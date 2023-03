Hellblade 2: Neuer Trailer zu Senua's Saga zeigt die beeindruckenden Gesichtsanimationen

Ninja Theory und Epic Games greifen wieder einmal in die Technik-Kiste und kramen diesmal die Gesichtsanimationen für euch heraus. Die Animationstechnik hinter den Gesichtsausdrücken in Senua's Saga: Hellblade 2 werden in einem neuen Trailer beleuchtet.

So wird Senaus Gesicht zum Leben erweckt

Während der State of Unreal-Präsentation auf der GDC am Mittwoch stand in der Präsentation von Epic Games das Metahuman-Tool der Unreal Engine im Scheinwerferlicht. Dieses haucht der Hellblade-Protagonistin Senua in der kommenden Fortsetzung mehr Leben ein.

Kim Librerim, Chief Technology Officer von Epic sagte, dass das Metahuman-Tool in der Cloud gehostet werde und es ermögliche "fotorealistische digitale Menschen für Ihr Spiel oder Ihre Erfahrung zu erschaffen, mit der Einfachheit eines RPG-Charaktererstellers, aber mit einem Grad an Realismus und Individualisierung, den Sie noch nie zuvor gesehen haben."

Damit es nicht nur beim Schwingen großer Reden blieb, holte das Team die Performance-Capture-Künstlerin hinter Senua, Melina Juergens, auf die Bühne, um die Technologie mit dem neuen Trailer einmal vorzustellen.

Jedes Fältchen, jede Bewegung der Augenbrauen, jede Mundbewegung wird hier gezeigt. Senuas Mimik wirkt dadurch dynamisch, lebendig und viel realistischer als die vieler anderer Videospielcharaktere. Es macht Spaß zu sehen, dass hier auch komplexere Bewegungen im Gesicht gezeigt werden können.

"Hellblade war etwas ganz Besonderes für uns, und wir wollten keine einfache Fortsetzung machen, sondern etwas ganz Besonderes, und deshalb machen wir uns das Leben so schwer wie möglich", so Ninja Theory-Mitbegründer Tameem Antoniades in einem Video von 2021, das die Arbeit hinter den Kulissen zeigt.

Die Bemühungen des Teams, Senuas Reise auf ein neues Level zu heben, wird mit jeder technischen Demo deutlich. Über die Geschichte oder neue Gameplay-Aspekte wurde bisher nur wenig gesprochen.