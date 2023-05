Erinnert ihr euch an das neue Alone in the Dark? Noch diese Woche seht ihr mehr davon!

Wenn PlayStation einen Showcase machen kann, dann THQ Nordic erst recht. Auch, wenn es sich dabei um einen Mini-Showcase handelt.

Zwei Tage nach dem morgigen PlayStation Showcase rückt man dabei das neue Alone in the Dark in den Mittelpunkt.

Was gibt es zu sehen?

Der Mini-Showcase wird am 26. Mai 2023 um 2 Uhr deutscher Zeit – ja, mitten in der Nacht – ausgestrahlt.

Laut THQ Nordic erwarten euch "Antworten auf einige der dringendsten Fragen rund um das Spiel".

Erwarten könnt ihr einerseits neue Einblicke in das Spiel, aber auch "möglicherweise unerwartete Enthüllungen".

In der Neuinterpretation des Survival-Horrorspiels spielt ihr entweder Edward Carnby oder Emily Hartwood. Ihr erforscht eure Umgebung, löst Rätsel, bekämpft Monster und deckt die Wahrheit hinter dem unheimlichen Derceto Manor auf.

Das neue Alone in the Dark wird von Pieces Interactive in Schweden entwickelt und erscheint für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.