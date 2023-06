Eine Xbox Series X Pro braucht es derzeit nicht, sagt Phil Spencer.

Wie sieht es denn mit einer Pro-Version der Xbox Series X aus? Priorität hat das für Microsoft nicht!

Nach Angaben von Xbox-Chef Phil Spencer sieht man derzeit nicht die Notwendigkeit für ein Konsolen-Upgrade.

Zufrieden mit dem, was man hat

"Das ist nicht das Feedback, das wir im Moment bekommen", sagt er im Gespräch mit Bloomberg.

"Im Moment sind wir ziemlich zufrieden mit der Hardware, die wir haben."

Sowohl Sony als auch Microsoft haben ihre Current-Gen-Konsolen im November 2020 veröffentlicht. In der vorherigen Generation gab es nach drei bis vier Jahren verbesserte Konsolen. In dieser Generation könnten die Engpässe im Zuge der Corona-Pandemie durchaus für eine Verzögerung dieser Pläne gesorgt haben.

Während des Xbox Games Showcase hatte Microsoft eine neue, schwarze Version der Xbox Series S mit einer 1 TB statt 512 GB großen SSD angekündigt.

"Was unsere Konsolen betrifft, so haben wir euer Feedback an zwei Fronten gehört", sagte Spencer während der Show. "Erstens haben wir die Verfügbarkeit der Xbox Series X deutlich verbessert, sodass sie für die Fans weltweit leichter zu finden ist."

"Zweitens wissen wir, dass ihr euch mehr Speicherplatz für die Xbox Series S gewünscht habt, und ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass wir auch hier einige Neuigkeiten haben."