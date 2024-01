Enshrouded: Haus bauen und die erste Basis errichten

Trautes Heim, Glück allein. Wie in so vielen Crafting- und Survival-Spielen ist auch in Enshrouded euer Haus der vermutlich wichtigste Ort im Spiel. Hier ruht ihr euch aus, fahrt durch Rast und Kochen vorübergehend stärkende Boni ein und erweitert nach und nach, was ihr in dieser Fantasy-Welt zu tun in der Lage seid.

Aber wie baut man ein Haus? Wo fängt man an und welche Werkzeuge und Rohstoffe braucht es? Keine Sorge, Enshrouded macht den Vorgang angenehm einfach. Also: Macht euch aus der Startkrypta zum ersten Bauplatz auf, den das Spiel euch als "Ebene für erste Basis" anzeigt und legt los!

Die Vorbereitung: Das braucht ihr, um mit dem Hausbau loszulegen

Erst einmal müsst ihr einen Flammenaltar errichten. Dafür braucht ihr fünf Steine und sobald er steht, habt ihr ein Baugebiet für eure erste Basis abgesteckt. Lauft dazu einfach zum ersten Felsen, den ihr seht, und schlagt auf ihn ein. Irgendwann lösen sich erste Bocken, die ihr mit der E-Taste aufheben oder "plündern" könnt, wie das Spiel so schön sagt.

Der Flammenaltar schützt euren Baubereich. Alles, was ihr außerhalb errichtet oder entfernt, regeneriert sich wieder.

Als Nächstes folgt euer wichtigstes Werkzeug: der Bauhammer. Um einen herzustellen, öffnet ihr mit der Taste V das Handwerksmenü. Hier findet ihr alle Gegenstände und Werkzeuge, die ihr ohne Werkbank herstellen könnt. Für einen Bauhammer braucht ihr einen Stein.

Baut sogleich den Bauhammer. Da dieser aber nur dazu da ist, Blöcke und andere Elemente in der Landschaft zu positionieren und ihr auch noch Werkzeug braucht, um Rohstoffe abzubauen — schließlich wollt ihr Bäume und Felsen nicht mit bloßen Händen zerlegen - müssen eine Holzfälleraxt und eine Spitzhacke her.

Diese beiden Helferlein benötigen jeweils einen Stein, ein Garn und vier Äste. Bedeutet, ihr braucht zwei Steine und acht Äste. An Äste kommt ihr am schnellsten, indem ihr kleine Büsche und Sträucher aberntet, auch die, an denen Beeren wachsen. Keine Sorge, all das wächst zügig nach! Dadurch solltet ihr auch an Pflanzenfasern kommen. Aus drei Pflanzenfasern könnt ihr im Handwerksmenü eine Rolle Garn machen, also braucht ihr insgesamt 6 Pflanzenfasern. Fertigt damit eine Holzfälleraxt und eine Spitzhacke an und dann macht ihr euch daran, Rohstoffe zu besorgen.

So hübsch muss es gar nicht sein, um als Haus durchzugehen.

Als nächstes braucht ihr eine Werkbank, denn nur damit erschafft ihr Blöcke zum Bauen und andere, komplexere Dinge. Fällt ein paar Bäume, um an insgesamt mindestens 8 Holzscheite zu mommen, und auch drei Einheiten Garn (aus 9 Pflanzenfasern) werden benötigt. Ist die Werkbank erstellt, ruft per I-Taste euer Inventar auf, zieht sie in die Schnelleite am unteren Bildschirmrand und drückt dann die entsprechende Taste, um die Werkbank in der Welt zu platzieren. Tretet ihr an sie heran, könnt ihr mit der E-Taste das Baumenü aufrufen.

So baut ihr ein Haus in Enshrouded

Fast wie im echten Leben baut ihr ein Haus (oder alles andere in Enshrouded) aus Blöcken. Und da diese Voxel-Welt nicht wie Minecraft direkt Blöcke ausspuckt, wenn ihr etwas abbaut, müsst ihr an Werkbänken erst entsprechende Blöcke erschaffen. Sammelt also den Rohstoff, aus dem ihr euer Anwesen bauen wollt — hackt Bäume oder zertrümmert Felsen — und lauft damit zurück zur Werkbank. Aus je zwei Steinen oder Steinen stellt ihr 100 grobe Steinblöcke oder grobe Holzblöcke her.

Mit alt und dem Mausrad wählt ihr die gewünschten Bauteile.

Wählt das Material, das euch am besten gefällt oder an das ihr am leichtesten kommt — fürs Erste dürfte das Holz sein —, und erstellt gut 2.000 grobe Holzblöcke. Beachtet, dass ihr das Material im Menü haben müsst, um mit dem Bauhammer nun Bauteile für euer Haus daraus zu erstellen.

Den Bauhammer benutzen in Enshrouded

Falls nicht schon geschehen, zieht ihr den Bauhammer in die Schnellleiste unten, rüstet ihn aus und drückt dann Tab (Tabulator), um das Baumenü aufzurufen. Das liegt nun dort, wo die Schnellleiste normalerweise ist. Standardmäßig seht ihr als Erstes die kleinen 1-m-Blöcke, die ihr frei platzieren könnt. Über Statik oder andere physikalische Fragen müsst ihr euch keine Gedanken machen.

Größere Elemente wählt ihr, indem ihr die Alt-Taste haltet und das Mausrad nach unten dreht. Weiter unten findet ihr Dachblöcke in verschiedenen Größen und Formen und ganz unten sind die Blöcke aus Terrain. Beachtet, dass Dachblöcke extra angefertigt werden müssen. Das wären also die Formen, aus denen ihr wählen könnt.

So ändert ihr das Material der Bauteile in Enshrouded

Habt ihr Blöcke aus unterschiedlichen Materialien im Inventar, könnt ihr per Strg-Taste und Mausrad das Material bestimmen, aus dem der Block bestehen soll, den ihr als Nächstes platziert. Entscheidet euch für Holz oder Stein, verlegt ein Fundament und errichtet dann Wände drumherum. Denkt daran, ein Loch für eine Tür zu lassen — ein Türrahmen-Bauteil findet ihr in der 4-m-Kategorie. Danach baut ihr aus Holzscheiten und Garn oder Holzscheiten und Metallschrott.

Das Mindeste, was ein Haus braucht - seid ihr auch "ausgeruht"?

Damit ein Haus komplett ist, braucht es nur vier Wände und ein Dach. Und mit "Dach" meine ich, dass sogar ein Deckenbauteil auf vier Wände mit einem Loch für die Tür zu pappen ist. Falls ihr keine Lust habt, extra Dachblöcke anzufertigen, ist auch das also kein Problem. Schon auf diese Weise — auch ohne Tür — gewährt das Haus euch Schutz und Komfort, zwei der drei Dinge, die ihr braucht, um den ausgeruht Bonus zu bekommen. Wärme erhaltet ihr durch eine Feuerstelle oder alternativ ein Lagerfeuer. Keine Sorge, auch das dürft ihr in eurem Haus errichten.

Vier Wände und ein Decke(l). Das ist auch ein Haus.

Einen Keller in Enshrouded bauen

Um einen Keller in Enshrouded zu bauen, solltet ihr nicht die Spitzhacke nutzen. Es gibt gleich zwei bessere Möglichkeiten dazu: Für beide nehmt ihr euren Bauhammer zur Hand. Für Variante eins braucht ihr keinerlei Blöcke in eurem Inventar: Haltet die Alt-Taste und scrollt zu den Terrain-Blöcken herunter. Zielt mit dem Terrain-Block in den Boden, nun könnt ihr mit der rechten Maustaste gewählte Blockform aus dem Boden ausstechen.

Da der größte Terrain-Block aber recht klein sind, ist die zweite Variante sogar noch effektiver: Dafür braucht ihr allerdings einige Holz- oder Steinblöcke im Inventar. Platziert einfach ein paar große Fundament-Blöcke im Boden, bis ihr die gewünschte Form des Kellers abgesteckt habt. Wenn ihr sie nun wieder entfernt (rechte Maustaste), hinterlassen sie ein Loch in der Erde, das ihr bestens als Lagerraum ausfüllen könnt.

Wiederholt diesen Vorgang am besten zwei Mal, um euch in eurem Keller nicht den Kopf zu stoßen.

Hoch hinaus mit Enshroudeds Baugerüst

Selbst bei einstöckigen Gebäuden ist es manchmal schwierig, die Dachelemente passend zu platzieren. Für solche Fälle ist das Baugerüst gedacht. Mit nur fünf Holzscheiten und einer Einheit Garn errichtet ihr es an der Werkbank. Das Gerüst A ist beliebig oft stapelbar und holft euch so auch an höchste Punkte.