy Color und spiele auf Tour in Flugzeugen und Zügen Pokémon Gelb oder Pokémon Silber. Es ist solch eine Ehre, einen Song zu einem Pokémon-Spiel beizutragen und dazu noch ein nostalgisches Video zu drehen. Ich hoffe, dass euch der Song und das Video gefallen – es hat sehr viel Spaß gemacht, sie aufzunehmen!“