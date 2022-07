Ein Mobile-Game zu Destiny? Bungie arbeitet angeblich mit NetEase daran

Berichten zufolge arbeitet Bungie zusammen mit dem chinesischen Tech- und Gaming-Riesen NetEase an einem Mobile-Game zu Destiny, das sich bereits zwei Jahre in der Entwicklung befinden soll.

Vielleicht hören wir dazu bald mehr

The Game Post will "ein unangekündigtes FPS-Handyspiel" auf dem LinkedIn-Profil eines NetEase-Game-Künstlers gefunden haben. Auch eine Quelle, die mit den Plänen von NetEase vertraut sein soll, bestätigt, dass die beiden Entwickler seit über zwei Jahren an dem Projekt arbeiten.

Es soll sich bei diesem Projekt nicht um eine direkte Mobile-Version von Destiny 2 handeln, sondern um ein eigenständiges Spiel.

NetEase ist bereits seit 2018 Minderheitsaktionär von Bungie und hat 100 Millionen Dollar in den Destiny-Entwickler investiert. Im Januar 2022 hatte Sony dann angekündigt, das Studio für 3,6 Milliarden Dollar zu übernehmen.

Bis 2025 hat Bungie selbst den Plan, mindestens eine völlig neue IP auf den Markt zu bringen.